La Justicia busca determinar si el Gobierno encubrió la salida de Flávio Bolsonaro

La Justicia busca reconstruir el ingreso y la salida del dirigente brasileño, que viajó a Estados Unidos pese a una restricción judicial en su país

El paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina quedó bajo análisis de la Justicia federal a partir de distintas denuncias que apuntan a esclarecer cómo cruzó la frontera y viajó a Estados Unidos. Una de las presentaciones incluye al presidente Javier Milei y a otros integrantes del Poder Ejecutivo, señalados por presunto encubrimiento. Las actuaciones todavía buscan reunir pruebas para determinar si hubo delitos o incumplimientos de los controles.

En el expediente que tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones. La denuncia fue impulsada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, y busca reconstruir el paso del brasileño por el territorio nacional durante la noche del martes 27 de octubre.

La causa de Ochoa no es la única. El diputado nacional Esteban Paulón presentó otra denuncia, asignada inicialmente al juzgado de Daniel Rafecas. A su vez, en los tribunales federales de Puerto Iguazú se abrió una tercera investigación, iniciada a partir de una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano.

En esa jurisdicción interviene el fiscal federal Fabián Martínez, quien pidió documentación a distintos organismos para establecer las condiciones en las que Bolsonaro cruzó la frontera y determinar si había alguna restricción legal que impidiera su ingreso. Pagano cuestionó los controles migratorios y reclamó que se aclarara también el traslado de la familia del dirigente.

Cámaras, pasajeros y plan de vuelo: qué busca establecer la investigación

Los investigadores buscan reconstruir el itinerario con registros oficiales y material audiovisual. Entre las medidas solicitadas se encuentra la conservación de las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

También se requirieron los planes de vuelo, las nóminas de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo utilizado. Esa información permitirá contrastar los movimientos registrados con las circunstancias denunciadas y evaluar si hubo incumplimientos de las obligaciones de los funcionarios que participaron de los controles.

Otro punto bajo análisis es si la normativa migratoria exigía declarar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar el ingreso al país. La investigación también busca establecer si las restricciones dispuestas por la Justicia brasileña tenían algún efecto sobre el tránsito de Bolsonaro por la Argentina.

El recorrido que hizo Bolsonaro antes de viajar a Estados Unidos

Los datos oficiales de Migraciones indican que Flávio Bolsonaro llegó a la Argentina a las 22.50 del martes 27 de octubre junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus hijas Carolina y Luiza.

La familia cruzó el puente Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones. Según el organismo, todos presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales registrados para ingresar al país.

Poco después, a las 23.30, abordaron un avión privado de Baires Fly. La aeronave salió durante la madrugada del miércoles con destino a Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hacia Miami, Estados Unidos.

Una reconstrucción publicada por TN señala que Bolsonaro habría ingresado con su documento de identidad brasileño y salido con su pasaporte italiano. El dirigente cuenta con ciudadanía italiana desde 2023. Según esa información, la cancelación de sus documentos brasileños no suponía automáticamente que su pasaporte europeo perdiera validez.

Además, no existía un pedido de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo.

La orden de Alexandre de Moraes que precedió al viaje

Antes del traslado, Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, había dispuesto que Bolsonaro entregara sus pasaportes y no abandonara el territorio brasileño. La orden se dictó en una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al senador y al abogado Willer Tomaz. Ambos rechazan las acusaciones.

La medida se conoció después del balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, en el que Bolsonaro perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque inicialmente había anunciado que acataría la decisión judicial, no entregó sus documentos dentro del plazo fijado.

Con los pedidos de informes y la preservación de pruebas, la Justicia argentina busca aclarar si el ingreso y la salida del dirigente se ajustaron a las normas vigentes. Las denuncias también plantean si existió encubrimiento, una hipótesis que deberá evaluarse a partir de los elementos que se incorporen a los expedientes.

Piden interpelar a Quirno por el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos

El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el canciller Pablo Quirno explique cómo se organizó el traslado del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos. La iniciativa contiene 91 preguntas sobre el recorrido, las restricciones judiciales que pesaban sobre el legislador en Brasil y la posible intervención de funcionarios argentinos.

El pedido apunta a esclarecer por qué el avión privado utilizado para el viaje permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto internacional Cataratas del Iguazú antes de despegar con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó hacia Estados Unidos.

La aeronave era un Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a Baires Fly S.A. Según reconstrucciones periodísticas, había llegado desde Aeroparque con un plan inicial hacia Miami, pero no obtuvo la autorización necesaria para completar ese trayecto. Después se presentó una alternativa con escala en Ecuador.

Entre los puntos que Juliano busca aclarar figura si el Gobierno argentino había recibido comunicaciones oficiales de Brasil sobre las restricciones judiciales impuestas a Bolsonaro. El proyecto también pregunta qué organismos participaron de los controles migratorios y aeroportuarios, quién contrató y financió el vuelo y si hubo intervención de funcionarios nacionales en la coordinación del traslado.

Otro eje de la presentación es la presunta presencia del asesor presidencial Santiago Caputo en Puerto Iguazú durante los preparativos. El diputado solicita información sobre eventuales contactos con Bolsonaro, representantes de Baires Fly o intermediarios vinculados con la operación. También pregunta si se utilizaron vehículos, personal u otros recursos públicos para facilitar los movimientos del senador y su familia.

La iniciativa incluye consultas sobre el vínculo diplomático entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de las diferencias políticas entre ambos mandatarios. El proyecto constituye un pedido formal de explicaciones, pero no prueba por sí mismo que hayan existido irregularidades. Para que Quirno deba comparecer, la convocatoria deberá avanzar por los mecanismos correspondientes de la Cámara baja.