Intiman a los influencers por promocionar plataformas de juego on line.

A finales del mes de junio del corriente, a raíz de una investigación encabezada por la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito, fueron bloqueados 110 sitios de apuestas online que no cumplían con la normativa vigente en la materia.

En el marco de la medida, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procedió a intimar a varios influencers, quienes en sus sitios y redes sociales promocionaban casinos online los cuales funcionaban al margen de la ley.

Volvió así a tomar vital importancia la figura de los influencers dentro del ámbito comercial digital y el derecho de los consumidores: no se encuentra sujeto a controversia el hecho de que los seguidores de estas figuras, toman decisiones comerciales influidos por las recomendaciones recibidas.

La economía digital ha venido a tomar el lugar que le correspondía a las relaciones comerciales de antaño, las cuales se desarrollaban dentro de la realidad palpable, físicamente entre personas físicas o jurídicas. En tiempos digitales, la actividad de los influencers no puede entenderse, ni desarrollarse, en ausencia de la debida responsabilidad que se condice con su posición social: marcar tendencias en millones de personas. Mientras más seguidores obtienen con la "creación" de contenido, más oportunidad de seducir marcas y patrocinantes que apoyen su actividad: hoy en día no existe mejor publicidad que un reel de Instagram, video de Tik Tok, etc.

Los influencers recomiendan el uso o consumo de determinados bienes y servicios. Obtienen así visualizaciones, presencias en eventos e invitaciones en diversos medios de comunicación: monetizan su participación en las redes, por lo que claramente resultan responsables dentro del contexto en que desempeñan su actividad, mas aun cuando se podría colocar en riesgo la salud y la propiedad de los consumidores, ambos derechos inalienables.