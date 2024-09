La Justicia impide que el Banco Nación se transforme en una Sociedad Anónima

El juez Alejo Ramos Padilla cargó contra el DNU presidencial y avisó que el directorio de la entidad crediticia no puede avanzar en la privatización.

Las disputas entre los sindicatos y el gobierno se dirimen en distintos escenarios. El más visible es en las calles, con las movilizaciones y protestas. Más silenciosas, pero a la vez más efectivas, son las demandas judiciales, que impiden el avance de la motosierra de la Casa Rosada.

En esta oportunidad quien celebró fue la conducción de la Asociación Bancaria, que informó que la Justicia Federal de La Plata resolvió que el directorio del Banco Nación no puede avanzar con su intento de transformar a la entidad crediticia en una Sociedad Anónima ni intentar privatizarla.

Según se informó, el Juez Federal de 1ra Instancia, Alejo Ramos Padilla, dispuso "declarar que el DNU 70/2023 y la resolución 348 del Directorio del BNA no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria, que solo puede llevarse mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional".

Justicia, con la mira puesta en el DNU para transformar el Banco Nación

En un documento, el gremio sostuvo que "los fundamentos son muy claros. En primer lugar, la Resolución N° 348 del Directorio del BNA donde se contrató a un Estudio Jurídico (Liendo & Asociados SH) para llevar a cabo el proceso de transformación a Sociedad Anónima del Banco, está basada en una mera interpretación que el propio Directorio hace sobre el DNU 70/2023; porque el art. 48 del DNU no habla en ningún momento de entes autárquicos".

Remarcó que "el propio juez Ramos Padilla señaló que "en definitiva, puede concluirse de la lectura de la norma que los entes autárquicos no fueron expresamente incluidos en el art. 48 del Decreto 70/23, lo que impediría su aplicación al Banco de la Nación Argentina".

Para la Asociación Bancaria, "no cabe ninguna duda que el Banco Nación es una entidad autárquica creada por el Congreso Nacional y que cualquier modificación al respecto debe emanar del mismo órgano".

Banco Nación, un ente autárquico: el Congreso debe resolver si hay privatización

El sindicato que lidera Sergio Palazzo, volvió a recurrir a los argumentos del magistrado, quien apuntó: "Debe concluirse que el Banco de la Nación Argentina es una entidad autárquica cuya creación compete al Congreso Nacional y que, por lo tanto, también es este el único poder que tiene la facultad de revocar dicho carácter. Cualquier decisión sobre la modificación del estatus de autarquía de una entidad creada por el Congreso Nacional debe emanar exclusivamente del Poder Legislativo".

Explicó que "ni el DNU 70/2023 ni la Resolución N° 348 tienen el poder suficiente para transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima ni para llevar a cabo un proceso privatizador y que la única forma de poder hacerlo sería a través de una ley dictada por el Congreso de la Nación". Advirtió que "carece de todo sustento y resulta incoherente insistir con la privatización del BNA, toda vez que, a través de un extenso debate entre oficialismo y oposición, el Banco Nación fue expresamente excluido de la lista de empresas a privatizar en la recientemente sancionada Ley de Bases (Ley N° 27.742)".

Para el gremio bancario, "queda en evidencia la actuación apresurada e inapropiada del Directorio del BNA que desde su asunción al frente de la Institución solo muestra interés en avanzar con un proceso privatizador en vez de atender sus reales necesidades y las de sus trabajadores y trabajadoras" y destacó que "el fallo de la Justicia, que hoy nos da la razón, representa un nuevo avance en nuestra pelea frente a las privatizaciones. Este es el camino. Sigamos unidos en defensa del Banco Nación y de la Banca Pública".

Rechazo al régimen pre-jubilatorio en el Banco Nación

La Bancaria ya había rechazado el plan de "desvinculación por mutuo acuerdo" en el Banco Nación, que consiste en un régimen pre-jubilatorio, para que se jubilen a los 58 años las bancarias y a los 63 años los trabajadores bancarios. Al respecto, comentaron que se trata de una medida con miras a facilitar una futura privatización, que por el momento se logró frenar.

En un comunicado, Palazzo indicó que "detrás de esto no vemos otra cosa que una medida que tiene la intención de achicar la planta de personal del BNA. Junto con la negativa de reponer las bajas vegetativas (hace varios meses que no hay ingresos), esta medida no hace otra cosa que allanar el camino hacia el intento de privatización que promueve el Directorio".

Advirtió que este tipo de medidas se implantaron en el pasado y que "aquellos funcionarios que firmaron esos planes e instrumentos terminaron siendo denunciados y sumariados". La alarma también fue para el personal porque "luego de acogerse al plan, muchos compañeros y compañeras sufrieron la licuación de sus ingresos producto de la inflación y no pudieron reinsertarse al mundo laboral".