El impacto del nuevo calendario y el salto en aportes hace que más independientes enfrenten costos que complican sostener su actividad

Los monotributistas de las categorías más altas deberán pagar cuotas superiores a los $100.000 durante noviembre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene los importes que comenzaron a regir el 1° de agosto, por lo que no habrá un nuevo incremento en las obligaciones mensuales del régimen simplificado durante este mes.

El monto que debe abonar cada contribuyente depende de la categoría en la que se encuentre inscripto y de la actividad que desarrolla. Desde la categoría E, tanto los prestadores de servicios como quienes se dedican a la venta de cosas muebles superan los $100.000 mensuales. Sin embargo, a medida que se avanza en las escalas, aparecen diferencias cada vez mayores entre ambas actividades.

La cuota del monotributo está integrada por tres conceptos: el impuesto integrado, el aporte al sistema previsional y la contribución al régimen de obra social. La suma de estos componentes determina el importe mensual que debe ingresar cada trabajador independiente o pequeño contribuyente.

Por ese motivo, dos personas inscriptas en una misma categoría pueden tener obligaciones diferentes si una presta servicios y la otra comercializa productos. También existen situaciones particulares para determinados contribuyentes, como jubilados y personas que realizan aportes previsionales a través de otro régimen, que pueden tener modificaciones en la composición de su cuota.

Monotributo noviembre 2026: cuáles son las categorías y los topes de facturación

Las escalas que utiliza ARCA durante noviembre son las mismas que entraron en vigencia el 1° de agosto de 2026. El organismo no dispuso cambios para este mes, por lo que los contribuyentes deben tomar como referencia los parámetros establecidos en la última actualización.

El principal indicador para determinar la categoría es la facturación bruta acumulada durante los últimos 12 meses. A partir de ese monto, el contribuyente debe ubicarse dentro de los límites correspondientes a cada escala.

Los topes anuales de ingresos brutos vigentes son los siguientes:

Categoría A: $12.009.410,45

Categoría B: $17.595.182,74

Categoría C: $24.670.494,31

Categoría D: $30.628.651,43

Categoría E: $36.028.231,33

Categoría F: $45.151.659,41

Categoría G: $53.995.798,87

Categoría H: $81.924.660,37

Categoría I: $91.699.761,90

Categoría J: $105.012.519,20

Categoría K: $126.610.838,75

El límite máximo de facturación anual para permanecer dentro del monotributo es de $126.610.838,75, correspondiente a la categoría K.

Cuando un contribuyente supera ese importe, puede quedar excluido del régimen simplificado y pasar al régimen general. Esto implica dejar de tributar mediante una cuota mensual unificada y comenzar a cumplir con las obligaciones impositivas correspondientes a su nueva condición fiscal.

La facturación no es el único parámetro que contempla ARCA para determinar la categoría. También deben considerarse otros indicadores vinculados con el desarrollo de la actividad, como los alquileres, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica, cuando corresponda.

Los valores vigentes se mantienen durante noviembre y diciembre. La próxima actualización de los parámetros está prevista dentro del esquema semestral de 2027.

Cuánto paga un monotributista en noviembre según su categoría

El importe mensual que deben ingresar los monotributistas varía de acuerdo con la escala y el tipo de actividad declarada. La diferencia se observa especialmente en las categorías superiores, donde los valores correspondientes a la prestación de servicios pueden superar ampliamente los que deben pagar quienes venden cosas muebles.

