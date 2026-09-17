Monotributista: ARCA confirmó cuándo es la nueva fecha límite para pagar en septiembre

Cómo quedan los plazos para pagar la obligación mensual tras la reprogramación de septiembre y cuáles son las alternativas para abonar en término

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el monotributo en septiembre se extenderá hasta el lunes 21 de septiembre de 2026.

El cambio responde a una regla del calendario fiscal. Habitualmente, los monotributistas deben pagar hasta el día 20 de cada mes. Pero cuando esa fecha coincide con un feriado o fin de semana, el organismo traslada automáticamente el vencimiento al primer día hábil siguiente.

En septiembre, el día 20 cae domingo, por lo que el plazo se extiende hasta el lunes 21, dando un día hábil extra para cumplir con la obligación sin generar intereses.

La obligación alcanza a todos los contribuyentes inscriptos en el régimen simplificado. Actualmente, las categorías van desde la A hasta la K, y el monto mensual varía según la clasificación de cada persona.

Además, desde el 1° de agosto están vigentes los valores actualizados del Monotributo. Con las nuevas escalas, el límite de ingresos brutos anuales arranca en $12.009.410,45 para la categoría A y trepa hasta $126.610.838,75 para la K.

Qué pasa si no pagás el monotributo antes del 21 de septiembre

Los contribuyentes que no cancelen la cuota dentro del plazo tendrán una obligación pendiente con ARCA. La deuda quedará registrada y comenzará a acumular intereses.

Ese saldo impago puede consultarse posteriormente en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), junto con los intereses que correspondan y el detalle de períodos adeudados.

Para acceder a ese servicio, el contribuyente necesita ingresar con clave fiscal. Allí aparecen las obligaciones pendientes, los pagos ya registrados por ARCA, las deudas, los intereses acumulados y eventuales saldos a favor.

El pago mensual debe cumplirse mientras el contribuyente continúe inscripto en el Monotributo. Esto significa que la obligación se mantiene incluso si durante el mes no se emitieron facturas ni se registró actividad.

ARCA exige el pago mediante medios electrónicos para todas las categorías, con excepciones específicas como el Monotributo Social, asociados a cooperativas de trabajo y trabajadores independientes promovidos.

Cuánto pagan los monotributistas en septiembre de 2026

Según la tabla oficial vigente de ARCA, la cuota total de la categoría A es de $49.527,18. Para la B asciende a $56.379,08, mientras que desde la categoría C los importes pueden variar dependiendo de si la actividad corresponde a prestación de servicios o venta de bienes.

La composición de la cuota mensual incluye, en términos generales, el impuesto integrado, el aporte previsional al SIPA y el aporte a la obra social. Sin embargo, existen contribuyentes exceptuados de alguno de estos componentes.

Por eso, el monto final puede variar según cada situación particular. Los parámetros que determinan la categoría tampoco se limitan solo a la facturación.

Dependiendo de la actividad, ARCA puede considerar los ingresos brutos anuales, la superficie afectada, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y el precio unitario máximo de venta.

Estos son los valores totales establecidos por ARCA para locaciones y prestaciones de servicios:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12

Categoría D: $84.612,93

Categoría E: $119.811,45

Categoría F: $150.784,21

Categoría G: $230.312,94

Categoría H: $522.706,68

Categoría I: $963.747,86

Categoría J: $1.167.299,76

Categoría K: $1.614.446,04

Además de la cuota mensual, cada categoría tiene un límite de facturación anual. Desde agosto, el tope comienza en $12.009.410,45 para la categoría A y llega hasta $126.610.838,75 para la categoría K.

ARCA también contempla otros parámetros para determinar la categoría, como la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados, aunque no todos se aplican a todas las actividades.

Cómo verificar si tenés deuda de monotributo en ARCA

Para comprobar si quedó una cuota impaga, el contribuyente puede ingresar con clave fiscal a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Es el servicio oficial de ARCA para consultar obligaciones.

Allí se encuentra el detalle de los períodos adeudados, los pagos que ARCA ya registró, los intereses acumulados y los saldos a favor disponibles. El sistema permite visualizar también el historial completo de movimientos.

El organismo establece que el pago de la cuota del monotributo debe realizarse mediante medios electrónicos, por lo que no se aceptan efectivos en ventanilla ni otros métodos tradicionales salvo excepciones puntuales.

La consulta en la CCMA es gratuita y puede hacerse en cualquier momento. El sistema se actualiza automáticamente cuando ARCA registra un pago o cuando se genera una nueva obligación mensual.

Cómo pagar el monotributo antes del vencimiento

ARCA habilita varios medios electrónicos para cancelar la obligación mensual. Una de las alternativas consiste en generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde los servicios habilitados por el organismo.

El contribuyente puede ingresar con Clave Fiscal a "Presentación de DDJJ y Pagos" o a la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Desde allí se genera el comprobante para pagar.

También es posible realizar el pago mediante código QR con billeteras virtuales habilitadas, aplicaciones móviles y homebanking. ARCA permite además adherirse al débito automático para cancelar mensualmente la obligación sin tener que generar el VEP cada mes.

Desde la aplicación ARCA Móvil, los contribuyentes pueden pagar el Monotributo, consultar deudas, declarar una CBU para adherirse al débito automático y revisar una agenda personalizada de vencimientos.

Quienes quieran comprobar si una operación quedó correctamente registrada pueden hacerlo mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Allí se puede consultar si existen deudas, intereses o saldos a favor.

El sistema también permite verificar a qué período fue imputado cada pago. Esto es útil para confirmar que el pago del mes se registró correctamente y no quedó pendiente por algún error.