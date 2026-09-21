Extendieron la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y seguirá en San José 1111

La Justicia avaló la modalidad domiciliaria tras constatar que se cumplen los requisitos, mientras siguen avances en el proceso de embargos

La Justicia resolvió extender la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La expresidenta seguirá cumpliendo en el departamento de San José 1111 la condena a 6 años de prisión que recibió en la causa Vialidad.

La decisión quedó en manos del juez federal Rodrigo Giménez Uriburu, del Tribunal Oral Federal 2. En su fallo, el magistrado sostuvo que la exmandataria "ha cumplido adecuadamente" con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas autorizadas.

Giménez Uriburu había solicitado medidas técnicas para conocer con precisión los movimientos de Kirchner dentro del departamento. Los informes de dos organismos clave fueron determinantes para la resolución.

La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) presentaron informes que confirmaron el cumplimiento de las reglas impuestas.

Qué dice el informe trimestral sobre la conducta de Cristina Kirchner

Según el informe trimestral de la DCAEP, las entrevistas domiciliarias se realizaron de manera aleatoria durante el período analizado. En esos encuentros, Kirchner "respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición" y mantuvo un trato cordial hacia los profesionales intervinientes.

El documento también registra que en ese trimestre hubo una única salida autorizada por la Justicia. Se trató de una consulta médica que se realizó sin inconvenientes.

Las visitas recibidas en el departamento "se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal", con una única demora de una visitante que fue debidamente explicada. El sistema de monitoreo electrónico no registró irregularidades en ningún momento.

El tribunal también señaló que, pese a las movilizaciones que hubo frente al domicilio, no se registraron comportamientos que "hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario". Tampoco hubo quejas de los vecinos del edificio.

El acto político en San José 1111 y la estrategia electoral

El pasado 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en San José 1111. El diputado nacional aseguró en ese encuentro que la expresidenta se está preparando para competir en 2027.

La movilización se dio bajo una bandera con la leyenda "De San José a La Rosada", una referencia explícita a las aspiraciones presidenciales. El juez Giménez Uriburu concluyó que "Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria".

La semana pasada, los abogados de Cristina Kirchner encabezaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que hay pruebas nuevas en las causas que podrían beneficiar a la expresidenta.

Cristina Kirchner está detenida en su domicilio desde hace un año, cumpliendo la condena por la causa Vialidad.

Los embargos millonarios y las investigaciones paralelas

La decisión sobre la prisión domiciliaria se conoce en medio de otros avances judiciales. El TOF 2 confirmó el embargo preventivo de varios bienes de la expresidenta y de los otros condenados en la causa.

La medida apunta a alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones. Ese monto corresponde al perjuicio económico causado al Estado por los delitos juzgados en el expediente.

Entre los bienes embargados figura el departamento de San José 1111, donde Kirchner cumple actualmente la prisión domiciliaria.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó dos recursos de Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia. Los recursos buscaban frenar un posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., las empresas de la familia que están bajo la lupa judicial.

En paralelo, se investiga la compra del departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta. La compradora es María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Ante la Justicia, Calle dijo que lo adquirió para que funcione una fundación, sin dar mayores precisiones sobre el proyecto.

También se supo que el senador nacional del PJ Mariano Recalde es propietario de un departamento en el primer piso del mismo edificio. La coincidencia de dirigentes kirchneristas como propietarios en el edificio llamó la atención de los investigadores.