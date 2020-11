Cómo obtener e imprimir la constancia de inscripción en la AFIP

La constancia de inscripción de la AFIP puede hacerse online en pocos minutos, desde una computadora o con el teléfono bajando la aplicación oficial

La constancia de inscripción de la AFIP es un documento emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través del cual cada contribuyente acredita que está inscripto en el sistema fiscal.

La constancia de inscripción de la AFIP es un documento de acceso público, ya que cualquiera puede obtener las constancias de inscripción de la AFIP del resto de los contribuyentes con sólo acceder al sitio web de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP constituye la "identidad fiscal" de cada contribuyente, y resulta necesario consultarla antes de realizar transacciones con un nuevo cliente o proveedor. Para obtener la constancia de inscripción de la AFIP debe conocerse el número de CUIT de cada persona.

La constancia de inscripción de la AFIP también sirve para saber si el Monotributo está activo.

Cómo obtener e imprimir la constancia de inscripción AFIP

Es común confundir la constancia de inscripción AFIP con la constancia de opción al Régimen Simplificado-Monotributo (habitualmente llamada constancia de inscripción al Monotributo). Si bien se obtienen de la misma manera y en el mismo lugar, no son iguales.

A ambas se las suele llamar constancia de inscripción AFIP. El error se genera porque las dos son un documento por haberse inscripto en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Para conseguir la constancia de inscripción AFIP hay que ingresar al sitio de AFIP, y hacer clic en el enlace del menú inferior "Constancia de inscripción AFIP".

Allí se debe Ingresar el número de CUIT de la persona sobre la cual se consulta y un código CAPTCHA (código alfanumérico que aparece en la pantalla). En instantes estará la constancia de inscripción AFIP en pantalla, con un botón para imprimir la constancia de inscripción AFIP en el margen superior derecho.

Si la persona no aparece, la AFIP indica con un mensaje las posibles causas por las que no se encuentra inscripta en el organismo fiscal. Obviamente, en este caso, no puede obtener la constancia de inscripción de la AFIP.

La constancia de inscripción de la AFIP sirve para brindar la información tributaria mínima que necesitan clientes, proveedores, organismos de control y demás entidades con las que operan y puedan relacionarse los monotributistas. En la constancia de inscripción de la AFIP se detallan el nombre del contribuyente, su CUIT, la categoría, fecha de inscripción y domicilio fiscal.

Constancia de inscripción en la AFIP : para qué sirve

La constancia de inscripción de la AFIP también puede obtenerse desde la aplicación oficial Monotributo de AFIP, disponible para IOS y Android.

Una vez descargada, además de poder entrar con clave fiscal, ofrece una opción más directa en el menú principal de cargar el número de CUIT para acceder tanto a la constancia de monotributo del propio contribuyente, como a la constancia de inscripción en AFIP de un tercero. Y de allí mismo puede enviarse la constancia de inscripción en la AFIP por correo electrónico, imprimirse o guardarse.

Categorías Monotributo 2020

Desde el 1 de enero de 2020 se encuentra en plena vigencia una nueva tabla de facturación y cuotas de las distintas categorías del Monotributo.

El 20 de cada mes -o primer día hábil siguiente- opera el vencimiento de la cuota mensual de cada categoría del Monotributo, de acuerdo a la tabla oficial, que puede efectuarse con la generacíón de un VEP desde la página web de AFIP o con débito automático con tarjetas de crédito o en cuenta bancaria.

Para no quedar afuera del Monotributo, el ingreso bruto anual no tiene que superar los $2.609.240,69 para quienes vendan cosas muebles, que es el límite de facturación de la categoría más alta (la K), y de $1.739.493,79 para quienes presten servicios, de acuerdo con la categoría H, la última a la que acceden estos pequeños contribuyentes.

De acuerdo con la actualización, los topes categorías y cuotas del Monotributo 2020 son los siguientes:

Categoría A del Monotributo : engloba a los monotributistas que facturen por bienes y servicios hasta $208.739,25 y tiene una cuota mensual de $1955,68.

