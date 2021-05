Llegarán 4 millones de dosis de AstraZeneca, ¿cuándo estarán en Argentina?

A partir de este lunes empezarán a llegar 3.960.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca que forman parte de las 22.400.000 que el Gobierno ya compró

Las 3.960.000 dosis de Oxford/AstraZeneca arribarán entre el próximo lunes y fin de mes. Se trata de una parte de las 22.400.000 de vacunas que Argentina le compró al laboratorio y que aún quedan pendientes de envío. Cabe recordar que hubo una importante demora en la entrega de estas dosis, algo que Argentina había reclamado en su momento.

El objetivo es fortalecer la campaña de vacunación que actualmente tiene lugar en todo el país. La llegada de estas vacunas se da en medio de una segunda ola que apareció con mucha fuerza y que con mucha frecuencia rompe récords de cantidad de casos nuevos y de fallecidos por Covid-19.

A la cifra mencionada se sumarán otras 861.600 a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las dosis que ya llegaron días atrás desde Moscú de la vacuna Sputnik V en vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Llegarán más dosis de AstraZeneca entre el lunes y fin de mes

Las dosis de la vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca se sumarán así al resto de vacunas que viene aplicando la Argentina, es decir las Sputnik V, Sinopharm y Convishield. Esta última es idéntica a la que produce la universidad británica pero la única diferencia es que se produce en la India. A partir de la llegada de estas nuevas dosis ahora se aplicará la misma vacuna bajo dos nombres: Covishield y AstraZeneca.

En cuanto a seguir sumando vacunas de laboratorios que aún no están aplicando en el país, el Gobierno mantiene negociaciones para reflotar un acuerdo con la compañía estadounidense Pfizer. En este sentido, el presidente Alberto Fernández afirmó que "no se rompió el vínculo" con esa empresa, luego de las idas y vueltas que sucedieron el año pasado y que aún no se han esclarecido.

Cuántas vacunas se aplicaron en Argentina

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Salud, conducido por Carla Vizzotti, son 12.309.351 las dosis que se han distribuido en Argentina, es decir, han llegado al país y ya estarían en condiciones de ser aplicadas.

Según las cifras oficiales, el total de dosis aplicadas supera los 10 millones

De ese total, 6.535.850 dosis corresponden a la vacuna Sputnik V (5.475.690 del primer componente y 1.060.160 del segundo componente); 4.000.000 a Sinopharm; 580.000 a Covishield/AstraZeneca; y 1.082.400 de AstraZeneca que se recibieron a través del mecanismo COVAX.

La cantidad de dosis aplicadas, sin embargo, es un poco más baja: 10.549.521 son las dosis que ya se han colocado en todo el territorio argentino. Este número abarca a quienes tienen una sola dosis de alguna de las vacunas que se está aplicando en el país y a quienes han completado su plan de vacunación con ambas inoculaciones.

Entonces, según la información oficial, son 8.397.337 las personas que tienen una sola dosis de alguna vacuna y son 2.152.184 quienes han recibido las dos inyecciones y tienen completo el protocolo de inmunización.