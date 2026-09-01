ANSES pone en marcha el domicilio electrónico y cambia las pautas de las notificaciones

El nuevo canal voluntario estará disponible para mayores de 16 años en Mi ANSES. Las notificaciones tendrán plena eficacia jurídica

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) creó el Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un canal voluntario para que las personas mayores de 16 años reciban notificaciones, emplazamientos y comunicaciones vinculadas con prestaciones y trámites del organismo.

La Resolución 262/2026, vigente desde este 1 de septiembre, establece que el domicilio podrá constituirse desde la plataforma Mi ANSES o la aplicación móvil. Las comunicaciones tendrán plena eficacia jurídica y se considerarán perfeccionadas a las cero horas del primer día hábil posterior a su disponibilidad, señala el Consultor Marcos Felice.

La medida alcanza a personas humanas que tramiten o perciban prestaciones de la Seguridad Social. Su adhesión no es obligatoria: cada usuario deberá ingresar con su Clave de la Seguridad Social, acceder a "Domicilio y Datos de Contacto", aceptar los términos del servicio e informar y validar un correo electrónico.

Cómo funcionarán las notificaciones en Mi ANSES

Los documentos estarán disponibles en la aplicación "Mi Buzón" dentro de Mi ANSES. El sistema podrá incluir notificaciones, requerimientos, citaciones, liquidaciones, resoluciones, intimaciones, avisos y otras comunicaciones relacionadas con los procedimientos del organismo.

Cada envío deberá identificar el acto, su fecha, tipo, número, asunto, área emisora, funcionario firmante y expediente. También deberá incorporar la transcripción íntegra del acto o adjuntar el archivo completo e informar los plazos y recursos administrativos cuando corresponda.

ANSES también podrá enviar un correo electrónico para advertir que existe una nueva comunicación. Sin embargo, ese mensaje tendrá carácter de cortesía: si no llega, el destinatario no podrá alegar desconocimiento de la notificación disponible en el domicilio electrónico.

Si el sistema queda inoperativo durante ocho horas o más, las notificaciones se considerarán perfeccionadas el primer día hábil posterior a la rehabilitación del servicio. La plataforma estará disponible las 24 horas durante todo el año.

La resolución también permite aceptar voluntariamente notificaciones de actos emitidos antes de la constitución del domicilio electrónico. En esos casos, quedarán perfeccionadas a las cero horas del primer día hábil siguiente a la aceptación.

La creación del canal se enmarca en las modificaciones al procedimiento administrativo introducidas por la Ley 27.742 y su reglamentación, que promovieron el uso de actos y comunicaciones electrónicas. ANSES anticipó que en una segunda etapa reglamentará su aplicación para representantes y gestores administrativos.