: engloba a los monotributistas que facturen por bienes y servicios hasta $208.739,25 y tiene una cuota mensual de $1955,68. Categoría B del Monotributo : facturación por hasta $313.108,87 y cuota de $2186,80 tanto para contribuyentes que presten servicios como para aquellos que vendan cosas muebles.

: facturación por hasta $313.108,87 y cuota de $2186,80 tanto para contribuyentes que presten servicios como para aquellos que vendan cosas muebles. Categoría C del Monotributo : facturación por $417.478,51 y cuotas en $2499,91 para servicios y $2457,65 para bienes.

: facturación por $417.478,51 y cuotas en $2499,91 para servicios y $2457,65 para bienes. Categoría D del Monotributo : se estableció límite de ingresos brutos hasta $626.217,78 y cuotas mensuales de $2947,94 para locación y prestación de servicios y $2878,37 para la venta de muebles.

: se estableció límite de ingresos brutos hasta $626.217,78 y cuotas mensuales de $2947,94 para locación y prestación de servicios y $2878,37 para la venta de muebles. Categoría E del Monotributo : quedó en ingresos hasta $834.957, y la cuota total mensual en $3872,18 para los servicios y de $3482,04 para los bienes.

: quedó en ingresos hasta $834.957, y la cuota total mensual en $3872,18 para los servicios y de $3482,04 para los bienes. Categoría F del Monotributo : facturación hasta $1.043.696,27 y cuota mensual de $4634,89 para la locación y prestación de servicios y de $4003,69 para la venta de cosas muebles.

: facturación hasta $1.043.696,27 y cuota mensual de $4634,89 para la locación y prestación de servicios y de $4003,69 para la venta de cosas muebles. Categoría G del Monotributo : $1.252,435,53 de ingresos brutos y cuotas mensuales de $5406,02 para servicios y $4558,61 para productos.

: $1.252,435,53 de ingresos brutos y cuotas mensuales de $5406,02 para servicios y $4558,61 para productos. Categoria H del Monotributo : facturación hasta $ 1.739.493,79 y cuotas de $9451,93 (servicios) y de $ 7886,41 (bienes).

: facturación hasta $ 1.739.493,79 y cuotas de $9451,93 (servicios) y de $ 7886,41 (bienes). Categoría I del Monotributo : hasta $2.043.905,21 de ingresos brutos y cuotas de $11,336,71 solo para venta de cosas muebles.

: hasta $2.043.905,21 de ingresos brutos y cuotas de $11,336,71 solo para venta de cosas muebles. Categoría J del Monotributo : hasta $2.348.316,62 y cuota total de $13.019,83 solo para venta de cosas muebles.

: hasta $2.348.316,62 y cuota total de $13.019,83 solo para venta de cosas muebles. Categoría K del Monotributo: hasta $2.609.240,69 y cuota total de $14.716,41 solo para venta de cosas muebles.

Monotributo AFIP 2020: categorías y escalas

En el Monotributo 2020, el pago de las cuotas vence el 20 de cada mes o el día hábil siguiente, independientemente de la categoría.

El Régimen Simplificado tiene dos recategorizaciones: una en enero y la otra en julio de cada año. Para las recategorizaciones 2020 deben utilizarse las tablas de categorías que la AFIP publicó para este período fiscal.

La recategorización en el Monotributo es obligatoria para los contribuyentes que vieron modificados su facturación, superficie afectada, alquileres a pagar y/o consumos de energía durante el semestre previo.

Si el organismo recaudador detecta que el contribuyente que debía recategorizarse no lo hizo, hará el cambio de oficio y lo obligará a abonar los nuevos montos y serán sancionados con una multa del 50% del impuesto integrado y el componente previsional que les hubiera correspondido pagar.

De haber transcurrido seis meses completos o más desde el inicio de actividades al momento de la recategorización, se deberá proceder a anualizar los parámetros a fin de determinar la recategorización y en caso de completar ese período también se mantendrá la categorización inicial hasta el momento que corresponda la primera recategorización.

