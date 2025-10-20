Empleados de Comercio: cómo impacta el bono en el salario de noviembre

La suba salarial se implementa en un 6%, que se abona en forma escalonada hasta fin de año. Además, se otorga un bono mensual que impacta en el bolsillo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) informaron y oficializaron la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del aumento de sueldo acordado por las partes. Por lo tanto, ya se sabe cómo quedan las escalas salariales en noviembre 2025 y cómo impacta el bono otorgado en el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.

La suba salarial corresponde a un 6%, que se implementa en forma escalonada entre julio y diciembre 2025. Además, se pactó una suma fija no remunerativa mensual (bono) que engrosa el ingreso de bolsillo.

Puntualmente, con este acuerdo, el aumento se abonará en seis meses, distribuida de la siguiente manera:

1% a partir del mes de julio;

1% a partir del mes de agosto;

1% a partir del mes de septiembre;

1% a partir del mes de octubre;

1% a partir del mes de noviembre y

1% a partir del mes de diciembre.

¿Cómo se compone el sueldo de un empleado de comercio?

El salario mensual incluye:

Sueldo básico, que varía mes a mes por categoría.

Suma fija no remunerativa de $40.000 (julio a diciembre 2025).

Antigüedad: 1% por año trabajado, aplicado sobre básicos y montos no remunerativos.

Presentismo, según el artículo 40 del CCT 130/75.

Detalle de aumentos

Agosto: 2% sobre el básico de junio + bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto).

bono de $80.000 (correspondiente a julio y agosto). Septiembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Octubre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Noviembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Diciembre: 1% sobre el básico de junio + $40.000.

Escalas salariales por categoría – Mes a mes

Administrativos

Administrativo A:

Agosto: $1.026.994 + $40.000 = $1.066.994

Septiembre: $1.037.062 + $40.000 = $1.077.062

Octubre: $1.047.131 + $40.000 = $1.087.131

Noviembre: $1.057.199 + $40.000 = $1.097.199

Diciembre: $1.067.268 + $40.000 = $1.107.268

Enero 2026: $1.107.268

Administrativo B:

Agosto: $1.031.413 + $40.000 = $1.071.413

Septiembre: $1.041.525 + $40.000 = $1.081.525

Octubre: $1.051.637 + $40.000 = $1.091.637

Noviembre: $1.061.749 + $40.000 = $1.101.749

Diciembre: $1.071.860 + $40.000 = $1.111.860

Enero 2026: $1.111.860

Administrativo C:

Agosto: $1.035.827 + $40.000 = $1.075.827

Septiembre: $1.045.982 + $40.000 = $1.085.982

Octubre: $1.056.137 + $40.000 = $1.096.137

Noviembre: $1.066.293 + $40.000 = $1.106.293

Diciembre: $1.076.448 + $40.000 = $1.116.448

Enero 2026: $1.116.448

Vendedores

Vendedor A:

Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Vendedor B:

Agosto: $1.052.759 + $40.000 = $1.092.759

Septiembre: $1.063.080 + $40.000 = $1.103.080

Octubre: $1.073.401 + $40.000 = $1.113.401

Noviembre: $1.083.723 + $40.000 = $1.123.723

Diciembre: $1.094.044 + $40.000 = $1.134.044

Enero 2026: $1.134.044

Vendedor C:

Agosto: $1.060.117 + $40.000 = $1.100.117

Septiembre: $1.070.510 + $40.000 = $1.110.510

Octubre: $1.080.904 + $40.000 = $1.120.904

Noviembre: $1.091.297 + $40.000 = $1.131.297

Diciembre: $1.101.690 + $40.000 = $1.141.690

Enero 2026: $1.141.690

Auxiliares

Auxiliar A:

Agosto: $1.030.672 + $40.000 = $1.070.672

Septiembre: $1.040.777 + $40.000 = $1.080.777

Octubre: $1.050.882 + $40.000 = $1.090.882

Noviembre: $1.060.986 + $40.000 = $1.100.986

Diciembre: $1.071.091 + $40.000 = $1.111.091

Enero 2026: $1.111.091

Auxiliar B:

Agosto: $1.038.033 + $40.000 = $1.078.033

Septiembre: $1.048.210 + $40.000 = $1.088.210

Octubre: $1.058.387 + $40.000 = $1.098.387

Noviembre: $1.068.563 + $40.000 = $1.108.563

Diciembre: $1.078.740 + $40.000 = $1.118.740

Enero 2026: $1.118.740

Auxiliar C:

Agosto: $1.062.325 + $40.000 = $1.102.325

Septiembre: $1.072.740 + $40.000 = $1.112.740

Octubre: $1.083.155 + $40.000 = $1.123.155

Noviembre: $1.093.570 + $40.000 = $1.133.570

Diciembre: $1.103.985 + $40.000 = $1.143.985

Enero 2026: $1.143.985

De esta manera quedan las escalas salariales hasta fin de año luego del aumento ya homologado y el otorgamiento del bono que engrosa el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio.