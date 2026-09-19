La cuenta que define cuánto se cobra de indemnización por despido en octubre 2026

El cálculo depende del salario, la antigüedad y las nuevas reglas laborales. Cómo se determina el monto y qué conceptos se suman a la liquidación final

Para calcular la indemnización por despido sin causa en octubre de 2026 hay que determinar la remuneración que se toma como base y la antigüedad computable del trabajador. La reforma laboral incorporó nuevas precisiones que también deben considerarse al momento de hacer la liquidación.

Cómo se calcula la indemnización en octubre 2026

El Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo establece como regla general el pago de un salario por cada año de servicio o por una fracción mayor de tres meses.

El cálculo considera principalmente:

La remuneración que corresponde utilizar como base.

La antigüedad computable al momento del despido.

Cómo se cuenta la antigüedad para la indemnización

Para calcular la indemnización por antigüedad, se considera el tiempo de servicio acumulado hasta la fecha del despido. La Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde un salario por cada año de servicio o por una fracción mayor de tres meses.

Esto significa que los meses adicionales se tienen en cuenta cuando superan los tres meses. Por ejemplo:

5 años y 2 meses: se computan 5 años.

5 años y 3 meses: se computan 5 años.

5 años y 4 meses: se computan 6 años.

7 años y 6 meses: se computan 8 años.

De esta manera, la antigüedad no se redondea en todos los casos al año siguiente: para que una fracción de año genere un salario adicional debe ser mayor de tres meses.

Qué sueldo se toma para hacer la cuenta

Uno de los puntos que adquirió mayor relevancia con la reforma laboral es la definición de la remuneración que se utiliza para calcular la indemnización.

La normativa mantiene como referencia la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pero establece precisiones sobre los conceptos que pueden integrar esa base.

La reforma apunta a considerar las remuneraciones devengadas y pagadas en cada mes calendario. Esto deja fuera de la base determinados pagos que no tienen carácter mensual, entre ellos conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y determinados premios no mensuales.

Por eso, no necesariamente debe tomarse el mayor importe que apareció en un recibo durante el último año. Primero hay que identificar qué conceptos integran esa remuneración.

El tope que puede modificar el resultado

La remuneración utilizada como base tampoco puede superar el límite establecido por la legislación.

El tope está vinculado con tres veces el promedio de las remuneraciones previstas por el convenio colectivo aplicable. Al mismo tiempo, la normativa establece una protección para evitar que la aplicación de ese límite reduzca la base por debajo del 67% de la remuneración mensual, normal y habitual correspondiente.

En salarios elevados, entonces, el cálculo no consiste simplemente en multiplicar el sueldo completo por los años de antigüedad.

Ejemplos de cuánto corresponde por antigüedad

Si la remuneración indemnizatoria es de $1.000.000, el cálculo por antigüedad sería:

1 año de antigüedad: $1.000.000.

$1.000.000. 2 años de antigüedad: $2.000.000.

$2.000.000. 3 años de antigüedad: $3.000.000.

$3.000.000. 4 años de antigüedad: $4.000.000.

$4.000.000. 5 años de antigüedad: $5.000.000.

$5.000.000. 5 años y 4 meses de antigüedad: $6.000.000.

$6.000.000. 10 años de antigüedad: $10.000.000.

Estos ejemplos corresponden únicamente a la indemnización por antigüedad. La liquidación final puede incluir otros rubros según las características de la desvinculación.

Qué otros conceptos pueden aparecer en la liquidación

El monto que surge del Artículo 245 no necesariamente representa todo lo que recibe una persona al finalizar la relación laboral.

Según el caso, pueden sumarse conceptos vinculados con el preaviso, los días trabajados durante el último mes, la integración del mes de despido y las vacaciones proporcionales, además del aguinaldo proporcional.

Por eso, hay que distinguir entre la indemnización por antigüedad y la liquidación final completa.

Qué pasa con los trabajadores contratados antes de la reforma

La entrada en vigencia de la reforma laboral también abrió una discusión sobre qué régimen corresponde aplicar a las personas que comenzaron su relación laboral antes del cambio normativo y fueron despedidas posteriormente.

La posición que sostiene que debe aplicarse la ley vigente al momento del despido convive con otros criterios que plantean que determinados derechos quedaron incorporados al contrato desde su inicio.

Durante 2026 comenzaron a aparecer fallos con interpretaciones diferentes, por lo que todavía no existe una respuesta judicial completamente uniforme para todos los casos.

Qué debe tenerse en cuenta para calcular la indemnización

Para determinar cuánto corresponde por un despido en octubre de 2026, hay que definir la remuneración indemnizatoria, verificar si existe un tope aplicable y calcular la antigüedad según las reglas vigentes.

A ese resultado se agregan los restantes conceptos que correspondan en cada caso, como preaviso, integración del mes de despido, días trabajados, vacaciones y aguinaldo proporcionales.