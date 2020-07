Para atenuar la crisis, proponen convertir los próximos feriados de 2020 en días no laborables

Para atenuar la crisis, proponen convertir los próximos feriados de 2020 en días no laborables

La medida atañe a tres feriados trasladables, uno de carácter inamovible y otro destinado a la promoción de la actividad turística. Cuál sería su efecto

El diputado nacional de Juntos por el Cambio José Luis Patiño, presentó un proyecto de ley para convertir los feriados que quedan en 2020 en días no laborables, a los fines de atenuar el impacto de la crisis causada por la pandemia de coronavirus en las empresas.

En los hechos, en caso de aprobarse, las empresas evitarán pagarle el doble a sus empleados. De acuerdo al legislador, el esquema actual podría volver el año próximo, una vez superado el coronavirus.

La medida atañe a tres feriados trasladables, uno de carácter inamovible y otro destinado a la promoción de la actividad turística: el único que se pretende respetar es la Navidad del 25 de diciembre.

La propuesta pretende, a su vez, suspender la facultad del Poder Ejecutivo para declarar días feriados no laborables en procura de la estimulación de la industria del turismo y derogar el decreto 717/2019 sancionado el 17 de diciembre del año pasado que establece como día feriado con fines turísticos los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre de 2020.

Te puede interesar La Justicia autorizó a una empresa a importar sin esperar permiso oficial

Los días implicados son el lunes 17 de agosto, Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, el lunes 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el lunes 23 de noviembre, trasladable del 20 por el Día de la Soberanía Nacional, y el de fines turísticos del lunes 7 y martes 8 de diciembre a efectos del homenaje a la Inmaculada Concepción de María.

El proyecto busca convertir en días no laborables a los feriados que quedan durante el 2020

Fundamento del pedido

En sus fundamentos, el diputado señala que "dada la abrupta caída de la actividad económica en todos los sectores, resulta conveniente aprovechar el calendario para dinamizar la economía, sobre todo teniendo en cuenta que, debido al aislamiento preventivo y obligatorio, la actividad turística que originariamente se buscaba promover se encuentra restringida".

Te puede interesar Claudio Zin envío una carta documento a Mariana Lestelle tras sus acusaciones de acoso: qué respondió la médica

"Diversas estimaciones indican que cada día laboral equivale al 0,38% del PIB y, por otra parte, el costo laboral en días feriados, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, se incrementa sustancialmente para aquellos que presten servicios en estos días. Dinamizar nuestra economía en este contexto resulta indispensable para paliar las consecuencias de la crisis económica que nos deja la pandemia", agrega.

En su cuenta de Twitter, el diputado ratificó su posición: "Entiendo que la reapertura gradual de actividades es una buena oportunidad para que muchos comercios, profesionales y pequeñas empresas puedan abrir y producir sin los costos que implica hacerlo durante un feriado obligatorio".

En caso de aprobarse, las empresas no deberían pagar doble esa jornada

Optativo para el empleador

"En la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 176 se establece que 'en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En los feriados del 17 de agosto, 12 de octubre y 20 de noviembre, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador", consignó. A su vez, el diputado sugiere que el Día de la Virgen del 8 de diciembre opere como día no laborable para los ciudadanos que profesen la religión católica con el mismo alcance que la ley establece en sus artículos 2 y 3, en relación a las festividades judías y musulmanas.

"Con respecto a los días no laborables con fines turísticos, podrán volver a contemplarse a partir del año próximo", concluyó.