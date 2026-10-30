La advertencia del fundador de Binance, días antes del hackeo: "Tengan mucho cuidado"

El fundador de la plataforma había alertado sobre graves fallas de seguridad apenas días antes del ataque que provocó pérdidas millonarias

Changpeng Zhao vio venir la tormenta. El fundador de Binance había lanzado una alerta pública sobre graves vulnerabilidades de ciberseguridad apenas una semana antesdel hackeo que sacudió a la industria cripto.

El ataque del 29 de octubre dejó pérdidas estimadas en más de u$s6.300 millones. Pero ocho días antes, Zhao ya había advertido sobre una amenaza que ponía en riesgo a numerosos sitios web en todo el mundo.

La coincidencia temporal entre su advertencia y el ataque masivo a la plataforma que fundó encendió las alarmas en el ecosistema de las criptomonedas.

La advertencia del fundador de Binance antes del hackeo

El 21 de octubre, Zhao utilizó su cuenta de X para alertar a millones de usuarios sobre un peligro inminente. El empresario recomendó extremar las precauciones al navegar por Internet debido a dos vulnerabilidades críticas que podrían permitir a los delincuentes ejecutar código malicioso y acceder a información confidencial.

"Llámenme paranoico, pero tengan mucho cuidado al visitar cualquier sitio web en los próximos días", escribió el fundador de Binance en su mensaje. Agregó una advertencia específica: algunos administradores web no actualizan los parches de seguridad con la rapidez necesaria.

La publicación incluía referencias técnicas a las vulnerabilidades detectadas y los riesgos concretos que enfrentaban los usuarios. Lo que entonces parecía una advertencia de rutina, cobró un significado completamente distinto una semana después.

Qué son las vulnerabilidades en PHP que preocuparon a CZ

Las dos fallas de seguridad que motivaron la advertencia afectaron a PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados en Internet. Esta tecnología está presente en numerosas plataformas y sistemas de gestión de contenidos, entre ellos WordPress, por lo que los errores de seguridad pueden tener consecuencias devastadoras para una gran cantidad de servicios digitales.

PHP se utiliza para procesar información y ejecutar funciones en servidores web. Las vulnerabilidades detectadas resultaban especialmente peligrosas por una razón: permitían ejecutar código de manera remota en servidores afectados.

Un atacante no necesitaba contar previamente con usuario o contraseña. Podía aprovechar una instalación vulnerable para comprometer un servidor completo.

Las consecuencias potenciales eran múltiples. Los delincuentes podían acceder a información almacenada, modificar el funcionamiento de una página web, o controlar componentes críticos del sistema.

El escenario se volvía aún más preocupante. Si lograban control sobre determinados componentes, los atacantes podían utilizar el sitio comprometido para distribuir contenido malicioso o intentar robar credenciales de los visitantes.

La reacción de Binance tras el golpe millonario

Después del hackeo, Zhao buscó transmitir tranquilidad a los usuarios en medio del caos. "Los fondos de los usuarios están seguros", sostuvo en una publicación en X.

El empresario, conocido como CZ en el ecosistema cripto, confirmó que se trató de un hackeo y agradeció la rápida intervención de Tether y Circle para congelar fondos. Esta acción coordinada permitió limitar el daño del ataque.

CZ destacó el trabajo de la cofundadora y codirectora ejecutiva Yi He. La ejecutiva permaneció despierta durante toda la noche para coordinar la respuesta junto con cientos de empleados que trabajaron contrarreloj.

"Duele, pero vamos a salir adelante", expresó el fundador de la plataforma en su mensaje público. La frase resume el golpe que significó el ataque para una de las exchanges más grandes del mundo.

Este miércoles, Richard Teng, coCEO de la plataforma, emitió un comunicado oficial. Confirmó que los fondos de los usuarios están protegidos y recomendó a quienes tengan dudas revisar los saldos de sus cuentas y comunicarse con el servicio de atención al cliente.

El incidente deja una pregunta en el aire: ¿la advertencia de Zhao sobre las vulnerabilidades en PHP estaba relacionada con el ataque posterior a Binance? Por ahora, la plataforma no ha confirmado públicamente la causa técnica del hackeo.