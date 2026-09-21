BCRA y CNV permitirían transferir fondos a Alyc sin volver a pagar el impuesto al cheque

El BCRA y la CNV preparan cambios para que empresas puedan mover fondos hacia Alyc o FCI sin volver a pagar el impuesto al cheque

Las empresas podrían contar con mayor libertad para decidir dónde invertir sus excedentes de liquidez sin generar una nueva carga impositiva por el solo hecho de cambiar de entidad. La alternativa que estudian el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) permitiría transferir fondos desde una cuenta bancaria hacia una sociedad de bolsa o un fondo común de inversión sin que se aplique nuevamente el impuesto al cheque.

El criterio también alcanzaría a una compañía que quiera mover dinero hacia un FCI administrado por otra entidad o hacia una cuenta comitente de una Alyc. La condición será que los fondos tengan como destino una inversión dentro del mercado de capitales, por ejemplo, una Lecap o un fondo común de inversión.

El cambio busca además ampliar las posibilidades de elección para las empresas. Hasta ahora, la exención automática operaba cuando una firma recibía el dinero en un banco y posteriormente lo colocaba dentro de esa misma institución. La nueva normativa apunta a que pueda optar por otra entidad sin que el traslado genere una segunda retención.

Por qué el Gobierno considera que no resignará recaudación

El argumento del equipo económico es que no existiría una pérdida efectiva de ingresos fiscales porque el dinero ya habría quedado alcanzado por el impuesto cuando ingresó al circuito bancario.

La regulación 1166 establece que el flujo operativo de las empresas debe pasar por los bancos. Así, según el razonamiento oficial, el Estado ya percibió la alícuota del 1,2% correspondiente al movimiento de esos fondos.

La discusión consiste en evitar que una posterior transferencia con finalidad exclusivamente financiera vuelva a generar el mismo impuesto sobre dinero cuya circulación bancaria ya dejó registrada la obligación tributaria.

Según pudo saber iProfesional, el equipo económico trabaja en una regulación que otorgue un tratamiento equivalente a los movimientos desde cuentas bancarias hacia FCI y Alyc. Uno de los elementos centrales para sostener la propuesta es la trazabilidad de los fondos: el origen bancario permite identificar que el impuesto ya fue abonado.

Para las administradoras de fondos, el cambio también tendría impacto en la posibilidad de captar dinero de compañías que actualmente mantienen sus saldos en bancos. Una empresa podría sacar esos fondos de una entidad y destinarlos a una alternativa de inversión ofrecida por otra.

El antecedente de los cheques y el reclamo de las Alyc

El debate ocurre después de que la CNV prohibiera a las sociedades de bolsa recibir o enviar cheques. La medida afectó una operatoria que había permitido a algunas Alyc actuar como tesorerías de empresas mediante la recepción de cheques y sus sucesivos endosos.

Ese mecanismo había sido utilizado para administrar fondos corporativos y evitar que determinadas operaciones quedaran nuevamente alcanzadas por el impuesto al cheque, cuya alícuota es del 1,2%.

En el mercado consideran poco probable que el organismo regulador vuelva al esquema anterior, incluso al formato que existía antes de mayo pasado, cuando todavía estaban permitidos los múltiples endosos.

Por eso, la alternativa que ahora se discute tiene otra lógica: no pretende reinstalar la operatoria con cheques, sino facilitar el traslado de dinero bancarizado hacia inversiones en el mercado de capitales sin duplicar la carga tributaria.

Por qué para las sociedades de bolsa importa dónde está el dinero

Para una Alyc, la ubicación del saldo de su cliente resulta determinante. Si la compañía mantiene el dinero dentro de la sociedad de bolsa, tiene más posibilidades de que las operaciones financieras posteriores se canalicen allí.

En el mercado señalan que algunas empresas utilizaban los fondos disponibles en las Alyc para realizar, entre otras operaciones, dólar MEP. Si el dinero permanece en una cuenta bancaria, en cambio, la compañía tiene la posibilidad de operar directamente desde esa institución.

De ahí surge una de las frases que circulan entre los operadores: "Si tengo la plata tengo ventaja". La explicación apunta al flujo de operaciones que genera ese dinero. "Porque se llevan el flujo transaccional, entonces no estás a la par, no podés competir en igualdad de condiciones", precisan.

Los agentes bursátiles interpretan que la decisión sobre los cheques responde principalmente a la necesidad del Gobierno de preservar la recaudación. En un escenario en el que la administración nacional mantiene el objetivo de déficit cero y con las elecciones próximas, las sociedades de bolsa consideran que existe poco margen para una marcha atrás.

Ahora el foco está puesto en Ingresos Brutos

La discusión tributaria para las Alyc no termina con el impuesto al cheque. Otro frente que comenzó a ganar espacio es el tratamiento de Ingresos Brutos.

Las empresas enfrentan una percepción del 3% que, según advierten en el sector, genera un costo para las pymes porque los fondos quedan retenidos por el fisco durante 30 días.

A la vez, comenzaron a aparecer reclamos de distintas jurisdicciones para que las Alyc tributen Ingresos Brutos tomando como referencia el domicilio de sus clientes.

Santa Fe fue una de las provincias que avanzó en esa dirección, a partir del caso de A3 en Rosario. El criterio tiene un antecedente en el tratamiento aplicado a Mercado Libre, que debe afrontar IIBB considerando el domicilio de los clientes.

Aunque las diferencias entre jurisdicciones no superan un punto porcentual, el problema que preocupa al sector es la posibilidad de recibir reclamos de más de un distrito por una misma operación.

El Ministerio de Economía no puede resolver por sí solo esta cuestión a nivel nacional, dado que los fiscos provinciales tienen autonomía. Por eso, las Alyc mantienen consultas con Córdoba, Mendoza y Rosario para determinar cómo debe aplicarse el impuesto y obtener certezas sobre el distrito al que corresponde tributar.