Un día después de que la Justicia confirmara su procesamiento por presunto abuso sexual, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), la entidad representa a unos 500 gobiernos locales de todo el país.

Espinoza está al frente de esa organización desde 2022. Los intendentes del PJ apoyaron al matancero para que siga en la conducción y emitieron un documento crítico con reclamos al Gobierno.

La FAM no realizó ningún tipo de comentario ni reparo al rol del dirigente comunal, que fue procesado por la Cámara del Crimen tras la denuncia de Melody Rakauskas.

¿Qué intendentes apoyaron a Fernando Espinoza?

Algunos de los intendentes que participaron de la asamblea fueron Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza) y Gustavo Barrera (Villa Gesell). También hubo dirigentes locales del interior y otros que participaron de forma virtual. Asistieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la ministra de Hábitat de la provincia, Silvina Batakis.

Entre los ausentes, faltaron los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Alvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham), que están alineados con la conducción de Máximo Kirchner. En los últimos meses, el kirchnerismo viene manteniendo una relación tensa con jefes comunales como Espinoza y el entorno del gobernador Axel Kicillof. Este sector está encolumnado con el mandatario para que sea quien encabece el rumbo electoral de los próximos años.

La FAM fue creada por Ley Nacional Nº 24.807 y está facultada para representar a todos los municipios del país. Se trata de una entidad pública sin fines de lucro.El intendente de La Matanza logró extender el mandato hasta el próximo año. Estará acompañado en la mesa ejecutiva por Lorenzo Schmidt, jefe comunal de la localidad formoseña Villa Dos Trece, y Juan Manuel García, a cargo del gobierno local de Machagai, en Chaco. Sectores de la oposición bonaerense, como la Coalición Cívica y el PRO, pidieron que Espinoza renuncie o se tome licencia en La Matanza.

Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual: qué dijo la víctima

La Sala VII de la Cámara ratificó este miércoles la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que había procesado a Espinoza por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, ya que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia.

La decisión fue tomada por los jueces Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich que compartieron la postura del fiscal Mauricio Viera que había dictaminado para que se confirme el procesamiento.

Luego de que se confirmara el procesamiento de Espinoza por abuso sexual, su denunciante Melody Rakauskas se mostró satisfecha por la decisión judicial y dijo: "No me mataron de casualidad".

"Es una excelente noticia, me costó mucho llegar hasta acá, me trataron de mentirosa, me dijeron que esto nunca pasó, ahora estoy muy satisfecha con lo que está haciendo la Justicia, muy agradecida", señaló Rakauskas en declaraciones televisivas.

"No me mataron de casualidad en más de una oportunidad, yo todavía me pregunto cómo sigo viva, me costó mucho llegar a este punto, así que ahora estoy muy agradecida con la jueza y con todas las medidas de protección que me están dando", sostuvo la joven.

Según contó, a partir de la denuncia -que realizó en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en junio de 2021- tuvo que cambiar de domicilio y vivir prácticamente recluida: "Esto no se remonta solo al día del abuso, hay agravantes, a mí me atacaron en más de una oportunidad, he llegado a estar en terapia intensiva, me han perseguido fuerzas de seguridad y me han chocado el auto, me pasaron un montón de cosas".

En su denuncia, Melody relató que Gustavo Cilia, por entonces su pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente. Contó que el 10 de mayo de 2021 Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa. Y que allí ocurrió el abuso.

En la denuncia contó que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: "No tengas miedo, dale". De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque "las mujeres de sus amigos tenían bigote".