El informe oficial estimó la canasta mensual necesaria para la crianza y multiplicó la preocupación por el ajuste de cuotas alimentarias

La canasta de crianza del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que se utiliza como referencia para analizar el costo de mantener a un hijo y la actualización de cuotas alimentarias, llegó hasta $713.070 por mes.

La canasta mensual fue estimada en $557.303 para los menores de 1 año, $663.900 para los niños de 1 a 3 años, $567.243 para los de 4 a 5 años y $713.070 para los de 6 a 12 años.

El indicador, que utiliza los datos publicados en septiembre, contempla dos componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

La canasta de crianza no establece por sí misma el monto de una cuota alimentaria. Sus valores pueden utilizarse como referencia para dimensionar las necesidades económicas asociadas a la crianza.

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina en octubre de 2026

Los últimos valores disponibles corresponden a agosto de 2026, de acuerdo con el informe publicado por el INDEC. De esta manera, la canasta de crianza alcanza:

Menor de 1 año: $557.303

De 1 a 3 años: $663.900

De 4 a 5 años: $567.243

De 6 a 12 años: $713.070

La estimación se realiza para cuatro grupos de edad, definidos según los niveles de escolarización y las horas teóricas de cuidado requeridas.

Cuánto aumentó la canasta de crianza

Los valores de agosto, que se utilizan de referencia para octubre, mostraron aumentos en los cuatro grupos de edad respecto del mes anterior.

Menor de 1 año: de $545.683 a $557.303, una suba de aproximadamente 2,1%

De 1 a 3 años: de $649.935 a $663.900, un aumento de aproximadamente 2,1%

De 4 a 5 años: de $554.646 a $567.243, una variación de aproximadamente 2,3%

De 6 a 12 años: de $697.268 a $713.070, un incremento de aproximadamente 2,3%

La serie oficial del INDEC registra la evolución mensual de la canasta y de sus dos componentes.

Cuánto corresponde a bienes y servicios

Una parte de la canasta representa el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para la crianza. Para calcularlo, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires y aplica los coeficientes de adulto equivalente correspondientes a cada tramo de edad.

En agosto de 2026, los valores fueron:

Menor de 1 año: $181.852

De 1 a 3 años: $234.814

De 4 a 5 años: $299.064

De 6 a 12 años: $370.990

Dentro de este componente se consideran consumos alimentarios y bienes y servicios no alimentarios, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

Cuánto vale el tiempo de cuidado de un hijo

El segundo componente corresponde al costo del cuidado. El INDEC calcula el tiempo teórico requerido para cada grupo de edad y lo valoriza utilizando la remuneración correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Para agosto, el costo mensual del cuidado fue:

Menor de 1 año: $375.450

De 1 a 3 años: $429.086

De 4 a 5 años: $268.179

De 6 a 12 años: $342.080

El valor por hora utilizado fue de $2.554 para los menores de 6 años y de $4.072 para los niños de 6 a 12 años.

Cuántas horas de cuidado contempla la canasta

El INDEC establece una cantidad teórica de horas mensuales de cuidado para cada tramo:

Menores de 1 año: 147 horas

De 1 a 3 años: 168 horas

De 4 a 5 años: 105 horas

De 6 a 12 años: 84 horas

La metodología contempla 7 horas diarias para los menores de un año, 8 horas para los niños de 1 a 3 años, 5 horas para los de 4 a 5 años y 4 horas para los de 6 a 12 años.

Canasta de crianza y cuota alimentaria: cuánto debe pagar cada progenitor

El valor de la canasta de crianza no equivale automáticamente al monto que debe pagar uno de los progenitores en concepto de alimentos.

El indicador representa una estimación del costo mensual de los bienes, servicios y cuidados correspondientes a cada tramo de edad. Para determinar una cuota alimentaria concreta deben considerarse las circunstancias particulares de cada caso, entre ellas las necesidades del hijo, los ingresos de ambos progenitores y la distribución efectiva de las tareas de cuidado.

Por eso, una canasta de $713.070 para un niño de 6 a 12 años no significa que uno de los progenitores deba pagar necesariamente esa suma. El monto de la cuota depende del acuerdo alcanzado entre las partes o de lo que establezca la autoridad judicial.

¿La cuota alimentaria se actualiza automáticamente con la canasta de crianza?

No necesariamente. La publicación mensual de la canasta de crianza permite contar con un parámetro actualizado sobre el costo estimado de criar a un hijo, pero no implica una actualización automática de las cuotas alimentarias fijadas judicialmente o mediante acuerdo.

La forma de actualización depende de lo establecido en cada acuerdo o resolución. Ante una variación de los costos de crianza, el impacto sobre una cuota concreta dependerá del mecanismo de actualización previsto y de las circunstancias particulares del caso.

Cómo se calcula la canasta de crianza del INDEC

La metodología contempla dos componentes:

Bienes y servicios: se utiliza la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y se aplica un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo de edad.

se utiliza la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y se aplica un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo de edad. Cuidado: se calcula la cantidad de horas teóricas necesarias para cada edad y se las valoriza según la remuneración del personal de casas particulares dedicado a la asistencia y cuidado de personas.

El resultado final surge de sumar ambos componentes.

Cuánto aumentó la canasta de crianza en un año

La serie del INDEC permite comparar los valores de agosto de 2025 con los de agosto de 2026.

En agosto de 2025, la canasta era:

Menor de 1 año: $432.161

De 1 a 3 años: $513.406

De 4 a 5 años: $430.996

De 6 a 12 años: $542.183

En agosto de 2026, los valores fueron:

Menor de 1 año: $557.303

De 1 a 3 años: $663.900

De 4 a 5 años: $567.243

De 6 a 12 años: $713.070

Esto representa incrementos interanuales aproximados de 29% para menores de 1 año, 29,3% para 1 a 3 años, 31,6% para 4 a 5 años y 31,5% para 6 a 12 años.

Qué referencia aporta la canasta de crianza para la cuota alimentaria

La canasta de crianza permite dimensionar cuánto estima el INDEC que cuesta mensualmente sostener las necesidades de un niño según su edad.

Para agosto de 2026, según el último informe disponible, los valores son:

$557.303 para menores de 1 año

$663.900 para niños de 1 a 3 años

$567.243 para niños de 4 a 5 años

$713.070 para niños de 6 a 12 años

Estos importes corresponden al costo total estimado de la crianza, compuesto por bienes y servicios más el valor económico del cuidado. No constituyen por sí mismos una cuota alimentaria individual.

Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria

La canasta de crianza del INDEC llega hasta los 12 años inclusive, debido a la metodología utilizada para estimar las horas teóricas de cuidado. El propio organismo aclara que las necesidades y tareas de cuidado continúan después de esa edad, aunque esas horas no se incorporan a esta medición.

Por lo tanto, la edad que alcanza la canasta de crianza no debe confundirse con el límite legal de la obligación alimentaria, que es hasta los 21 años o hasta los 25 si estudia y no puede proveerse de sus propios medios.