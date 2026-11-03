Miles de firmas alcanzan alivio financiero con la suspensión de una medida clave, tras gestiones impulsadas por voces legislativas y empresariales

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. La legisladora destacó especialmente la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, una decisión que, según afirmó, venía planteando en sus conversaciones con empresarios.

"Es mirarlas a la cara y decirles: queremos llegar antes de que sea tarde. Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas", publicó Bullrich en sus redes sociales.

La senadora sostuvo que acompañar a las compañías que invierten y generan empleo es importante durante el proceso de estabilización económica. En ese sentido, señaló que se necesitan medidas concretas para impulsar la actividad sin recurrir al gasto público descontrolado ni a políticas de emisión monetaria.

"Apoyar a quienes crean riqueza, invierten y generan trabajo es fundamental", expresó. También afirmó que continuará acercando propuestas para que las medidas económicas tengan impacto en las empresas y el empleo.

Los anuncios fueron realizados por Caputo durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde presentó un conjunto de decisiones vinculadas con las deudas tributarias, los mecanismos de regularización fiscal, los saldos a favor de los exportadores y el financiamiento para determinados sectores productivos.

Suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027

Una de las principales medidas anunciadas por Economía establece la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos de ARCA sobre empresas hasta mayo de 2027.

La decisión apunta a evitar que los procedimientos de cobro del organismo recaudador afecten la disponibilidad de fondos de las compañías. De esta manera, las empresas alcanzadas tendrán un período adicional sin nuevas acciones de este tipo mientras continúa vigente la suspensión.

La medida no implica la eliminación de las obligaciones tributarias ni la condonación de las deudas pendientes. Los compromisos con el fisco continúan vigentes y deberán regularizarse de acuerdo con los mecanismos establecidos por el organismo.

Bullrich hizo referencia a este punto al señalar que los embargos eran uno de los principales reclamos que recibía de los empresarios con los que mantenía contacto. Según explicó, la situación financiera de muchas compañías requiere medidas que les permitan sostener su funcionamiento y atender sus compromisos.

Extensión de los planes de pago de hasta 18 cuotas

Otro de los cambios anunciados está relacionado con los planes de facilidades de pago de ARCA. El Gobierno extenderá hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo para incorporar obligaciones al régimen que permite cancelar deudas en hasta 18 cuotas.

El vencimiento original estaba previsto para el 30 de junio. Con la prórroga, los contribuyentes dispondrán de más tiempo para incluir obligaciones fiscales y aduaneras pendientes, de acuerdo con las condiciones previstas para cada categoría.

Caputo explicó que la extensión responde a las dificultades de liquidez que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Durante su exposición, señaló que los problemas financieros de algunas compañías requieren plazos mayores para poder reorganizar sus cuentas y cumplir con sus obligaciones.

El mecanismo de regularización permitirá distribuir los compromisos en cuotas, en lugar de afrontar el pago total de las deudas en un solo desembolso.

Uso de saldos a favor de exportadores

El paquete también contempla cambios para las empresas que exportan bienes y servicios y acumulan créditos fiscales por esas operaciones.

Según anunció Caputo, las pequeñas y medianas empresas podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor vinculados con el IVA de exportación y los reintegros para cancelar obligaciones tributarias y aduaneras.

Para las compañías de mayor tamaño, el mecanismo también estará disponible, aunque podrán aplicar solamente una proporción de esos créditos.

La iniciativa permitirá que las empresas utilicen recursos que tienen a su favor frente al Estado para cancelar otros compromisos fiscales, sin depender exclusivamente de nuevos desembolsos de dinero.

El objetivo planteado por Economía es mejorar la disponibilidad de capital de trabajo de las firmas exportadoras y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Créditos del Banco Nación para la industria automotriz

Durante la Conferencia Industrial, el ministro también anunció una línea de financiamiento del Banco Nación destinada al sector automotor.

El programa contempla créditos a tasa fija cercana al 20%, con plazos de tres, cuatro y cinco años. La propuesta está orientada a financiar inversiones de las empresas de la industria, que requieren recursos para ampliar su capacidad productiva, incorporar equipamiento y renovar instalaciones.

La línea se suma a las medidas tributarias y busca ofrecer alternativas de financiamiento para un sector que demanda inversiones de mediano y largo plazo.

La propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos

Otro de los puntos presentados por Caputo fue una propuesta dirigida a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la eliminación del Impuesto de Sellos.

El Gobierno nacional planteará que las jurisdicciones que adhieran a los regímenes de incentivo a las inversiones resignen la mitad de la recaudación de ese tributo. A cambio, Nación ofrecerá cubrir el 50% restante.

La iniciativa está vinculada con el objetivo oficial de reducir la carga impositiva sobre las actividades productivas y los costos que enfrentan las empresas.

Se trata de una propuesta que requiere la participación de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para su implementación.