Paso a paso, cómo cambiar de categoría en el Monotributo 2020

Paso 1 : el contribuyente debe ingresar al sitio web www.afip.gov.ar o descargarse en su teléfono móvil la APP " Mi Monotributo "

: el contribuyente debe ingresar al sitio web www.afip.gov.ar o descargarse en su teléfono móvil la APP " " Paso 2 : ingresar su CUIT y clave fiscal, ingresar a la opción Monotributo (Adhesión y/o empadronamiento al Monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación)

: ingresar su CUIT y clave fiscal, ingresar a la opción (Adhesión y/o empadronamiento al Monotributo, modificación de datos e ingreso de claves de confirmación) Paso 3: se visualizarán los datos que AFIP tiene de ese usuario a título informativo.

Monotributo 2020: cómo recategorizarse

Paso 4 : ingresar en la opción "Recategorizarme

Paso 5: luego pide que inserte el monto facturado los últimos doce meses. Es importante que coloquen la suma de las facturas realizadas, independientemente de lo percibido. Allí el sistema indicará si corresponde algún cambio en su categoría o no.

Se debe tener en cuenta que para culminar la recategorización del Monotributo se debe tener actualizados los datos que figuran en el Registro Único Tributario (RUT).

¿Que es el Registro Único Tributario?

Este registro estará compuesto por los ciudadanos que estén alcanzados por los siguientes impuestos:

Los impuestos nacionales cuya percepción y fiscalización se encuentren a cargo de AFIP.

El impuesto sobre los ingresos brutos

Los tributos municipales que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de las jurisdicciones adheridas.

Además, se encuentran incluidos los ciudadanos encuadrados en el Monotributo unificado.

Respecto de los ciudadanos comprendidos en los puntos segundo y tercero, surtirá efectos a partir de las fechas de implementación del registro por parte de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y de cada una de las administraciones tributarias provinciales y municipales, las cuales serán publicadas en el listado de jurisdicciones adheridas.

Los datos que podrán visualizar los ciudadanos en el Registro serán, entre otros, los siguientes:

CUIT.

Domicilio real/legal.

Domicilio fiscal y de locales y establecimientos declarados.

El domicilio fiscal denunciado ante la AFIP podrá diferir del domicilio fiscal constituido para la jurisdicción provincial, debiendo ambos domicilios encontrarse declarados en el Registro.

Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Actividad declarada que deberá compatibilizar con el código "NAES – Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación" de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral o con los códigos fiscales de las provincias adheridas.

impuestos y/o regímenes nacionales -régimen general o simplificado-.

Impuesto sobre los ingresos brutos -régimen general, simplificado o del Convenio Multilateral- y tributos municipales.

Datos identificatorios validados con el RENAPER y los Registros de Sociedades correspondientes.

Información suministrada por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral y por las administraciones tributarias locales adheridas.

El Registro permite:

Consultar y administrar las altas, bajas y modificaciones de los datos registrales allí contenidos.

Seleccionar en qué régimen impositivo vas a inscribirte y sus respectivos impuestos.

Habilitar un nuevo punto de venta e indicar el modo de facturación asociado.

Emitir una constancia de inscripción unificada.

Tipos de domicilio

El sistema mostrará los domicilios registrados en la AFIP para indicar qué tipo de domicilio provincial es cada uno.

Los tipos de domicilio son:

Fiscal provincial / jurisdicción sede: este tipo de domicilio es obligatorio, se debe asignar la caracterización a alguno de los que se tenga declarado.

Para el caso de contribuyentes locales es donde está el domicilio fiscal según las normas de la provincia.

Para contribuyentes de convenio multilateral, es el domicilio correspondiente a la administración principal de las actividades.

Principal de actividades: se debe asignar esta caracterización al domicilio donde se desarrolle la actividad principal, es decir donde se obtienen los mayores ingresos.

Es obligatorio declarar este tipo de domicilio solamente para los contribuyentes de convenio multilateral.

Fiscal jurisdiccional : lo utilizan únicamente contribuyentes en convenio multilateral para declarar un domicilio fiscal en una jurisdicción diferente a la sede.

