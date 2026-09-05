La cuota alimentaria no tiene un monto mínimo fijado por ley: cuánto debe pagar cada progenitor por hijo y qué factores se tienen en cuenta en septiembre

La cuota alimentaria no tiene un monto único que todos los padres deban pagar por cada hijo. En septiembre de 2026, el importe se determina de acuerdo con las necesidades de los hijos y la capacidad económica de quienes tienen la obligación de mantenerlos.

Esto significa que no existe una suma fija ni un porcentaje obligatorio del sueldo que pueda aplicarse de la misma manera a todas las familias. El monto puede surgir de un acuerdo entre los progenitores o ser establecido por la Justicia cuando no existe consenso.

Cuál es el mínimo de cuota alimentaria por hijo

Una de las consultas más frecuentes es cuál es el mínimo que debe pasar un padre por hijo. Sin embargo, la legislación argentina no establece una cifra universal para todos los casos.

La cuota debe definirse de acuerdo con las características de cada familia. Por eso, dos hogares con hijos de la misma edad pueden tener obligaciones alimentarias diferentes.

También se considera el aporte que realiza cada progenitor mediante el cuidado cotidiano. Las tareas de atención y crianza tienen valor económico y forman parte de la contribución que cada padre realiza para sostener a sus hijos.

Qué determina cuánto se debe pagar

Al establecer una cuota alimentaria pueden analizarse diferentes aspectos de la situación familiar.

Entre ellos se encuentran:

Los ingresos de cada progenitor.

La situación patrimonial de los padres.

Las necesidades de los hijos.

La cantidad de hijos.

El régimen de cuidado.

Los gastos vinculados con vivienda, educación y salud.

El nivel de vida que tenían los hijos antes de la separación.

Por eso, aplicar un porcentaje sobre el salario no alcanza por sí solo para determinar la cuota que corresponde en cada caso.

Qué gastos cubre la cuota alimentaria

La obligación alimentaria comprende mucho más que la comida.

Incluye los gastos necesarios para la manutención, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte, esparcimiento y formación profesional de los hijos.

También puede contemplar determinados gastos que uno de los progenitores abona directamente, como una cobertura médica, una institución educativa u otros conceptos vinculados con las necesidades de los hijos. La forma de distribuir esos gastos depende de las características de cada familia.

El cuidado de los hijos también cuenta

Cuando los hijos viven principalmente con uno de los progenitores, esa persona suele asumir una parte importante de las tareas diarias de cuidado.

Preparar comidas, llevar a los chicos a la escuela, acompañarlos a controles médicos, ayudarlos con sus actividades y atender sus necesidades cotidianas representan tiempo y trabajo.

Por eso, al establecer la contribución de cada padre, el cuidado personal también puede ser considerado como un aporte económico. Esto significa que la obligación de ambos progenitores no necesariamente se traduce en que cada uno pague exactamente la mitad de los gastos.

La cuota alimentaria puede establecerse como porcentaje del sueldo

Aunque en algunos casos la cuota se fija como un porcentaje de los ingresos, no existe un porcentaje único establecido por ley para todos los trabajadores.

También puede determinarse como una suma de dinero o mediante una combinación de dinero y pago directo de determinados gastos.

Si existe un acuerdo, los progenitores pueden definir cuánto aporta cada uno y cómo se realizan los pagos. Si no logran ponerse de acuerdo, la Justicia puede intervenir para determinar la obligación.

Qué relación tiene la Canasta de Crianza del INDEC

La Canasta de Crianza del INDEC puede servir como una referencia para conocer cuánto cuesta mantener a un hijo según su edad, pero no determina automáticamente el importe de la cuota alimentaria.

El indicador incluye el costo de bienes y servicios necesarios para la crianza y también asigna un valor económico al tiempo destinado al cuidado.

Por eso, sus resultados pueden ser considerados como un elemento de referencia al analizar las necesidades económicas de un hijo. Sin embargo, el valor de la canasta representa el costo estimado de crianza y no equivale directamente a la suma que debe transferir uno de los progenitores.

Qué pasa cuando los padres llegan a un acuerdo

Los progenitores pueden establecer de común acuerdo cuánto aportará cada uno y cómo se distribuirán los gastos. El convenio puede contemplar una suma mensual, pagos directos de determinados servicios u otras modalidades.

Si no existe acuerdo, la obligación alimentaria puede ser determinada judicialmente.

Hasta qué edad corresponde pagar alimentos

La obligación alimentaria no termina necesariamente cuando el hijo cumple 18 años.

En principio, los padres deben continuar aportando hasta los 21 años.

Además, puede extenderse hasta los 25 años cuando el hijo continúa estudiando o capacitándose para una profesión u oficio y esa actividad le impide mantenerse económicamente por sus propios medios.

En situaciones de discapacidad que impidan al hijo procurarse su sustento, la obligación puede mantenerse sin ese límite de edad.

Qué ocurre si no se paga la cuota alimentaria

El incumplimientoEl incumplimiento de la obligación alimentaria puede derivar en distintas medidas judiciales destinadas a obtener el pago de las sumas adeudadas.

Entre ellas pueden encontrarse embargos de ingresos o cuentas bancarias, retenciones de haberes y otras medidas previstas por la Justicia. También pueden existir registros de deudores alimentarios y restricciones determinadas por las autoridades judiciales correspondientes.

También pueden existir registros de deudores alimentarios y restricciones determinadas por las autoridades judiciales correspondientes. Por eso, una vez establecida la obligación, el pago debe realizarse en los términos fijados en el acuerdo o en la resolución judicial.