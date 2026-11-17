El INDEC informó los nuevos valores. Cuánto cuesta un hijo según su edad y cómo se utiliza como referencia para determinar la cuota alimentaria.

Es referencia para cuotas, pero no las fija automáticamente.

Incluye bienes y cuidado. Este costo subió más que la inflación.

La canasta de crianza INDEC llegó a $754.869 (6-12 años) en octubre de 2026.

La canasta de crianza llegó hasta $754.869 por mes para los niños de 6 a 12 años, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a octubre de 2026.

El indicador, que también se utiliza como referencia para analizar el costo de mantener a un hijo y la actualización de cuotas alimentarias, registró los siguientes valores:

Menor de 1 año: $591.320

De 1 a 3 años: $704.198

De 4 a 5 años: $600.445

De 6 a 12 años: $754.869

La estimación contempla dos componentes: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los chicos y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

La canasta de crianza no establece por sí misma el monto de una cuota alimentaria. Sus valores pueden utilizarse como referencia para dimensionar las necesidades económicas asociadas a la crianza, aunque la obligación de cada progenitor depende de las circunstancias particulares del caso.

Cuánto cuesta criar un hijo en Argentina en octubre de 2026

Los últimos valores publicados por el INDEC corresponden a octubre de 2026. La canasta de crianza se calcula para cuatro grupos de edad, definidos según los niveles de escolarización y las horas teóricas de cuidado requeridas.

Los importes mensuales son:

Menor de 1 año: $591.320

De 1 a 3 años: $704.198

De 4 a 5 años: $600.445

De 6 a 12 años: $754.869

El tramo de 6 a 12 años presenta el costo total más elevado, seguido por el grupo de 1 a 3 años. La diferencia responde tanto a los bienes y servicios considerados como a la valorización del tiempo de cuidado.

Cuánto aumentó la canasta de crianza en octubre

En comparación con septiembre de 2026, la canasta registró incrementos en los cuatro grupos de edad.

La evolución mensual fue la siguiente:

Menor de 1 año: pasó de $570.832 a $591.320, una suba del 3,6%

De 1 a 3 años: aumentó de $679.816 a $704.198, un 3,6%

De 4 a 5 años: pasó de $579.752 a $600.445, un incremento del 3,6%

De 6 a 12 años: subió de $728.850 a $754.869, una variación del 3,6%

De esta manera, los cuatro grupos mostraron aumentos de magnitud similar durante octubre.

La canasta de crianza aumentó más que la inflación

El incremento de la canasta de crianza superó al índice de inflación general durante octubre: mientras que los valores estimados por el INDEC para los cuatro grupos de edad subieron alrededor del 3,6%, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual del 2,2%.

La diferencia también se observa en la comparación interanual. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, la inflación acumuló un 33,1%, mientras que el costo de criar a un hijo aumentó entre el 34% y el 35,5%, según la edad.

Los incrementos interanuales fueron:

Menor de 1 año: 34%

De 1 a 3 años: 34,2%

De 4 a 5 años: 35,5%

De 6 a 12 años: 35,5%

La comparación también muestra que, entre diciembre de 2025 y octubre de 2026, la canasta de crianza acumuló subas de entre el 28,5% y el 28,7%. En el mismo período, la inflación general fue del 26,3%.

Por lo tanto, el costo estimado de la crianza avanzó por encima del nivel general de precios tanto en los últimos doce meses como en los primeros diez meses de 2026.

Cuánto corresponde a bienes y servicios

Una parte de la canasta representa el costo mensual de los bienes y servicios necesarios para la crianza. Para calcularlo, el INDEC toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires y aplica los coeficientes de adulto equivalente correspondientes a cada tramo de edad.

En octubre de 2026, los valores fueron:

Menor de 1 año: $191.424

De 1 a 3 años: $247.173

De 4 a 5 años: $314.805

De 6 a 12 años: $390.516

Dentro de este componente se consideran los consumos alimentarios y los bienes y servicios no alimentarios, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

El grupo de 6 a 12 años presenta el mayor costo en este rubro, con $390.516 mensuales.

Cuánto vale el tiempo de cuidado de un hijo

El segundo componente corresponde al costo del cuidado. El INDEC calcula el tiempo teórico requerido para cada grupo de edad y lo valoriza utilizando la remuneración correspondiente a la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Para octubre, el costo mensual del cuidado fue:

Menor de 1 año: $399.896

De 1 a 3 años: $457.024

De 4 a 5 años: $285.640

De 6 a 12 años: $364.353

El valor por hora utilizado fue de $2.720 para los menores de 6 años y de $4.338 para los niños de 6 a 12 años.

El cuidado representa aproximadamente el 67,6% de la canasta total para los menores de un año y el 64,9% para los chicos de 1 a 3 años. En cambio, para los grupos de 4 a 5 y de 6 a 12 años, el componente de bienes y servicios tiene mayor participación.