En noviembre, los importes mensuales para los prestadores de servicios son los siguientes:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $66.020,12

Categoría D: $84.612,93

Categoría E: $119.811,45

Categoría F: $150.784,21

Categoría G: $230.312,94

Categoría H: $522.706,68

Categoría I: $963.747,86

Categoría J: $1.167.299,76

Categoría K: $1.614.446,04

En el caso de los contribuyentes que desarrollan actividades de venta de cosas muebles, los montos son diferentes desde la categoría C. La escala de noviembre establece estas obligaciones:

Categoría A: $49.527,18

Categoría B: $56.379,08

Categoría C: $64.530,58

Categoría D: $82.564,81

Categoría E: $108.267,51

Categoría F: $129.930,65

Categoría G: $158.815,05

Categoría H: $317.895,01

Categoría I: $474.992,78

Categoría J: $580.793,69

Categoría K: $702.103,24

La comparación permite observar que las diferencias se amplían a medida que aumenta la categoría. En el nivel E, por ejemplo, un prestador de servicios debe pagar $119.811,45, mientras que un comerciante abona $108.267,51.

En la categoría K, la distancia es mayor: los prestadores de servicios deben ingresar $1.614.446,04 por mes, frente a los $702.103,24 que corresponden a quienes realizan ventas de cosas muebles.

Estos importes contemplan los componentes de la cuota del régimen simplificado. Por eso, antes de realizar el pago, cada contribuyente debe verificar que el monto corresponda a su categoría y a la actividad declarada ante ARCA.

Cómo consultar y pagar la cuota del monotributo en ARCA

Los monotributistas pueden consultar sus obligaciones y realizar el pago mensual a través de los servicios digitales habilitados por el organismo recaudador.

Para conocer el importe correspondiente, deben ingresar al portal del Monotributo de ARCA utilizando el número de CUIT y la clave fiscal. Desde allí pueden consultar la información de su inscripción, verificar la categoría vigente y revisar los importes pendientes.

El sistema también permite generar el volante electrónico de pago (VEP), que sirve para cancelar la obligación mediante los medios de pago habilitados.

Antes de efectuar la operación, conviene revisar que los datos de inscripción estén actualizados y que el importe informado coincida con la categoría correspondiente. De esta manera, se puede evitar realizar un pago por un monto diferente al que establece el régimen.

¿Hay que recategorizarse en noviembre o diciembre de 2026?

Los monotributistas no tienen que realizar una recategorización durante noviembre ni diciembre de 2026. La próxima instancia semestral del trámite tiene como fecha límite el 5 de febrero de 2027.

La recategorización permite determinar si un contribuyente debe permanecer en la misma escala, pasar a una categoría superior o descender de nivel, de acuerdo con los parámetros registrados durante los últimos 12 meses.

Para establecer si corresponde modificar la inscripción, ARCA considera distintos indicadores de la actividad económica:

Ingresos brutos: la facturación acumulada durante los últimos 12 meses

Alquileres devengados: los importes correspondientes al alquiler del espacio utilizado para desarrollar la actividad

Superficie afectada: los metros cuadrados destinados al trabajo o a la actividad comercial

Consumo de energía eléctrica: la cantidad de electricidad utilizada en el establecimiento, cuando corresponde aplicar este parámetro

El contribuyente debe comparar esos indicadores con los límites establecidos para su categoría actual. Si alguno supera el máximo permitido, deberá analizar el cambio a una escala superior. También puede corresponder una categoría inferior cuando los parámetros registrados se ubican por debajo de los límites de la escala vigente.

En cambio, si todos los indicadores permanecen dentro de los valores establecidos para la categoría en la que está inscripto, no es necesario modificar la situación fiscal.

El trámite se realiza desde el portal Monotributo de ARCA, con CUIT y clave fiscal. Allí se puede consultar la información registrada y completar el procedimiento cuando corresponde.

Existe, además, una excepción para quienes iniciaron actividades recientemente. Los contribuyentes que llevan menos de seis meses desde el comienzo de su actividad no están obligados a realizar la recategorización.

De esta manera, durante noviembre de 2026 los monotributistas deben continuar pagando los importes establecidos en agosto, sin un nuevo aumento mensual ni la obligación de modificar su categoría antes de finalizar el año. La próxima revisión de los parámetros individuales deberá realizarse en febrero de 2027, cuando se habilite el nuevo período semestral de recategorización.