El fallo obliga a resarcir a dueño de una Pyme al que le robaron el celular, pese a que los sistemas de seguridad de Mercado Pago funcionaron

La Cámara Nacional en lo Comercial condenó a Mercado Libre SRL a reintegrar a los dueños de una pyme el dinero extraído en 28 transferencias ilícitas efectuadas tras el robo de un celular y sumó daño moral, pese a que los sistemas de seguridad de la empresa funcionaron y aunque la cuenta era de un negocio.

El fallo, dictado por la sala C, ratifica el deber objetivo de seguridad de la compañía incluso cuando la víctima no reviste el carácter de consumidor final sino el de comerciante que opera profesionalmente dentro del ecosistema digital.

Además, vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las billeteras virtuales y de las plataformas de comercio electrónico frente a la enorme cantidad de delitos informáticos que se cometen a diario.

Un arrebato en la vía pública y 42 intentos de extracción en tres horas

El episodio que originó el litigio ocurrió el 14 de enero de 2022 alrededor de las 18 hs, cuando M.B.G. sufrió el robo de su teléfono celular en la vía pública. Según consta en la denuncia policial, la mujer intentó perseguir al ladrón, pero este logró escapar tras agredirla físicamente. En el dispositivo, G. tenía instaladas las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago vinculadas a la cuenta comercial "Matafuegosonline", perteneciente a Loyalty Group S.R.L., la sociedad que integra junto a su hermano.

Entre las 19:27 y las 22:25 de esa misma noche, los delincuentes intentaron concretar 42 operaciones por un monto total superior a los $9.000.000 y registraron cuatro intentos fallidos para modificar la contraseña de acceso. Si bien varias transacciones fueron bloqueadas o frustradas, los atacantes lograron ejecutar con éxito 28 transferencias hacia destinatarios desconocidos por un total de $4.696.572,50.

Tras reponerse del ataque físico, G. radicó la denuncia en la comisaría dos horas después del hecho —alrededor de las 20 hs— y dio aviso a Mercado Libre a las 23:34 hs. Al rechazar el reclamo extrajudicial, la empresa argumentó que sus sistemas de seguridad habían funcionado correctamente, que los factores de autenticación estaban activos y que la usuaria no había instalado previamente la herramienta Google Authenticator ni avisado de inmediato.

El límite a la Ley 24.240: por qué la pyme no fue considerada consumidora

Antes de ingresar en el análisis de la responsabilidad por el fraude, la Cámara resolvió un punto clave planteado por los demandantes, quienes pretendían que se aplicara la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor para reclamar rubros como daño directo y daño punitivo. Los hermanos sostenían que existía una marcada asimetría técnica y económica frente al gigante del comercio electrónico y que utilizaban la billetera virtual de modo similar a un particular con su home banking.

Sin embargo, el tribunal desestimó ese planteo al aplicar el criterio del "destino final" previsto en la normativa. La jueza Valeria Pérez Casado, a cuyo voto adhirieron sus colegas Javier Cosentino y Eduardo Machin, recordó que las personas jurídicas y comerciantes sólo quedan amparados por el régimen de consumo cuando adquieren bienes o servicios sin integrarlos de manera directa a su cadena de producción o giro comercial específico.

En este caso, los propios actores habían admitido en su demanda que todo su modelo de negocios se sostenía sobre la plataforma de e-commerce, pagos electrónicos y envíos de Mercado Libre.

"No se trata entonces, como han alegado, de una cuenta meramente utilizada para la administración de sus recursos. Es la cuenta que hace posible las ventas dentro del entorno digital en el que se desarrolla toda la actividad comercial específica de la empresa", sostuvo la magistrada. Tampoco modificó ese encuadre el hecho de que el celular robado fuera el teléfono personal de la socia, dado que ella misma reconoció utilizarlo para gestionar tareas administrativas de la firma.

El peritaje informático, la clave contra Mercado Libre

El experto que trabajó en el expediente confirmó que la cuenta de la empresa tenía configurados los métodos de seguridad disponibles, pero aun así los delincuentes lograron sortear todas las barreras y extraer el dinero sin que pudiera determinarse técnicamente cómo vulneraron el sistema.

Los métodos de seguridad incluían:

Validación por correo electrónico

Verificación en dos pasos

Mensajería

Dispositivos vinculados

Además, cuando el perito solicitó a Mercado Libre que exhibiera qué operaciones habían sido validadas y desde qué dispositivo, la firma respondió que su sistema no entregaba esa información.

Para los camaristas, esa opacidad técnica selló la suerte de la compañía: "Las medidas de seguridad son construidas y puestas a disposición de los usuarios por la aquí demandada y, por lo tanto, aunque hayan funcionado correctamente, si resultaron insuficientes para evitar la sustracción ilegítima de los fondos, entonces, la obligación del prestador del servicio ha sido incumplida".

Asimismo, se descartó cualquier "culpa de la víctima": se subrayó que fue golpeada durante un arrebato callejero —lo que descarta una entrega voluntaria de claves—, que Google Authenticator era una opción no obligatoria y que haber demorado cinco horas en notificar a la plataforma tras hacer la denuncia policial no constituía negligencia.

La indemnización: el daño moral más el monto robado actualizado

En el tramo final de la sentencia, el tribunal rechazó el daño moral reclamado por Loyalty Group S.R.L. por tratarse de una persona jurídica que "carece del soporte espiritual", pero sí hizo lugar al resarcimiento extrapatrimonial para los hermanos damnificados.

Los jueces consideraron que el padecimiento surgía de los propios hechos, sin necesidad de prueba directa, ante la sustracción del capital de trabajo y la posterior negativa injustificada de la plataforma a responder.

Si bien esto obligó a los socios a transitar un extenso juicio para recuperar su dinero, la suma a cobrar será sólo de $700.000 para cada uno de ellos por este rubro.

En tanto, por la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para los intereses desde que ocurrió el hecho hasta enero de este año, la suma que se les deberá devolver por lo robado asciende a poco más de $18 millones, a lo que deberá sumarse otro monto desde esa fecha hasta el efectivo pago utilizando la Tasa de Interés Moratorio (TIM) del Banco Central.