Uno a uno, los anuncios de inversión de miles de millones de dólares en Argentina

En los últimos días se conocieron nuevos anuncios de inversión de gran escala en Argentina, con proyectos vinculados con la minería, el petróleo, el gas y la industria automotriz. Varias de estas iniciativas fueron incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que otras forman parte de planes de expansión de compañías internacionales que ya operan en el país.

Los proyectos involucran desembolsos que van desde los u$s1.341 millones hasta los u$s12.500 millones. Entre las iniciativas anunciadas aparecen el desarrollo de Agua Rica, en Catamarca; un nuevo bloque de Vaca Muerta a cargo de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP); un programa de inversiones de TotalEnergies; y la construcción de una planta de Toyota en Zárate para producir vehículos electrificados.

El RIGI establece un monto mínimo de inversión de u$s200 millones para los proyectos alcanzados por el régimen, además de un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previsto por la Ley de Bases. En 2026, el Gobierno extendió el plazo de adhesión al régimen y amplió su alcance para determinados proyectos de hidrocarburos.

1. Agua Rica y una inversión minera de u$s4.000 millones

El Proyecto Agua Rica recibió la aprobación para ingresar al RIGI, en una iniciativa que contempla una inversión estimada de u$s4.000 millones en Catamarca.

El proyecto está a cargo de Glencore a través de Minera Agua Rica y prevé utilizar las instalaciones existentes de Alumbrera para el procesamiento del mineral. La compañía había estimado una inversión de entre u$s3.500 millones y u$s4.500 millones para Agua Rica y tomó como referencia u$s4.000 millones para su presentación ante el RIGI.

Glencore prevé desembolsar u$s771 millones durante los primeros dos años, mediante aportes directos y financiamiento de la compañía.

De acuerdo con el cronograma informado, las obras comenzarían en noviembre de 2027 y la puesta en operación está prevista para octubre de 2031.

Durante la construcción se estima una demanda de hasta 3.500 puestos de trabajo. Una vez que la operación entre en funcionamiento, el proyecto contempla 1.250 empleos directos y otros 3.750 indirectos.

Agua Rica apunta a producir en promedio 200.000 toneladas de cobre por año. Las exportaciones proyectadas alcanzan unos u$s2.167 millones anuales y estarán destinadas a mercados internacionales.

La iniciativa utilizará parte de la infraestructura existente de Alumbrera. El mineral será procesado en esa planta y luego trasladado mediante un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí, la logística contempla el transporte ferroviario hasta el puerto de Rosario para su posterior exportación.

Glencore también presentó al Gobierno un horizonte de inversiones más amplio para sus operaciones mineras en Argentina. La empresa estimó que podría invertir entre u$s14.000 millones y u$s20.000 millones durante los próximos diez años, incluyendo otros proyectos como El Pachón.

2. Pluspetrol apuesta u$s12.400 millones en Vaca Muerta

Otro de los anuncios corresponde a Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que desarrollarán el bloque Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta.

El proyecto contempla una inversión de aproximadamente u$s12.400 millones y tendrá un horizonte de 25 años. El objetivo es llevar progresivamente la producción del área hasta superar los 100.000 barriles diarios de petróleo.

Pluspetrol prevé construir cuatro plantas de procesamiento, desarrollar infraestructura para evacuar la producción y perforar más de 620 pozos horizontales. Para avanzar con el programa se utilizarán tres equipos de perforación dedicados y se calcula un promedio de 41 pozos por año.

El desarrollo estará dividido en dos etapas. La primera contempla alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles diarios de petróleo y unos 6 millones de metros cúbicos diarios de gas.

La segunda etapa permitirá superar los 100.000 barriles diarios de petróleo y alcanzar una producción de hasta 12 millones de metros cúbicos diarios de gas.

Pluspetrol estima que el proyecto generará más de 2.350 empleos directos y unos 4.640 indirectos. También contempla una red de aproximadamente 200 proveedores directos y unas 900 contrataciones indirectas.

La compañía proyecta que la cantidad de proveedores y contrataciones podría aumentar un 10% desde 2028, a medida que se incorporen nuevos equipos de perforación.

El plan también tiene un componente exportador. La estimación de la empresa contempla una producción acumulada de 794 millones de barriles equivalentes de petróleo y gas y un potencial de exportaciones de alrededor de u$s2.200 millones anuales.

Bajo del Choique-La Invernada forma parte de los activos incorporados por Pluspetrol luego de la adquisición de participaciones mayoritarias en bloques de Vaca Muerta. La compañía ya informó que destinará equipos de perforación y fractura específicos al desarrollo del área.

