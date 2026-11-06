La UIA propone bajar Ganancias al 25% y eliminar Ingresos Brutos para la industria

Ganancias al 25%, menos Ingresos Brutos y estabilidad fiscal por 30 años son algunos de los cambios que la UIA propone para aliviar a la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) acaba de presentar una propuesta de pacto fiscal para reducir la carga tributaria que soportan las empresas del sector. El planteo incluye cambios en impuestos nacionales, provinciales y municipales, con medidas que van desde llevar Ganancias empresariales a una alícuota única del 25% hasta eliminar progresivamente Ingresos Brutos para la actividad industrial.

La iniciativa, denominada Pacto Fiscal Industrial Federal, busca coordinar compromisos entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Entre sus principales propuestas también se encuentran utilizar las contribuciones patronales y el impuesto al cheque como pagos a cuenta de otros tributos, simplificar los mecanismos de recaudación y garantizar estabilidad fiscal por 30 años.

Qué impuestos quiere reducir la UIA y qué cambios propone

En el plano nacional, la entidad busca establecer una alícuota única del 25% para el impuesto a las Ganancias de las sociedades. Actualmente, el tributo contempla una escala de alícuotas según el nivel de ganancia neta imponible, por lo que la propuesta implicaría modificar el esquema vigente.

Otro de los cambios consiste en permitir que las contribuciones patronales puedan computarse como pago a cuenta del IVA y de Ganancias. La UIA también propone habilitar el mismo mecanismo para el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

El paquete propuesto también incluye la creación de una cuenta única tributaria para simplificar las obligaciones fiscales de las empresas y la exclusión de determinados regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales.

Además, plantean incorporar mecanismos de amortización acelerada en Ganancias y una superamortización para inversiones estratégicas, con el objetivo de mejorar el tratamiento fiscal de los desembolsos productivos.

En paralelo, la entidad reclama incrementar los reintegros para las exportaciones industriales y establecer un régimen de estabilidad fiscal por 30 años. Este último punto busca darle previsibilidad a las empresas frente a eventuales modificaciones de las condiciones tributarias.

En las provincias, el principal reclamo es reducir progresivamente las alícuotas de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para la industria. La UIA también propone eliminar ese impuesto y el de Sellos para las operaciones de financiamiento productivo y refinanciación de pasivos.

A nivel municipal, el planteo apunta a limitar las tasas que pagan las empresas. La entidad argumenta que esos cargos deberían corresponder a servicios efectivamente prestados y tener una relación proporcional con sus costos. A su vez reclama topes, transparencia y simplificación de los mecanismos de cobro.

El paquete contempla, además, excluir a las empresas industriales de los regímenes de retención y percepción de impuestos provinciales y municipales. Entre las medidas específicas figura que el Fondo de Asistencia Laboral no esté alcanzado por Ingresos Brutos.

Qué se necesita para aplicar el pacto fiscal de la UIA

La propuesta se presentó durante la 32.ª Conferencia Industrial y busca coordinar una reducción gradual de los tributos que afectan a la producción. Como involucra impuestos de distintos niveles de gobierno, su implementación requeriría acuerdos con la Nación, las provincias y los municipios, además de las modificaciones normativas correspondientes.

Carlos Abeledo, presidente del Departamento de Política Tributaria de la UIA, fue el encargado de presentar el detalle de las medidas. Durante su exposición manifestó su deseo de que los distintos niveles del Estado avancen con los compromisos planteados.

El reclamo se inscribe en un contexto de dificultades para la actividad manufacturera. Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,4% interanual en septiembre y acumuló una contracción del 2,8% durante los primeros nueve meses de 2026.

En materia laboral, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, señaló que entre agosto de 2023 y julio de 2026 se perdieron cerca de 95.000 puestos de trabajo formales en la industria.

La UIA sostiene que la reducción de impuestos tiene que acompañarse con mejoras en el acceso al crédito, infraestructura, logística, abastecimiento energético y formación de trabajadores.

Su principal argumento es que la competitividad industrial no depende únicamente de la estabilidad macroeconómica, sino también de los costos y las condiciones que enfrentan las empresas para producir.