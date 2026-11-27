El Banco Central eleva a 7 millones de UVA el umbral de inscripción para los proveedores no financieros de crédito alcanzados por ese criterio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) eleva a 7 millones de UVA el umbral de inscripción para los proveedores no financieros de crédito alcanzados por ese criterio, incluidas mutuales y cooperativas. El límite antes mencionado, no se actualizaba desde 2020.

En tanto, las empresas no financieras emisoras de tarjetas y los proveedores vinculados a entidades financieras seguirán alcanzados por el registro.

Asimismo, el Central exigirá más información y antecedentes sobre las empresas, sus accionistas, autoridades y administradores.

En paralelo, el BCRA incorporará financiaciones que estaban excluidas por su instrumentación comercial y equiparará exigencias para proveedores con similar incidencia en el mercado.

De acuerdo al comunicado del Banco Central, el registro cubrirá más del 95% del volumen de financiaciones y asistencias actualmente informadas por estos proveedores a la Central de Deudores.

Asimismo, se establece un plazo de 90 días corridos desde la habilitación del aplicativo actualizado para presentar la documentación. La transición será gradual durante 2027.

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Puntualmente, el Central modernizó el régimen de inscripción en el registro de proveedores no financieros de crédito con el objetivo de adecuar el marco regulatorio al crecimiento del crédito y a la relevancia que adquirieron estos proveedores dentro del sistema financiero.

La reforma fortalece los mecanismos de supervisión, promueve mayores estándares de transparencia y gobernanza y mejora la calidad de la información disponible para el seguimiento de la actividad y protección del usuario financiero.

El registro continuará alcanzando a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito o compra, a los proveedores vinculados a entidades financieras y a las emisoras que otorguen financiaciones no comprendidas en la Ley de Tarjetas de Crédito, pero eleva el umbral para los demás proveedores no financieros de crédito, incluidas las mutuales y las cooperativas, al equivalente en pesos a 7 millones de UVA según su último balance anual.

La actualización del umbral, que no se modificaba desde 2020, permite que los criterios de inscripción reflejen de manera más adecuada la dimensión económica de la actividad desarrollada por cada proveedor. Con este criterio, el registro abarcará más del 95% del volumen de las financiaciones y de las asistencias actualmente informadas por los proveedores no financieros de crédito en la Central de Deudores del sistema financiero (CENDEU), sin afectar los índices de morosidad, y permitirá concentrar la supervisión en los operadores de mayor incidencia.

La medida promueve además un tratamiento homogéneo para actividades crediticias equivalentes, incorporando al régimen financiaciones que hasta ahora se encontraban excluidas por su forma de instrumentación comercial. Asimismo, elimina diferencias regulatorias entre los distintos tipos de proveedores no financieros de crédito, de manera que los sujetos con similar incidencia en el mercado de crédito queden alcanzados por iguales estándares de información, transparencia y supervisión.

Con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios de servicios financieros, la reforma incorpora también nuevos requisitos de información y antecedentes respecto de los proveedores alcanzados, sus accionistas, autoridades y administradores.

La inscripción en el registro administrado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) pasará a ser obligatoria para quienes cumplan las condiciones establecidas en la normativa y quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

Los proveedores actualmente registrados y aquellos que deban incorporarse dispondrán de 90 días corridos, contados desde que se encuentre disponible el aplicativo actualizado, para presentar la documentación o completar la solicitud. El esquema prevé una implementación gradual, de modo que la transición se realice durante el 2027 y sin afectar el desenvolvimiento habitual de la actividad.

Con esta medida, el BCRA refuerza la protección de los usuarios de servicios financieros al ampliar y mejorar la supervisión sobre los principales proveedores no financieros de crédito, y al equiparar y fortalecer exigencias normativas. Una supervisión más efectiva, sustentada en información de mayor calidad y en estándares más exigentes de transparencia y gobernanza, contribuye a fortalecer la confianza en el mercado de crédito y a mejorar las condiciones en las que los usuarios acceden al financiamiento, contribuyendo así al desarrollo del mercado.