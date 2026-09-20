ANSES: cuánto cobrarían los jubilados con 30 años de aportes en octubre y cómo calcularlo

El haber mínimo subirá a $435.662,86 en octubre. Cuánto influye la historia laboral y qué componentes se tienen en cuenta para calcular el beneficio

Los jubilados de ANSES que acreditan 30 años de aportes y cumplen con la edad requerida pueden acceder al beneficio previsional, pero la cantidad de años trabajados no alcanza para determinar por sí sola cuánto cobrarán. Para calcular el haber inicial también se consideran las remuneraciones registradas y los distintos componentes previstos por la legislación.

En octubre de 2026, las jubilaciones tendrán una actualización estimada del 1,65%, de acuerdo con la movilidad vinculada a la evolución del IPC. De esta manera, el haber mínimo pasará de $428.633,20 en septiembre a $435.662,86 en octubre.

Este último valor funciona como piso previsional. Es decir, si el cálculo del haber correspondiente resulta inferior al mínimo garantizado, se aplica ese piso, de acuerdo con las condiciones establecidas por el sistema previsional.

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes

Tener exactamente 30 años de aportes no significa cobrar automáticamente la jubilación mínima. El monto depende de la historia laboral de cada persona y de las remuneraciones que tuvo durante los períodos que se toman para calcular el beneficio.

La Ley 24.241 establece que para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) se requiere, en el régimen general, tener 65 años en el caso de los hombres, 60 años para las mujeres y acreditar 30 años de servicios con aportes.

El haber previsional se integra principalmente por tres componentes:

Prestación Básica Universal (PBU): es el componente básico del beneficio.

es el componente básico del beneficio. Prestación Compensatoria (PC): corresponde por los servicios con aportes realizados durante el período anterior a la puesta en vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según las condiciones de la ley.

corresponde por los servicios con aportes realizados durante el período anterior a la puesta en vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según las condiciones de la ley. Prestación Adicional por Permanencia (PAP): contempla los servicios con aportes posteriores a la implementación del sistema.

Por eso, dos personas que tengan exactamente 30 años de aportes pueden obtener haberes diferentes si tuvieron distintas remuneraciones registradas durante su vida laboral.

Cómo calcular una jubilación con 30 años de aportes

El cálculo no consiste simplemente en multiplicar los años trabajados por un monto fijo.

Primero se determina la PBU, cuyo valor se actualiza periódicamente por la movilidad previsional. En septiembre de 2026, la PBU fue fijada oficialmente en $196.080,12.

Luego se calculan los componentes vinculados con los años de servicios y las remuneraciones registradas. La PC contempla los períodos que corresponden al régimen anterior, mientras que la PAP considera los servicios posteriores.

Por este motivo, para conocer el haber exacto de una persona no alcanza con saber que tiene 30 años de aportes: también es necesario conocer su historia laboral y los salarios registrados que forman parte del cálculo.

Qué pasa si el cálculo da menos que la jubilación mínima

Existe un haber mínimo garantizado. Para septiembre de 2026, ANSES estableció oficialmente ese piso en $428.633,20. Para octubre, con el aumento estimado del 1,65%, el mínimo se ubicará en $435.662,86, según las cifras difundidas tras conocerse el IPC de agosto.

Por lo tanto, una persona con 30 años de aportes cuyo haber calculado quede por debajo de ese valor tendrá como referencia el mínimo garantizado, siempre que reúna las condiciones correspondientes.

¿Se suma el bono de $70.000?

El bono de $70.000 debe analizarse por separado porque no forma parte del haber jubilatorio. Su continuidad para octubre requiere una decisión específica del Gobierno.

Por eso, el dato confirmado por la actualización de movilidad es el haber mínimo de $435.662,86. Si finalmente se mantiene un refuerzo de $70.000 durante octubre, el ingreso de quienes cobren la mínima podría llegar a $505.662,86.

El bono, en caso de otorgarse, no modifica el cálculo del haber ni se incorpora al monto sobre el cual se aplican las futuras actualizaciones.

Más de 30 años de aportes

Los 30 años constituyen el requisito mínimo de servicios con aportes para la jubilación ordinaria. Quienes acrediten años adicionales pueden tener un tratamiento diferente en el cálculo.

La normativa contempla, además, un incremento de la PBU por los años de servicios que excedan los 30, dentro de los límites previstos legalmente.

Por eso, para estimar cuánto puede cobrar una persona que se jubila, no alcanza con mirar únicamente la cantidad de años aportados. La variable central es la combinación entre años de servicios, remuneraciones registradas y componentes que integran el haber previsional.