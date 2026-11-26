A través de la resolución general 1179/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores propone habilitar el acceso público a las tenencias declaradas por directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia y accionistas controlantes de las emisoras autorizadas a la oferta pública de acciones, así como de las participaciones accionarias significativas.

Según surge de los considerandos de la medida, la iniciativa responde a la necesidad de reducir las asimetrías de información, prevenir eventuales conflictos de interés y fortalecer la confianza del público inversor.

En línea con el proceso de adhesión de la República Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el organismo tomó como referencia el OECD Corporate Governance Factbook 2025, el cual advierte que 42 de las 52 jurisdicciones analizadas exigen la divulgación pública de las tenencias de sus directores, mientras que Argentina hasta ahora solo requería su presentación confidencial ante el ente de control.

Alcance de la publicidad y resguardo de datos personales

Desde Errepar señalan que el proyecto normativo, contenido en el Anexo I de la resolución, propone incorporar el artículo 9° BIS a la Sección VI del Capítulo I del Título XII de las Normas (N.T. 2013 y mod.).

De aprobarse la redacción propuesta, la información se difundirá a través de la sección de acceso público de la Autopista de la Información Financiera (AIF) en la misma oportunidad y con la periodicidad actualmente vigente.

Entre los aspectos operativos más relevantes del proyecto se destacan los siguientes puntos:

Sin nuevas cargas administrativas: la normativa aclara expresamente que la publicidad no implica una presentación adicional para los sujetos alcanzados, sino la habilitación visual de los apartados pertinentes de los formularios vigentes en la AIF.

Datos a difundir: se publicará la identificación del sujeto obligado (nombre y apellido, CUIT/CUIL/CDI o identificador fiscal equivalente, cargo y fechas de designación y finalización), el período informado y el saldo final de la tenencia (directa e indirecta) expresado en valores nominales y en porcentaje sobre el capital social y los votos, incluso cuando el obligado manifieste no poseer tenencias.

Protección de datos: en cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, el detalle de las operaciones individuales y los datos sensibles que no resulten pertinentes para la finalidad informativa permanecerán bajo acceso exclusivo de la CNV.

Identificador de Entidad Jurídica (LEI): se incorpora en el Título I de las Normas la definición de LEI (Legal Entity Identifier) conforme a la norma ISO 17442 para la correcta identificación de personas jurídicas.

Participaciones significativas y Mercados: se adecúan los artículos 13 y 14 para disponer que también se publiquen en la AIF las participaciones significativas iguales o superiores al 5% de los votos en emisoras en general (y sus variaciones en múltiplos del 5%), y del 2% en el caso de emisoras que revistan la calidad de Mercados.

Responsabilidades y entrada en vigencia

Asimismo, mediante la incorporación del artículo 9° TER, se reafirma que los sujetos obligados son responsables por la veracidad, integridad, exactitud y presentación en término de las declaraciones, debiendo las emisoras arbitrar los medios necesarios para facilitar el cumplimiento a través de la AIF.

El texto proyectado prevé que las modificaciones entren en vigencia a partir del 2 de enero de 2027.

En el marco del decreto 1172/2003, la CNV fijó un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última publicación en el Boletín Oficial, para que los actores del mercado y la ciudadanía en general puedan tomar vista del expediente y presentar sus opiniones o propuestas a través del sitio web oficial del organismo (www.argentina.gob.ar/cnv), utilizando el formulario aprobado en el Anexo II de la norma.