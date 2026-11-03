El paquete incluye una prórroga para regularizar obligaciones con ARCA, la suspensión de embargos y nuevos plazos para financiar deudas fiscales

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) tendrán más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones fiscales. El Gobierno anunció cambios en los mecanismos de regularización de deudas y frenará temporalmente los embargos de ARCA sobre compañías y pymes. Las medidas fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El anuncio se produjo en un encuentro en el que los empresarios expusieron su preocupación por el retroceso de la actividad industrial, la carga impositiva y las dificultades para conseguir financiamiento. Frente a ese escenario, el paquete oficial busca darles mayor margen para administrar sus compromisos y preservar los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de sus negocios.

Además de la suspensión de embargos y la ampliación del plan de pagos, Caputo adelantó facilidades para utilizar saldos a favor originados en exportaciones y una propuesta orientada a reducir la presión de los tributos provinciales.

El ministro reconoció que el costo financiero afecta especialmente a las pymes y vinculó la posibilidad de implementar medidas de alivio con la consolidación fiscal conseguida por el Gobierno. Estos son los detalles de los anuncios.

Qué pasará con los embargos de ARCA a empresas y pymes

Hasta mayo de 2027, ARCA no avanzará con embargos sobre empresas y pequeñas y medianas compañías, de acuerdo con la medida anunciada por Economía.

La decisión apunta a evitar que los procedimientos de cobro comprometan todavía más la disponibilidad de fondos de los contribuyentes. Para las firmas con dificultades de liquidez, la interrupción temporal de esas acciones puede representar un margen adicional para reorganizar sus finanzas y atender los gastos de funcionamiento.

El alcance de la decisión tiene un límite importante: no elimina los impuestos adeudados ni libera a las empresas de sus compromisos con el fisco. Las deudas continúan vigentes; la medida suspende las acciones de ejecución fiscal durante el período establecido.

Más deudas podrán incorporarse al plan de pago en 18 cuotas

El régimen de facilidades de ARCA también tendrá un cambio en la fecha hasta la cual admite obligaciones pendientes. El límite, que estaba fijado en el 30 de junio de 2026, se extenderá al 31 de octubre.

La modificación permitirá que contribuyentes con deudas fiscales y aduaneras vencidas durante ese período puedan sumarlas al programa. El mecanismo contempla la posibilidad de distribuir los pagos en hasta 18 cuotas, según las condiciones aplicables a cada categoría.

Caputo fundamentó la extensión en las dificultades que atraviesan las pymes para recuperar su equilibrio financiero. Según planteó, los problemas de caja de estas empresas pueden requerir más tiempo para resolverse que el contemplado en un esquema de regularización de apenas uno o dos meses. Por eso, el Gobierno decidió ampliar el período alcanzado por el plan.

Caputo rechazó una devaluación y explicó cómo busca mejorar la competitividad

Más allá de los anuncios tributarios, el ministro aprovechó su exposición ante los industriales para fijar la posición del Gobierno frente a uno de los reclamos del sector: la necesidad de reducir los costos de producción y mejorar las condiciones para competir con los bienes importados.

Caputo descartó que una devaluación sea el camino para alcanzar ese objetivo. "Eso no es bajar el costo argentino, es empobrecer a los asalariados. Yo cuando escucho algunos colegas hablar de esto lo veo con una miopía económica preocupante", afirmó ante los empresarios.

En cambio, sostuvo que la competitividad debe mejorar a partir de una reducción de los costos estructurales que enfrentan las compañías. "La forma de bajar el costo argentino es la que todos sabemos que es: bajando impuestos, bajando regulaciones, bajando el costo financiero y mejorando todo lo que es infraestructura", señaló.

El planteo se vincula con la estrategia económica que presentó durante la conferencia, organizada alrededor de tres objetivos: sostener la estabilidad macroeconómica, reducir el costo argentino y extender progresivamente las condiciones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al resto de las actividades productivas.

Sobre este último punto, el ministro explicó que el propósito oficial es que los beneficios y las condiciones de previsibilidad previstos para los grandes proyectos no queden limitados a un régimen especial. "La idea no es que sea un régimen especial para siempre, sino que toda la economía converja al RIGI", expresó.

La discusión sobre la competitividad también estuvo atravesada por el diagnóstico que hizo Caputo sobre la situación de la industria. Según los datos que presentó, entre julio de 2022 y diciembre de 2023 la actividad fabril cayó un 11%. El funcionario atribuyó ese desempeño a los desequilibrios económicos y financieros acumulados durante las administraciones anteriores.

De esta manera, el Gobierno busca presentar las medidas de alivio fiscal anunciadas ante la UIA como parte de una estrategia más amplia, que combina facilidades para regularizar obligaciones con cambios tributarios, financieros y regulatorios. El objetivo declarado es reducir los costos de las empresas sin recurrir a una modificación del tipo de cambio.