El presidente Joe Biden condenó al atentado contra el candidato republicano Donald Trump, quien resultó herido por un disparo mientras realizaba un acto de campaña de cara a las elecciones de noviembre de este año.

Por la noche del sábado, el presidente de Estados Unidos aseguró que intentó hablar con Donald Trump -a quien llamó Donald-, así como también aseguró que el ''Servicio Secreto está intentando reunir más detalles sobre el incidente''. Además, condenó la ''violencia política'' en el país norteamericano y reafirmó que espera ''poder hablar con él esta noche''.

Por último, no se apresuró a confirmar ni negar un intento de asesinato: ''Tengo una opinión, pero no tengo ningún hecho'', aclarando que se referirá a ese tema cuando tenga los hechos en cuestión.

El comunicado de Joe Biden mediante la Casa Blanca

Joe Biden publicó un comunicado a través de la Casa Blanca, donde lamentó el intento de asesinato al ex presidente y candidato a las próximas elecciones, Donald Trump. Inicialmente, tanto al mandatario como a su vicepresidenta, Kamala Harris, se les había informado un ''reporte inicial''.

''Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania'', comienza el comunicado. ''Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información'', aseguró Biden.

El expresidente estadounidense Donald Trump sufrió un atentado mientras brindaba un discurso

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia enferma. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos consentir esto", sentenció ante la prensa y agregó que "el mitin de Trump es un mitin que debería haber sido capaz de llevar a cabo de forma pacífica sin ningún problema y la idea de que hay violencia política o violencia en Estados Unidos es inaudito, no es apropiado. Todo el mundo debe condenarlo".

Concluyendo, agradeció junto a su esposa al ''Servicio Secreto por ponerlo a salvo'', y sentenció: ''No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo''.

Por otro lado, se informó que la campaña presidencial de Biden se suspendió tras atentado. "La campaña de Biden está pausando todas las comunicaciones salientes y trabajando para retirar nuestros anuncios de televisión lo más rápido posible", dijo un funcionario de la campaña, según la agencia AP.

Atentado contra Donald Trump: qué sucedió

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue herido en medio de un acto de campaña en Pensilvania. El mitin se desarrollaba con total normalidad cuando se escucharon disparos.

Cuando hablaba ante sus seguidores, en la ciudad de Butler, se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro.

Inmediatamente, Trump fue evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia.

El exmandatario se tiró al suelo y rápidamente fue cubierto por sus escoltas de seguridad que lograron bajarlo del escenario.

En algunas de las imágenes que comenzaron a circular se puede ver al candidato a la presidencia de Estados Unidos con sangre en el lado derecho de la cara.