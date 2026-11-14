AUH: cuánto cobro en noviembre 2026 de ANSES

En noviembre. los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento del 1,93% en línea con el índice de inflación de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre 2026, tras el aumento correspondiente por inflación.

El incremento previsto para noviembre será del 1,93% y alcanzará tanto a la AUH como a las asignaciones familiares comprendidas en el SUAF. La actualización mensual sigue la fórmula de movilidad vinculada a la inflación, por lo que los nuevos valores se calculan a partir del índice correspondiente al período anterior.

En el caso de la AUH, el monto bruto por hijo pasará de $156.588 a $159.611. La suma que se acredita directamente depende de la modalidad de pago y de si corresponde aplicar la retención del 20%.

Para quienes reciben el 80% mensual, el importe de bolsillo será de $127.688,80 por hijo, mientras que los $31.922,20 restantes quedarán sujetos a la acreditación de los requisitos correspondientes.

Para el SUAF, el aumento también se reflejará en las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y prenatal, entre otras prestaciones. Sin embargo, no todos los titulares cobrarán el mismo importe: el valor mensual de la asignación familiar por hijo se determina según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y los topes establecidos para acceder al beneficio.

AUH: montos actualizados para noviembre 2026

Con el ajuste de noviembre, la AUH tendrá un valor bruto de $159.611 por hijo. En los casos en que se abone mensualmente el 80%, el pago directo será de $127.688,80 y el 20% restante equivaldrá a $31.922,20. Ese saldo se liquida cuando ANSES verifica que se cumplieron las condiciones exigidas para la prestación.

La retención funciona como un mecanismo de acreditación de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y, para los chicos en edad escolar, la asistencia a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.

Una vez que se comprueban los requisitos, el porcentaje reservado puede liberarse conforme al procedimiento previsto por el organismo. El monto acumulado depende de los períodos cobrados y de la situación de cada beneficiario.

Con el nuevo sistema, ANSES buscará reducir la necesidad de realizar trámites manuales cuando la información requerida ya esté disponible en los registros oficiales. Esto no significa que todos los titulares cobrarán automáticamente el saldo sin ninguna verificación: si faltan datos o surge un inconveniente, deberán completar la acreditación por los canales habilitados para evitar demoras.

El nuevo sistema automático para validar la escolaridad

A partir del 1 de noviembre de 2026, ANSES aplicará el mecanismo de validación automática establecido por la Resolución 290/2026 para verificar la condicionalidad educativa mediante un intercambio seguro de información con la Secretaría de Educación. El esquema forma parte de una estrategia para agilizar la comprobación de los requisitos vinculados al cobro de la AUH.

La verificación también contempla el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de vacunación a través de la información disponible en los organismos correspondientes.

Cuando los registros oficiales permitan confirmar los requisitos, ANSES podrá liquidar el porcentaje retenido de acuerdo con las reglas vigentes, sin depender exclusivamente de la presentación presencial o digital de documentación por parte de cada familia.

Si la información educativa no aparece en el sistema o la persona titular necesita realizar un reclamo, seguirá disponible la alternativa de presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Por eso, conviene revisar la situación en Mi ANSES y comprobar que los datos de los chicos estén correctamente registrados. La automatización simplifica el procedimiento, pero no elimina la posibilidad de que sea necesario completar la documentación.

¿Cómo presentar la Libreta AUH ANSES?

Para acceder al porcentaje retenido, los beneficiarios deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES: usar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar "Libreta AUH": dentro de la sección "Hijos", consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar los datos.

Generar formulario: en caso de que se requiera completar alguna de las secciones, seleccionar "Generar Libreta" para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Imprimir y completar: imprimir el formulario y llevarlo al centro de salud o a la escuela, según corresponda, para que sea completado y firmado por las autoridades.

Cargar digitalmente: sacar una fotografía del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG para su correcta carga en el sistema.

Fechas de cobro de AUH ANSES y Asignación por Embarazo para noviembre 2026

Documentos terminados en 0: 11 de noviembre.

Documentos terminados en 1: 12 de noviembre.

Documentos terminados en 2: 13 de noviembre.

Documentos terminados en 3: 16 de noviembre.

Documentos terminados en 4: 17 de noviembre.

Documentos terminados en 5: 18 de noviembre.

Documentos terminados en 6: 19 de noviembre.

Documentos terminados en 7: 20 de noviembre.

Documentos terminados en 8: 24 de noviembre.

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre.

Es requisito indispensable también certificar el cumplimiento del calendario oficial de vacunación, las revisiones médicas periódicas y la constancia de asistencia regular a instituciones educativas habilitadas.