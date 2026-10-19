Qué hay detrás del reclamo de supermercados al Gobierno por pagos con billeteras virtuales

Las provincias cuentan con un sistema unificado de retención de impuesto en billeteras virtuales, pero hay algunas que todavía no adhieren

A nivel nacional, las billeteras virtuales como Mercado Pago tienen que retener el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el sistema SIRCUPA para adelantar la obligación y es clave en los comercios chicos, muchas veces más "desprolijos". Pero en CABA, Santa Fe y La Pampa, distritos que no están adheridos a ese sistema, el pago del impuesto queda librado al cumplimiento de cada uno.

Y eso generó un reclamo desde los supermercados grandes al Gobierno nacional. Pidieron, en concreto, que se promueva la incorporación de estos tres distritos al SIRCUPA. Su argumento es que los comercios formales que cobran por medios bancarios están sujetos a controles y retenciones, mientras que la falta de un mecanismo equivalente sobre las cuentas de pago puede generar diferencias de tratamiento frente a competidores que operan con billeteras virtuales.

Sin embargo, desde la Comisión Arbitral de Ingresos Brutos (COMARB) informan que las tres provincias están en proceso de adhesión y lo harán antes de fin de año; en concreto, CABA ya lo anunció.

Sistema de retención de Mercado Pago y las billeteras virtuales

El SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago) es un mecanismo que permite recaudar anticipadamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre determinadas acreditaciones de dinero en cuentas de pago ofrecidas por proveedores de servicios de pago, como las billeteras virtuales.

Fue creado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral mediante la Resolución General 9/2022. El organismo administra el sistema y coordina la información, la recaudación y la distribución de los importes correspondientes a las jurisdicciones adheridas.

La retención no es un impuesto nuevo ni un pago definitivo: es un anticipo de Ingresos Brutos que el contribuyente puede computar al liquidar el tributo que le corresponda.

Cuáles son las tres jurisdicciones que no adhirieron

Al 19 de octubre de 2026, las tres jurisdicciones que todavía no se incorporaron al SIRCUPA son:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Santa Fe.

La Pampa.

La falta de adhesión genera una diferencia en el mecanismo de recaudación entre los comercios que cobran mediante billeteras virtuales en esas jurisdicciones y los que operan en provincias adheridas.

Cómo se cobra Ingresos Brutos en las provincias adheridas

Cuando un contribuyente recibe dinero en una cuenta de pago de una billetera virtual, el proveedor de servicios de pago puede actuar como agente de recaudación y retener una parte de la acreditación, de acuerdo con el régimen aplicable.

El mecanismo funciona así:

El contribuyente cobra: recibe dinero en su cuenta virtual, identificada con una CVU.

La billetera aplica la retención: si corresponde según el régimen y el padrón, descuenta el porcentaje establecido para el contribuyente.

El importe se ingresa al sistema: el proveedor declara y deposita lo recaudado.

El contribuyente computa el anticipo: utiliza la retención para cancelar parte del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe liquidar ante la jurisdicción correspondiente.

La alícuota no es necesariamente igual para todos. Depende del padrón, las jurisdicciones involucradas y las reglas tributarias aplicables. Tampoco significa que cualquier transferencia entre particulares esté automáticamente alcanzada: existen sujetos y operaciones excluidos.

Qué sucede en CABA, Santa Fe y La Pampa

En las tres jurisdicciones que no adhirieron, no opera el mecanismo unificado del SIRCUPA para recaudar por cuenta de esas jurisdicciones. Esto significa que una acreditación en una billetera virtual no queda sometida a una retención de SIRCUPA correspondiente a CABA, Santa Fe o La Pampa por el solo hecho de ingresar en esa cuenta.

Sin embargo, hay una distinción fundamental: no adherir al SIRCUPA no significa eliminar Ingresos Brutos. Los contribuyentes siguen obligados a declarar y pagar el impuesto cuando corresponde.

Tampoco significa que no pueda existir otro mecanismo de recaudación. La normativa local puede establecer regímenes propios como el SIRCAR local, y los movimientos posteriores a una cuenta bancaria pueden quedar alcanzados por el SIRCREB, según las condiciones aplicables. La Comisión Arbitral contempla la posibilidad de que existan recaudaciones bajo regímenes locales de jurisdicciones no adheridas.

