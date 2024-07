El periodista Jorge Pizarro, quien se encuentra retenido en el aeropuerto de Caracas luego de arribar a Venezuela para cubrir las elecciones del próximo domingo, aseguró que lo "interrogaron severamente unas diez veces", a la vez que dijo que lo van a "deportar" debido a que no cumple con "los requisitos de ingreso" al país.

"Me interrogaron unas veces, básicamente con las mismas 8 preguntas, también me sacaron 14 fotos en escenarios distintos, me retuvieron el pasaporte me llevaron a una oficina de aislamiento y deportación y me hicieron grabar un video", comentó Pizarro.

"Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en la oficina de Copa esperando un vuelo porque no sé qué trámites hicieron porque no me pidieron el pasaje y se supone que en ese vuelo me van a subir", reveló

Asimismo, indicó: "Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño".

Fue a Venezuela a cubrir las elecciones y no ingresó: ¿por qué?

En diálogo con Marcelo Longobardi, manifestó: "Cerca de las 2.30 de la mañana, tuvimos una dificultad y tuvimos que estar una hora dentro del avión porque había un problema. Luego hicimos la fila de Migraciones, había una persona que hacia la visualización del pasaporte y, cuando vieron el mío que era argentino, me llamaron aparte".

"Pensé que era una cuestión de rutina hasta que una señorita con un escudo que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente sin explicarme por qué. Luego me pasó a otra persona de civil que me volvió a hacer, inexplicablemente, casi el mismo interrogatorio y después me atendió un oficial superior que me volvió a hacer las mismas preguntas", señaló.

Luego, Pizarro continuó: "Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo si contesté siempre igual porque eran preguntas como ¿a qué viene?, ¿por qué viene?, ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?, solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso y dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando".

Alberto Fernández no será veedor en las elecciones de Venezuela: ¿qué dijo de Nicolás Maduro?

El expresidente Alberto Fernández denunció en su cuenta de la red social X que Nicolás Maduro lo bajó como veedor de las elecciones que se harán el domingo próximo en Venezuela.

Fernández tildó de "insólita" a la decisión del presidente venezolano y explicó que el motivo que le dieron fue que sus dichos en una entrevista radial causaban molestias y generaban dudas sobre su imparcialidad ante los comicios.

El martes, en diálogo con Radio Con Vos, dijo que iría hasta Venezuela para "poder hablar con la oposición", y que sus deseos eran que hubiera una "elección trasparente" para que el país recuperara su "convivencia democrática" y para que regresaran los que andaban "deambulando por el mundo por la causa que fuera".

"Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo [el presidente de Brasil] Lula [da Silva], el que gana, gana; y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien", aseguró Fernández en la entrevista.

En un descargo que hizo en X, el expresidente argentino adjuntó la carta que le habían mandado desde Caracas para que participara como veedor.

Ahora Fernández reveló que desde la administración venezolana le transmitieron la voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea de revisión que le había encomendado el Consejo Nacional Electoral.

"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad", dijo el dirigente de Unión por la Patria (UP), que durante su mandato fue duramente criticado por la oposición debido a sus posturas con respecto a la gestión de Maduro, ya que las consideraban concesivas.

"Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral", aseguró incluso.

Por otro lado, señaló que no comprendía el malestar del gobierno venezolano. "Solo dije que en una democracia, cuando el pueblo emite su sufragio, ‘el que gana, gana; y el que pierde, pierde’. Y que si el oficialismo fuera eventualmente derrotado debía aceptar el veredicto popular. Otro tanto debería hacer la oposición en el caso de que el resultado le fuera adverso. Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral", anunció Fernández en medio de estos comicios, que están sembrados de dudas por parte de la oposición, que postula a Edmundo González Urrutia y ya denunció actos de persecución y hostigamiento de parte de Maduro y su séquito".

El expresidente argentino planteó que su "único propósito" era vigilar el cumplimiento de las normas establecidas durante todo el acto electoral, de manera objetiva, imparcial y transparente.

"Hubiera querido poder hacerlo, pero siento que en el contexto creado no podré cumplir cabalmente con esa tarea", se lamentó.

"Mi mayor deseo es que Venezuela, que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo, pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado cualquiera sea el resultado", agregó.

Fernández aseveró que, si se respeta el resultado de la votación, el pueblo venezolano "recuperará la convivencia democrática" y así podrán regresar "a esa maravillosa tierra" los millones de venezolanas y venezolanos que debieron emigrar.

"Hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece", concluyó.