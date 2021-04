Nuevo récord de coronavirus: 29.472 nuevos casos y mayor ocupación de camas de terapia intensiva

Según el último reporte del ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 29.472 nuevos casos de coronavirus en Argentina

El coronavirus rompió otro récord en Argentina.

El informe vespertino de este viernes indica que fueron 29.472 casos nuevos los que se detectaron en las últimas 24 horas. El número más alto se había reportaro el martes, cuando había habido 27.001 nuevos casos. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia asciende a 2.658.628

Los casos activos actualmente son 275.437.

Los fallecidos en esta jornada fueron 160, de modo que el total de muertos desde que comenzó la pandemia es de 59.084.

Otro valor muy elevado que se difundió en este reporte fue la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA: llegó al 73%. A nivel nacional el promedio de ocupación de camas es algo menor, pero también es elevado: llegó al 64,3%. Así, en todo el país hay 3.971 personas internadas en UTI en todo el país.

El porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva es de 64,3% en promedio a nivel nacional

La cantidad de testeos también se incrementó: se hicieron 120.904 tests en la última jornada.

Los casos en el AMBA

Al igual que sucedió en los reportes anteriores, la mayor cantidad de casos llegó de la mano de la provincia de Buenos Aires. Allí se detectaron 15.166 nuevos infectados, al tiempo que la Ciudad de Buenos Aires detectó 3.313.

¿Cuándo podrían duplicarse los casos nuevos?

La segunda ola llegó con mucha fuerza y parece seguir en crecimiento. El incremento de los casos de coronavirus que se reportan diariamente da cuenta de que la situación epidemiológica es cada vez más delicada. Este viernes se rompió un nuevo récord, algo que preocupa a los expertos, junto a la ocupación de camas de terapia intensiva, entre otros aspectos.

En este sentido, expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", afirmó días atrás el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", había dicho el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

El porcentaje de camas UTI es una de las variables que preocupa a los expertos, además del incremento de casos

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva había los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con Covid-19 "permanecen más tiempo en terapia intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Eso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenado y colapsó", indicó el especialista.

Por otro lado, Barbieri advirtió acerca del impacto que tiene la situación más allá de los números. "Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor".