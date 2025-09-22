Vence HOY la cuota del Monotributo: cómo pagarla

Los contribuyentes que se encuentran inscriptos en el Monotributo tienen múltiples opciones que ofrece ARCA, para pagar la cuota que vence HOY

El lunes 22 de septiembre vence el plazo para pagar el Monotributo ARCA. Los pequeños contribuyentes que se encuentran inscriptos en el Monotributo tienen múltiples opciones que ofrece ARCA, para pagar la cuota mensual.

Monotributo ARCA septiembre 2025: cómo puedo pagarlo

Transferencia de fondos

En el sitio web de ARCA. Desde el servicio con clave fiscal "Presentación de DDJJ y Pagos" deberás generar el volante electrónico de pago (VEP), donde se especificará la obligación a cancelar y los datos correspondientes a CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe.

También podrás efectuar la generación de los volantes electrónicos de pago (VEP), ingresando con tu clave fiscal al servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos. A fin de abonar el VEP, podrás hacerlo a través de las siguientes opciones:

Código QR: deberás descargar y registrarte en alguna de las billeteras habilitadas para realizar el pago. Luego, deberás escanear el código QR y confirmar el pago. Es importante que la lectura del QR se realice desde la APP de la Billetera y no desde la cámara de fotos del teléfono inteligente.

A fin de abonar el VEP, podrás hacerlo mediante la lectura de un código QR o accediendo a la entidad de pago (Interbanking – PAGAR – Pago Mis Cuentas) y seleccionando la opción "Pagos ARCA". El pago podrá efectuarse en forma inmediata tras la generación del VEP.

En lo que respecta al QR, las billeteras habilitadas para realizar el pago son:

E-Pagos,

Mercado Pago,

Cuenta DNI,

AL2,

Belo,

Fiwind

A través de estas billeteras podrás realizar el pago de VEP escaneando el código QR o también ingresando manualmente los datos del VEP (CUIT contribuyente y nro de VEP).

Homebanking. Para utilizar este servicio, previamente y solo la primera vez, deberás concurrir con tu tarjeta de débito a cajeros automáticos que sean de la misma red que la tarjeta para obtener la clave de acceso. Obtenida la clave podrás realizar el pago del VEP. Una vez generado el VEP, su disponibilidad en el homebanking es inmediata.

Red Banelco. Para utilizar este servicio, deberás seleccionar la opción "Otras Operaciones", a fin de obtener la clave de acceso. Luego podrás realizar los pagos ingresando a la página pagomiscuentas.com

También podrás ingresar por el sitio web de tu entidad bancaria, accediendo desde la opción "Pago Mis Cuentas".

Portal de Pagos PAGAR. Para utilizar este servicio, previamente deberás registrarte con un mail y una clave. Recordá que vas a necesitar una tarjeta de débito para adherir a la plataforma. Luego podrás realizar los pagos ingresando a la página pagar.redlink.com.ar/login.

A través de estas opciones también podés abonar tu cuota mensual de monotributo o autónomos del mes en curso, en base a los denominados "facturables". Esta opción permite pagar solo capital (es decir, no incluye intereses), sin la necesidad de generar previamente un VEP. Conocé cómo hacerlo desde la guía paso a paso "Pago de facturables en Homebanking Red Link / Pago Mis Cuentas / Plataforma Pagar"

App ARCA Móvil / Mi Monotributo. Desde cualquiera de estas dos aplicaciones podrás realizar el pago mensual de tu monotributo. Si generaste un volante electrónico de pagos, deberás ingresar a la página web de la entidad elegida para finalizar con el pago.

Desde tu homebanking sin clave fiscal. Este servicio permite ingresar y autenticarse en el sitio web de la entidad bancaria para luego ser redirigido al sitio web de ARCA. A través de esta modalidad, se permite acceder al servicio "Presentación DDJJ y Pagos" para generar un VEP sin necesidad de tener una clave fiscal. Lo primero que deberás hacer es ingresar a la plataforma de tu banco y buscar la opción "Servicios ARCA", el banco validará tu identidad y permitirá que ingreses al sitio web de ARCA para que puedas generar el VEP. Una vez generado el VEP, para poder realizar el pago, deberás ingresar nuevamente a tu homebanking y cancelar la obligación.

A través de esta modalidad podes generar y pagar VEP propios o de terceros, así como también abonar aquellos que otra persona haya generado con tus obligaciones.

Portal de Pagos de Provincia NET. A través de esta plataforma, podrás pagar cualquier tipo de impuesto que abonabas en un puesto de cobranza presencial.

Primero debés registrarte, creando un usuario y una contraseña. Una vez logueado tendrás la opción de realizar "Pagos con factura" (en caso de poseer un código de barras) o "Pagos sin facturas". En esta última opción deberás detallar el servicio que deseas abonar, indicando los datos solicitados. Es importante destacar que los pagos serán efectuados mediante tarjeta de débito de cualquier banco.

A través de este medio, está habilitado el pago correspondiente al capital de varios períodos (puede ser período fiscal del mes en curso o también períodos más antiguos) y, a su vez, el pago de intereses.

También podrás abonar VEPs generados desde el sitio web de ARCA. Para ello, deberás enviar el VEP a la entidad de pago - "XNET Group". Luego, deberás ingresar al Portal de Pagos de Provinicia NET con usuario y contraseña, y seleccionar la opción de "Pago con Factura". Por último, deberás escribir el código de barras (ubicado al final del VEP generado) y proceder al pago.

Billeteras virtuales

Cobro mediante código QR. Ingresando desde el Portal de Monotributo – solapa "Próximo Vencimiento" podrás abonar tu obligación mensual. Asimismo, ingresando desde la CCMA – Cuenta Corriente de Contribuyentes Monotributistas y Autónomos podrás abonar tu deuda acumulada (capital + intereses).

Cobro mediante importes preestablecidos, denominados "facturables" (disponible para pagar sólo obligación del mes en curso, no incluye intereses).

Cobro mediante importes preestablecidos, denominados "facturables" (disponible para pagar sólo obligación del mes en curso, no incluye intereses).

Débito automático en cuenta bancaria

Los titulares de cuenta en pesos, para adherirse podrán:

Formalizar la operatoria en alguno de los bancos habilitados para el pago, en la propia institución, solicitando allí la adhesión al servicio.

Hacerlo directamente desde el portal de Monotributo, ingresando con su clave fiscal, en la solapa "Pagos".

Informar una cuenta bancaria desde el servicio con clave fiscal "Declaración de CBU".

Cajeros automáticos

Todos los cajeros de las redes Banelco y Link se encuentran habilitados para realizar pagos correspondientes a la cuota mensual de tu obligación (cobro mediante facturables).

Tarjetas de crédito

Pago internet: Ingresando al sitio web de la administradora de la tarjeta de crédito.

Pago telefónico: llamando a la tarjeta adherida.

Débito automático: llamando a la tarjeta

Billetera electrónica

Para utilizar este medio de pago podés ingresar desde el servicio "Carga Billetera" o bien a través del servicio "Sistema de Cuentas Tributarias", opción "Transacciones" y seleccionar "Billetera Electrónica".

Cualquiera de estas alternativas ofrece la opción para cargar saldo en la billetera, como también para usar ese saldo para cancelar obligaciones. En este último caso, las obligaciones incumplidas se agruparán por período fiscal (capital + interés). Si al momento del pago las obligaciones del mes en curso no vencieron, también se mostrará el período fiscal para que lo pagues en tiempo y forma.

Recordá que solo es posible cancelar el monto que muestra billetera y que los importes NO son editables.