Cuántas horas de cuidado contempla la canasta

El INDEC establece una cantidad teórica de horas mensuales de cuidado para cada tramo de edad:

Menores de 1 año: 147 horas mensuales

De 1 a 3 años: 168 horas mensuales

De 4 a 5 años: 105 horas mensuales

De 6 a 12 años: 84 horas mensuales

La metodología contempla siete horas diarias para los menores de un año, ocho horas para los niños de 1 a 3 años, cinco horas para los de 4 a 5 años y cuatro horas para los de 6 a 12 años.

La diferencia se relaciona con la extensión de las jornadas escolares que se consideran para cada grupo. Para los chicos de 4 a 5 años se descuentan tres horas diarias de escolarización pública y para los de 6 a 12 años, cuatro horas.

Canasta de crianza y cuota alimentaria: cuánto debe pagar cada progenitor

El valor de la canasta de crianza no equivale automáticamente al monto que debe pagar uno de los progenitores en concepto de alimentos: el indicador representa una estimación del costo mensual, pero para determinar una cuota alimentaria concreta deben considerarse las circunstancias particulares de cada caso, entre ellas las necesidades del hijo, los ingresos de ambos progenitores y la distribución efectiva de las tareas de cuidado.

Por eso, una canasta de $754.869 para un niño de 6 a 12 años no significa que uno de los progenitores deba pagar necesariamente esa suma. El monto de la cuota depende del acuerdo alcanzado entre las partes o de lo que establezca la autoridad judicial.

¿La cuota alimentaria se actualiza automáticamente con la canasta de crianza?

No necesariamente. La publicación mensual de la canasta de crianza permite contar con un parámetro actualizado sobre el costo estimado de criar a un hijo, pero no implica una actualización automática de las cuotas alimentarias fijadas judicialmente o mediante acuerdo.

La forma de actualización depende de lo establecido en cada acuerdo o resolución. Ante una variación de los costos de crianza, el impacto sobre una cuota concreta dependerá del mecanismo de actualización previsto y de las circunstancias particulares del caso.

La canasta puede funcionar como una referencia para solicitar una revisión del monto de los alimentos, pero no reemplaza el análisis de las necesidades del hijo y de la capacidad económica de los progenitores.

Cómo se calcula la canasta de crianza del INDEC

La metodología contempla dos componentes:

Bienes y servicios: se utiliza la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y se aplica un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo de edad

se utiliza la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y se aplica un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo de edad Cuidado: se calcula la cantidad de horas teóricas necesarias para cada edad y se las valoriza según la remuneración del personal de casas particulares dedicado a la asistencia y cuidado de personas

El resultado final surge de sumar ambos componentes.

Para determinar el costo de los bienes y servicios, el organismo considera los requerimientos nutricionales y otros consumos básicos no alimentarios. Para valorizar el cuidado, utiliza las remuneraciones del personal de casas particulares con retiro.

Cuánto aumentó la canasta de crianza en un año

La serie del INDEC permite comparar los valores de octubre de 2025 con los de octubre de 2026.

En octubre de 2025, la canasta de crianza tenía los siguientes valores:

Menor de 1 año: $441.173

De 1 a 3 años: $524.597

De 4 a 5 años: $443.020

De 6 a 12 años: $557.173

En octubre de 2026, los importes fueron:

Menor de 1 año: $591.320

De 1 a 3 años: $704.198

De 4 a 5 años: $600.445

De 6 a 12 años: $754.869

Esto representa incrementos interanuales aproximados de:

Menor de 1 año: 34%

De 1 a 3 años: 34,2%

De 4 a 5 años: 35,5%

De 6 a 12 años: 35,5%

Los grupos de 4 a 5 años y de 6 a 12 años registraron los mayores aumentos porcentuales durante los últimos doce meses.

Qué referencia aporta la canasta de crianza para la cuota alimentaria

La canasta de crianza permite dimensionar cuánto estima el INDEC que cuesta mensualmente sostener las necesidades de un niño según su edad.

Para octubre de 2026, los valores oficiales van desde $591.320 para los menores de un año hasta $754.869 para los chicos de 6 a 12 años.

Estos importes corresponden al costo total estimado de la crianza, compuesto por bienes y servicios más el valor económico del cuidado. No constituyen por sí mismos una cuota alimentaria individual.

Su utilidad radica en ofrecer un parámetro para evaluar los gastos asociados a la crianza y aportar información en las discusiones sobre la determinación o revisión de los alimentos.

Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria

La canasta de crianza del INDEC llega hasta los 12 años inclusive, debido a la metodología utilizada para estimar las horas teóricas de cuidado. El propio organismo aclara que las necesidades y tareas de cuidado continúan después de esa edad, aunque esas horas no se incorporan a esta medición.

Por lo tanto, la edad que alcanza la canasta de crianza no debe confundirse con el límite legal de la obligación alimentaria.

De acuerdo con el Código Civil y Comercial, la obligación alimentaria de los progenitores se extiende hasta los 21 años. Puede prolongarse hasta los 25 cuando el hijo estudia o se capacita y esa actividad le impide procurarse los medios necesarios para sostenerse de manera independiente.