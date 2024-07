El gobierno de Nicolás Maduro convocó a dirigentes kirchneristas y sindicalistas como Roberto Baradel, Hugo Yasky y Hugo "Cachorro" Godoy, para que oficien de "acompañantes internacionales" en las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo en Venezuela.

Elecciones en Venezuela: Maduro convoca a gremialistas argentinos

Esta convocatoria se da luego del escándalo generado a raíz de que el gobierno venezolano echara del país a veedores de la oposición.

El exembajador argentino Diego Guelar manifestó su repudio a los dirigentes y sindicalistas que aceptaron ser veedores en los comicios.

"Queda muy claro que los únicos veedores son aquellos que habilitan un fraude. El único que puede provocar un baño de sangre es él. Es seguro que lo va a intentar, pero no lo va a lograr", opinó el exfuncionario de Mauricio Macri en declaraciones radiales.

Además, manifestó su preocupación por lo que pueda suceder en caso de que no gane Maduro y celebró la unión de la oposición: "No tengo la menor duda de que lo de Maduro es una advertencia explícita para alterar el resultado electoral. Es un hecho irreversible, la oposición logró algo extraordinario que es unirse después de 25 años con la ayuda de María Corina Machado. Con unidad y movilización sacarán a este dictador. No va a poder hacer el desastre que quiere hacer", cerró Guelar.

Además de Hugo Yasky, Roberto Baradel y Hugo Cachorro Godoy, mañana participarán como veedores, Adolfo Fito Aguirre e Ignacio Cámpora de la CTA. El expresidente Alberto Fernández había confirmado que viajaría a Venezuela y luego anunció la cancelación del pedido a través de sus redes sociales.