: lo utilizan únicamente contribuyentes en convenio multilateral para declarar un domicilio fiscal en una jurisdicción diferente a la sede. Otros domicilios: corresponde a sucursales donde se realicen actividades y que no se encuadran en los descriptos anteriormente (locales y establecimientos).

corresponde a sucursales donde se realicen actividades y que no se encuadran en los descriptos anteriormente (locales y establecimientos). Sin actividad: es para aquellos domicilios declarados a fines legales donde no se desarrolla actividad. Se debe tener en cuenta que este domicilio no se considera para determinar jurisdicción.

En general, para continuar con la recategorización, se trata de actualizar los tipos de domicilio provinciales.

Una vez que está todo actualizado, el sistema permite volver a la opción de recategorización y continuar el trámite.

Monotributo Social 2020: como ver los aportes previsionales online

Los aportes previsionales realizados por el Monotributo Social pueden ser visualizados desde este mes en la web, una medida que permitirá que los contribuyentes de esta categoría puedan controlar sus pagos al Estado. .

El periodo informado será el comprendido desde la fecha de "alta temprana", es decir cuando se encuentre disponible la credencial de pagos, hasta la "Fecha de Baja", informó el director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Pablo Chena.

Mediante un comunicado, Chena indicó que "este es un paso más en nuestro compromiso por institucionalizar los derechos de los monotributistas sociales".

El Monotributo Social es un régimen que permite registrar los pequeños emprendimientos, poder emitir facturas y contar con obra social y aportes jubilatorios a todos los que son parte.

Monotributo Social: como ver los aportes previsionales online

A su vez, el coordinador del Monotributo Social, Lautaro Tombesi, expresó que "ante nuestro objetivo de reconocer y mejorar los derechos laborales y jubilatorios de los trabajadores de la Economía Popular, visualizar los años aportados es un avance, pero sabemos que todavía falta mucho; seguir trabajando en este sentido es nuestro compromiso".

Para acceder a más información se debe ingresar a www.monotributosocial.gob.ar o llamar al 0800-222-3294.

El Monotributo Social es un régimen tributario optativo que facilita y promueve la incorporación a la economía formal de emprendedores en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Mediante este régimen los emprendedores son reconocidos e inscriptos como contribuyentes y tienen así la posibilidad de emitir facturas, acceder a las prestaciones de las obras sociales del sistema nacional de salud, e ingresar al sistema previsional. También pueden ser proveedores del Estado.

Pueden acceder a los beneficios del Monotributo Social los pequeños contribuyentes, personas físicas y los "Proyectos Productivos o de Servicios" integrados con hasta tres personas físicas, reconocidos por el Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social habilitado por dicho Ministerio. Deben consideran los montos máximos de facturación:

Montos a ingresar por el monotributista social

Cuando el pequeño contribuyente sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Electores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado en la Categoría "B", no deberá ingresar el impuesto integrado y estará exento de ingresar el aporte mensual destinado al SIPA.

Asimismo, los aportes destinados a Obra social del titular y de cada integrante del grupo familiar primario adherido a la Obra Social, los ingresará con una disminución del 50 por ciento.Los importes son:

La RG 3845/16 fija el nuevo valor de la cotización previsional con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, y al Régimen Nacional de Obras Sociales en la suma de $419, a partir del período 06/2016 y siguientes, con lo que a partir de dicho período el "Monotributo Social" ascenderá a la suma de 209,50 pesos.

Inscripción

El trámite de inscripción en el Monotributo Social es gratuito y se realiza ante el Ministerio de Desarrollo Social en forma personal completando un formulario en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. También puede hacerse dirigiéndose al Centro de Referencia más cercano a su domicilio.

Pago y Facturación

El pago deberá efectuarse utilizando la credencial para el pago formulario F. 152. En caso de abonarse luego de la fecha de vencimiento los interese deben ingresarse con el formulario F.155.Los monotributistas sociales deberán emitir facturas clase "C" con la leyenda "MONOTRIBUTISTA SOCIAL".