Sofía Pacchi, la ex asistente de Fabiola Yañez, declaró en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández y señaló que no presenció actos de violencia física y que la ex primera dama, su entonces amiga, nunca le comentó nada al respecto.

Pacchi se presentó en los tribunales federales de Retiro donde declaró frente al fiscal Ramiro González como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Yañez.

La testigo llegó a las 10:50 a los tribunales de Comodoro Py. "Estoy tranquila. Voy a decir la verdad. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir", fue lo único que dijo a los medios de comunicación.

Se retiró a las 13:30. Según informó su abogado Fernando Burlando, Pacchi aseguró ante las autoridades judiciales que no presenció ningún acto de violencia.

Declaró una examiga de Fabiola Yañez: qué dijo de su vínculo con Alberto Fernández

El sitio Infobae indicó que la mujer dijo que Fernández y Yañez mantenían una relación "tóxica". Además, reconoció que el ex jefe de Estado la había "halagado", pero descartó de plano haber tenido una relación amorosa con él.

Pacchi fue una amiga de Yañez, ex funcionaria del gobierno de Fernández y quien estuvo en el festejo del cumpleaños de la primera dama en 2020 que desató un escándalo porque fue cuando regían las restricciones más fuertes por la pandemia del coronavirus.

El encuentro se hizo público un año después cuando se conoció la foto del festejo en la que estaban los tres, entre otras personas.

El nombre de Pacchi apareció en el expediente porque cuando Yañez declaró como testigo dijo que encontró mensajes en el celular de Fernández sobre cómo seducía a la mujer. En redes sociales, Pacchi hizo un descargo y negó haber tenido una relación con el entonces presidente.

"Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández", había dicho a fines de agosto en un posteo en sus redes sociales.

Con Pacchi se retomarán las declaraciones de los testigos luego que fueron suspendidas por el fiscal González ante un planteo de la querella de Yañez que pidió analizar si no estaban violando los acuerdos de confidencialidad que tienen por ser empleados de la quinta de Olivos. Eso ocurrió con tres testigos propuestos por la defensa del ex presidente que declararon ante escribano público sin que hayan sido relevadas del acuerdo de confidencialidad y que por eso ayer fueron excluidos del expediente.

"Con base a ello las manifestaciones volcadas en las actas notariales referenciadas se encuentran expresamente prohibidas en los contratos de trabajo firmados", sostuvo González sobre Cintia Tonietti, Karina González y Amalia Moreno, todas empleadas de Olivos.

Desde la defensa de Fernández objetaron la decisión, que entienden que es arbitraria, ya que cuando declararon como testigos María Cantero, ex secretaria privada de Alberto Fernández, y Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos, no se los relevó del secreto de confidencialidad e igual declararon. La abogada del ex presidente analizaba hacer una presentación sobre el tema y ampliar la recusación que la semana pasada pidió contra el fiscal González.

Denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género: qué dijo una de las testigos de Alberto Fernández

Una empleada de la quinta presidencial de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández declaró a favor del expresidente en la causa por violencia de género iniciada por la exprimera dama, Fabiola Yañez, y señaló que solo presenció "discusiones normales y propias de una pareja", que no vio golpes y añadió que la denunciante llegó a estar alcoholizada delante de su hijo.

La testigo Cintia Tonietti, ama de llaves que aún trabaja en la residencia de Olivos, admitió que el vínculo entre la pareja presidencial "cambió" después de la difusión de la foto de la fiesta de cumpleaños de la ex primera dama, realizada durante la pandemia, al declarar en la causa por violencia de género que se sigue al ex residente.

Se trata de una de las cinco testigos que hablaron primero en una escribanía a instancias de la defensa de Fernández y que ahora fueron citadas por el fiscal federal Ramiro González para que den testimonio ante la Justicia bajo juramento de decir la verdad y con la presencia de todas las partes. La ex ama de llaves fue la primera de ese listado en presentarse en Comodoro Py 2002.

En su declaración, la mujer dijo que presenció una discusión entre Fernández y Yañez vinculada a su hijo Francisco. "Estaban en el chalet y Alberto le llamó la atención a Fabiola porque estaba alcoholizada. Puntualmente le dijo si no le daba vergüenza estar en ese estado frente a su hijo", declaró.