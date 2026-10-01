ANSES implementa la acreditación automática para liquidar el monto retenido de la AUH

ANSES implementará la acreditación automática para liquidar el monto reservado de la AUH, mediante el intercambio de datos con la Secretaría de Educación

ANSES implementará la acreditación automática de la escolaridad para liquidar el monto reservado de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mediante el intercambio de datos con la Secretaría de Educación. La medida se aplicará a los montos reservados de las asignaciones puestas al pago desde el 1 de noviembre de 2026, señala Marcos Felice, desde el Blog del Contador.

La Resolución (ANSES) 290/2026, publicada el 30 de septiembre, aprueba el procedimiento y mantiene una vía alternativa: cuando ANSES no disponga de la información educativa o se formule un reclamo, la persona titular podrá acreditar los requisitos con la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Cómo funcionará la acreditación automática de la AUH ANSES

El organismo verificará la condicionalidad educativa a través de un intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El mecanismo busca evitar que las familias deban volver a aportar documentación que ya puede comprobarse mediante registros oficiales.

La resolución implementa lo dispuesto por la Resolución STEySS 508/2026, que incorporó la verificación automática de las condiciones sanitarias y de vacunación para menores de hasta cuatro años inclusive y de la certificación escolar para niños y niñas desde los cinco años, en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

En ese marco, la acreditación permite liquidar el 20% reservado junto con el 80% mensual correspondiente a la AUH. La nueva resolución de ANSES regula específicamente la comprobación de la condición educativa.

No se trata de un aumento del importe de la AUH ni de un pago adicional. El cambio se refiere al procedimiento para acreditar los requisitos y liquidar la parte de la prestación que se reserva hasta verificar su cumplimiento.

Cuándo sigue siendo necesaria la Libreta AUH

La acreditación automática no elimina la Libreta para todos los casos. Si ANSES no cuenta con la información remitida por Educación, o ante la formulación de un reclamo, el titular podrá presentarla ante el organismo conforme las reglas de la Resolución ANSES 203/2019.

Esta alternativa permite complementar la acreditación cuando los datos no estén disponibles. Por lo tanto, la simplificación administrativa no equivale a suprimir la exigencia de escolaridad ni las demás condiciones previstas para percibir la asignación.

El artículo 3° fija el alcance temporal sobre los montos reservados de las AUH puestas al pago desde el 1 de noviembre de 2026. La norma no dispone una liberación general e inmediata de todos los saldos retenidos de períodos anteriores.

El intercambio educativo se realizará en el marco del convenio vigente entre ANSES y la Secretaría de Educación, o del que lo reemplace. El objetivo declarado es articular la información educativa con la política de ingresos y reducir la necesidad de acreditaciones manuales, señalan desde el Blog del Contador.