3. TotalEnergies proyecta inversiones por u$s10.000 millones

Durante la Argentina Week realizada en París también se conoció un programa de inversiones de TotalEnergies por cerca de u$s10.000 millones para ampliar su actividad de petróleo y gas en Argentina.

El plan contempla proyectos tanto en Tierra del Fuego como en Vaca Muerta.

Entre las iniciativas figura Alberdi, un desarrollo offshore en la Cuenca Austral que requeriría una inversión estimada de u$s1.500 millones. El proyecto contempla trabajos para ampliar la producción de hidrocarburos en el área marítima.

En Neuquén, TotalEnergies prevé ampliar la producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con el desarrollo petrolero de San Roque, ambos activos ubicados en Vaca Muerta.

La compañía ya tiene presencia en ambos bloques y opera además otras áreas en la Argentina. TotalEnergies informó que su filial Total Austral produce alrededor del 25% del gas del país y mantiene operaciones en petróleo, gas y generación eléctrica renovable.

El presidente y CEO de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, señaló durante su presentación que la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios previstos por el RIGI fueron considerados dentro de las condiciones para definir inversiones de largo plazo en el país.

El anuncio se suma a la actividad que la compañía mantiene en Vaca Muerta y en la Cuenca Austral. En 2025, TotalEnergies también concretó la venta de participaciones en dos bloques de Vaca Muerta por u$s500 millones, en una operación vinculada con la reorganización de su cartera de activos.

4. Toyota invertirá u$s1.341 millones en una planta de vehículos electrificados

El cuarto anuncio corresponde a la industria automotriz. El Comité Evaluador del RIGI aprobó el ingreso del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires, que contempla una inversión de u$s1.341 millones.

La iniciativa consiste en la construcción de una nueva planta destinada a producir un vehículo 100% electrificado.

El proyecto tendrá un perfil exportador: Toyota prevé ventas externas por aproximadamente u$s1.280 millones anuales, equivalentes a cerca del 70% de la producción.

Durante la etapa de construcción se estima la generación de más de 3.600 empleos, mientras que durante la operación se proyectan más de 2.600 puestos de trabajo, considerando empleos directos e indirectos.

La inversión permitirá incorporar en la producción local una tecnología de motorización que actualmente no se fabrica en el país.

Toyota ya cuenta con un complejo industrial en Zárate, donde produce la Hilux y la SW4. La planta forma parte de una cadena de proveedores que abastece tanto al mercado interno como a otros países de la región. La compañía informó previamente que más del 80% de sus vehículos producidos en Argentina tienen como destino la exportación.

El nuevo proyecto está vinculado con la estrategia de Toyota para producir vehículos electrificados en Argentina. Entre los modelos que se mencionaron para la región aparece la Hilux 100% eléctrica, aunque todavía no se difundieron todas las especificaciones de la versión que será fabricada en la nueva planta.

Los proyectos combinan minería, energía y producción industrial

Los cuatro anuncios tienen características diferentes, tanto por el sector como por el destino del capital.

Agua Rica representa una inversión minera de u$s4.000 millones, con una producción prevista de 200.000 toneladas de cobre anuales y exportaciones estimadas en u$s2.167 millones por año.

El proyecto de Pluspetrol en Bajo del Choique-La Invernada alcanza los u$s12.400 millones y apunta a superar los 100.000 barriles diarios de petróleo, además de incrementar la producción de gas.

TotalEnergies, por su parte, presentó una cartera de proyectos por aproximadamente u$s10.000 millones, con iniciativas offshore en Tierra del Fuego y desarrollos de petróleo y gas en Neuquén.

Toyota suma una inversión de u$s1.341 millones para la producción de vehículos electrificados en Zárate, con una previsión de exportaciones por u$s1.280 millones anuales.

En conjunto, los anuncios contemplan proyectos que abarcan distintos segmentos de la economía y que tienen como denominador común la ampliación de la capacidad productiva, la generación de empleo y el incremento de las exportaciones.

El Gobierno mantiene una plataforma oficial en la que concentra la información sobre los proyectos aprobados y en evaluación dentro del RIGI, con datos sobre inversión comprometida y empleo asociado a cada iniciativa.

En el caso de los proyectos energéticos y mineros, además, las inversiones requieren infraestructura complementaria para transporte, procesamiento, evacuación de producción y acceso a energía. En la industria automotriz, el foco está puesto en ampliar la capacidad industrial y sumar vehículos electrificados a la producción local.

Los anuncios conocidos en París se incorporan así a una cartera de proyectos de gran escala que el Gobierno busca canalizar mediante el RIGI y otros esquemas de inversión. Los cronogramas, montos y niveles de producción corresponden a las estimaciones comunicadas por las empresas y las autoridades para cada iniciativa.