Por qué la falta de adhesión genera una controversia

La Asociación de Supermercados Unidos pidió al Gobierno nacional que promueva la incorporación de CABA, Santa Fe y La Pampa. Su argumento es que los comercios formales que cobran por medios bancarios están sujetos a controles y retenciones, mientras que la falta de un mecanismo equivalente sobre las cuentas de pago puede generar diferencias de tratamiento frente a competidores que operan con billeteras virtuales.

La entidad sostiene que la adhesión permitiría ampliar el control sobre las ventas y reducir la competencia desleal, sin crear un impuesto nuevo.

El debate no es si se debe pagar o no Ingresos Brutos, sino si todas las provincias deben utilizar el mismo mecanismo de retención anticipada sobre las acreditaciones en billeteras virtuales que ya funciona en las jurisdicciones adheridas.

"Desde el sector supermercadista alertaron sobre la profunda distorsión que genera la falta de adhesión a Sircupa en distritos con altos volúmenes de consumo", expresaron desde la asociación.

En ese contexto, la organización afirmó que "mientras que el comercio formal y las grandes cadenas operan bajo esquemas bancarizados estrictamente fiscalizados -sufriendo retenciones automáticas de Ingresos Brutos mediante el sistema Sircreb-, un segmento considerable de la competencia informal utiliza cuentas de pago y billeteras virtuales (PSP) sin ningún tipo de impacto fiscal directo en dichas jurisdicciones".

Para los supermercados, la diferencia no solo afecta la fiscalización de las ventas, sino también las condiciones en las que compiten los comercios. La entidad entiende que los negocios que no afrontan retenciones equivalentes pueden disponer de una ventaja frente a quienes cumplen con las obligaciones tributarias.

"Esta ausencia de regulación en estos distritos genera consecuencias nocivas para la economía formal como, por ejemplo, un escenario de competencia desleal, dado que el comercio que opera con billeteras virtuales elude las retenciones a cuenta que sí afrontan los negocios formalmente registrados", indicaron en ASU.

El pedido de los supermercados a Luis Caputo

Para corregir esa diferencia, la asociación solicitó que Economía "impulse y promueva" la adhesión de las jurisdicciones pendientes en el marco de los acuerdos de armonización tributaria.

El objetivo es que las operaciones digitales queden sujetas a un esquema de recaudación equivalente al que se aplica sobre las acreditaciones bancarias. La entidad también considera que la falta de controles sobre determinados movimientos facilita que algunas ventas no sean declaradas.

En su comunicado, la ASU advirtió sobre "una canalización de la informalidad" y sostuvo que "la falta de control sobre las acreditaciones digitales convierte a estos medios en un vehículo ideal para omitir la declaración de ventas".

La asociación describió el efecto de esa diferencia como un "castigo al cumplimiento", porque considera que los contribuyentes que pagan sus impuestos quedan en una posición menos favorable frente a quienes operan sin controles equivalentes.

La propuesta no contempla aumentar las alícuotas

La entidad aclaró que incorporar nuevas jurisdicciones al Sircupa no implicaría crear un impuesto ni subir las tasas vigentes. La propuesta apunta a aplicar un mecanismo de recaudación anticipada sobre un padrón unificado.

ASU señaló que "la adopción plena en todo el territorio nacional" permitiría avanzar hacia una "igualdad de condiciones", al extender a las billeteras virtuales un criterio de control similar al que Sircreb utiliza para las cuentas bancarias tradicionales.

La organización también argumentó que la medida permitiría detectar operaciones que actualmente quedarían fuera de los mecanismos de recaudación en los distritos que no aplican el sistema.

"Por su parte, también permitiría ampliar la base sin subir impuestos, captando y fiscalizando las operaciones de competidores que hoy eluden el impuesto sobre los ingresos brutos, reduciendo la presión sobre los contribuyentes cumplidores, además de impulsar la formalización del consumo digital, lo que garantizaría una trazabilidad comercial y no una vía de escape hacia la informalidad", cerraron los grandes supermercados.