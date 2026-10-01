Qué cambia tras la nueva resolución de la CNV sobre el impuesto al cheque

La autoridad bursátil restringió el ingreso de fondos a cuentas de inversión y solo permite transferencias para transparentar operaciones

El impuesto al cheque tenía un agujero legal y varias empresas lo aprovechaban. Pero la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió taparlo.

El atajo consistía en fondear cuentas comitentes con cheques en lugar de transferir dinero. Los cheques están exentos del tributo, entonces las compañías esquivaban el 1,2% que retiene el impuesto sobre débitos y créditos bancarios.

La CNV publicó la Resolución General 1166/2026 en el Boletín Oficial. A partir de ahora, la transferencia bancaria será la única modalidad habilitada para que los agentes de Bolsa reciban y entreguen fondos de sus clientes.

El cambio no modifica las alícuotas del impuesto. Sigue siendo 0,6% en cada débito y 0,6% en cada crédito, totalizando 1,2% por operación.

El atajo que dejaba eludir el impuesto al cheque

La exención para cheques negociados en el mercado de capitales tenía un propósito legítimo. Se creó para fomentar la negociación de esos instrumentos financieros.

Pero terminó usándose para otra cosa. Las empresas fondeaban sus cuentas comitentes endosando cheques, incluidos los electrónicos, y así evitaban pagar el impuesto que sí pagan con transferencias bancarias.

La recaudación del impuesto al cheque viene cayendo en términos reales. Según datos de la consultora Outlier, bajó 11% en junio, 6% en julio y 9% en agosto.

Hasta ahora, era posible fondear una cuenta comitente con cheque. El límite era un máximo de dos pagos diarios por esa vía.

Con el nuevo esquema, esa alternativa desaparece por completo.

Cómo funciona el nuevo régimen de transferencias

La norma modifica el artículo 3° de la Sección II del Título XI de las normas de la CNV. Los fondos ahora deben moverse obligatoriamente desde o hacia una cuenta bancaria específica.

Esa cuenta debe estar a la vista a nombre del cliente, o ser una CVU vinculada a su CUIT que permita rastrear todo el recorrido del dinero.

La obligación alcanza a todos los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), sin importar su subcategoría. No hay excepciones por tamaño o volumen de operaciones.

Tampoco alcanza con mandar dinero desde la cuenta de otra persona o empresa. El origen y el destino de los fondos deben coincidir con el titular de la cuenta comitente.

La CNV justificó el cambio en dos razones. Primera: asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos. Segunda: reforzar los controles frente a maniobras elusivas como la que se venía usando.

Qué excepciones prevé la nueva resolución

El sector agropecuario tiene un tratamiento específico. Los ALyC I AGRO pueden seguir recibiendo fondos de corretaje de granos desde cuentas afectadas a esa actividad.

Pero con condiciones. Debe haber trazabilidad desde el origen e identificación de cada cliente por CUIT.

También hay condiciones particulares cuando un ALyC Integral tiene un convenio de liquidación y compensación con un agente dedicado exclusivamente a esas tareas.

Los inversores extranjeros tienen un esquema especial. Pueden operar a través de entidades reguladas por el Banco Central que actúen como custodios locales. Eso sí, con debida diligencia reforzada según la normativa de la UIF.

Importante: el cambio no modifica la negociación de cheques de pago diferido dentro del mercado de capitales. Esos instrumentos se siguen comprando y vendiendo normalmente.

La restricción se aplica solo a cómo los clientes ingresan o retiran fondos de sus cuentas comitentes. No afecta la operatoria secundaria de cheques como activo financiero.

El Gobierno apunta a eliminar el tributo, pero mientras exista debe pagarse

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció en conferencia de prensa que el Gobierno tiene como objetivo eliminar el impuesto al cheque. Pero aclaró que mientras el tributo exista, debe cobrarse.

La declaración fue el pasado 15 de septiembre. "Son instrumentos que se utilizan para canalizar ahorro para generar inversión, pero no para evadir impuestos", sostuvo Ravier.

Según el vocero, la regulación busca un objetivo preciso. Que las empresas que deben pagar el impuesto lo hagan, tal como ya ocurre con el resto de los contribuyentes que no tienen acceso a ese tipo de maniobras.

El impacto sobre pymes que invertían con cheques

Desde el mercado surgieron cuestionamientos. Las pymes suelen usar cheques o e-cheqs para administrar excedentes de liquidez y fondear cuentas de inversión.

Si el nuevo esquema obliga a pagar el 1,2% del impuesto al cheque, una inversión de corto plazo con rendimiento menor a ese porcentaje deja de ser conveniente. Eso podría frenar ese tipo de operaciones.

También se señaló otro efecto. El cambio no solo implica volver a pagar el impuesto al cheque. En algunos casos puede generar además la aplicación del SIRCREB, el sistema de control de retenciones del Banco Central.

La resolución entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. No introduce cambios en las normas impositivas vigentes.

Su alcance se limita a establecer la transferencia como única vía habilitada para mover fondos entre los agentes de Bolsa y sus clientes. El resto del marco regulatorio del mercado de capitales permanece sin modificaciones.