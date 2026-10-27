Flávio Bolsonaro abandonó Brasil: por qué la Justicia le había prohibido salir del país

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro está bajo investigación sobre presunto lavado de dinero y vínculos financieros con un abogado investigado

En medio de restricciones judiciales que le impedían salir de Brasil, medios brasileños confirman que Flávio Bolsonaro salió este martes de Brasil y se encuentra rumbo a Estados Unidos.

La situación judicial del senador sumó así un nuevo capítulo tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El lunes 26 de octubre, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes le prohibió salir de Brasil y le ordenaron entregar sus pasaportes a la Policía Federal.

La medida quedó en el centro de la atención pública luego de que el legislador afirmara que nunca había tenido intención de abandonar Brasil. Sin embargo, la orden coincidió con una advertencia previa de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien había sugerido que Flávio debía dejar el país si perdía las elecciones.

La resolución judicial se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que involucra al abogado Willer Tomaz, cercano al senador. Aunque el expediente permanece bajo secreto de Justicia, la información conocida permite reconstruir los principales antecedentes del caso y las razones por las que la Justicia dispuso restricciones sobre sus movimientos.

La causa por presunto lavado de dinero que involucra a Flávio Bolsonaro

Uno de los principales antecedentes está relacionado con una investigación sobre posibles maniobras de lavado de dinero y evasión de divisas vinculadas con negocios de apuestas.

En el expediente aparece Willer Tomaz, un abogado investigado por sus presuntos vínculos financieros con empresas y operaciones bajo sospecha. Según información difundida por la Agencia Brasil, la Policía Federal identificó elementos que apuntan a una posible relación económica entre Flávio Bolsonaro y Alcazar Holdings, una sociedad radicada en la isla portuguesa de Madeira.

La investigación busca determinar el origen y el recorrido de los fondos, además de establecer si existieron operaciones irregulares. Entre los elementos mencionados por los investigadores figura el registro del senador como usuario con amplios permisos de acceso a una cuenta empresarial vinculada con Tomaz.

En este contexto, Alexandre de Moraes dispuso que Flávio Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibió mantener contacto con el abogado. La orden se conoció públicamente a través de un video difundido por el propio senador, dado que la resolución judicial se encuentra bajo secreto de Justicia.

La existencia de una investigación no implica que los delitos estén probados. Flávio Bolsonaro cuestionó la decisión judicial y anunció que cumpliría con la entrega de los documentos, al tiempo que anticipó que defendería su posición ante la Justicia.

El antecedente de la película sobre Jair Bolsonaro

El senador también enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades financieras relacionadas con Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

El expediente examina los fondos que habría aportado el exbanquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, para financiar la producción. La Policía Federal investiga posibles delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, así como el destino de los recursos y las condiciones en que se realizaron los pagos.

De acuerdo con información publicada por Reuters, la investigación se abrió a pedido de la Policía Federal y contó con el aval de la Procuraduría General de la República. En octubre, los investigadores solicitaron extender el plazo de las actuaciones para completar peritajes contables y avanzar con pedidos de cooperación internacional.

Flávio Bolsonaro negó haber acordado ventajas indebidas y sostuvo que los fondos destinados a la película eran privados. Por lo tanto, las sospechas que forman parte del expediente deben distinguirse de una eventual responsabilidad penal, que todavía no está determinada.

La advertencia de Eduardo Bolsonaro y la sospecha de fuga

El contexto político también influyó en la repercusión de la medida. Días antes de que se conociera la orden judicial, Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos, había sugerido en un podcast que su hermano debía abandonar Brasil si perdía la segunda vuelta electoral.

Tras la derrota frente a Lula, Flávio aseguró que la decisión de Alexandre de Moraes estaba relacionada con esas declaraciones. Cuestionó que la restricción se hubiera dispuesto inmediatamente después del resultado electoral y negó que tuviera planes de escapar.

No obstante, la resolución judicial no se limita a las declaraciones públicas de la familia: está vinculada con una investigación penal en curso. La información difundida sobre el expediente señala que la medida incluye la prohibición de viajar al exterior y la entrega de los pasaportes, aunque el secreto de Justicia impide conocer todos los fundamentos de la decisión.

El caso adquirió una dimensión adicional el martes 27 de octubre, cuando Reuters informó que los pasaportes habían sido cancelados después de que venciera el plazo para entregarlos y que la Policía Federal intentaba localizar al senador. También se difundieron versiones sobre un posible viaje hacia la Argentina, pero no había confirmación oficial de que hubiera ingresado al país.

Una nueva investigación por el financiamiento de su campaña

A la presión judicial se sumó este martes otra decisión del Supremo Tribunal Federal. El juez Flávio Dino ordenó a la Policía Federal abrir una investigación para esclarecer si hubo financiamiento extranjero irregular en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro y posibles maniobras de interferencia en el proceso electoral.

La pesquisa deberá examinar las presuntas negociaciones entre empresarios brasileños y representantes de Rockbridge Network, una organización conservadora estadounidense, para determinar si existieron aportes, servicios u otras ventajas económicas destinados a favorecer la candidatura.

También se investigará quién financió publicaciones electorales difundidas por perfiles radicados en el exterior y si existieron vínculos entre esos recursos y eventuales intereses económicos relacionados con la explotación de tierras raras y minerales críticos en Brasil.

La nueva investigación no es la causa que originó la restricción de los pasaportes. Se trata de un expediente diferente que agrega otro frente de presión sobre el senador, quien perdió las elecciones del domingo 25 de octubre frente a Lula.

De esta manera, la situación de Flávio Bolsonaro combina una prohibición de salida del país, investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras y una nueva pesquisa sobre el financiamiento electoral.

El punto central, por ahora, es determinar dónde se encuentra el senador y cómo responderá a las medidas judiciales, sin confundir las sospechas bajo investigación con hechos que todavía deben ser acreditados.