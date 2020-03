3 cosas que deberías tener en cuenta para tu CV en 2020

Cómo se debe diseñar un currículum para captar la atención de los seleccionadores de personal. Cómo hacerlo cuando no se cuenta con experiencia laboral

En la Cuarta Revolución Industrial, que llevará a los humanos a competir con robots y algoritmos por las tareas laborales, hay algunos detalles que no deberían faltar en los CV de quienes aspiren a conseguir trabajo.

Hay quienes aseguran que en esta nueva etapa digital, los currículum tradicionales, escritos en papel o en un documento de Word, dejan de tener sentido y tienden a desaparecer.

Los reclutadores se manejan con plataformas de empleo que les permiten filtrar las postulaciones de acuerdo a sus necesidades y sólo ingresan a los perfiles que cumplen con la mayor cantidad de esos requisitos.

De acuerdo a los expertos, incluso en esos casos en los que el seleccionador de personal se interesa por conocer la hoja de vida del postulante, éste tiene escasos 7 segundos para captar su atención desde un CV.

La clave será entonces tener un currículum que le permita a un talento atravesar esos filtros de las plataformas digitales –que se manejan al igual que los buscadores de Internet, con palabras clave- y luego tener un diseño y experiencia lo suficientemente atractivos para captar esos preciosos segundos que el reclutador le dedica y transformarlos en una respuesta positiva.

No hay que olvidar que el objetivo principal del CV no es contar absolutamente todo el "prontuario laboral" y académico de una persona, sino específicamente, conseguir que la información proveída para la búsqueda de personal abra la puerta a la segunda fase del proceso de selección, la entrevista (personal, telefónica, vía teleconferencia, etc.).

Por eso, la recomendación número uno es, sin mentir ni intentar engañar al entrevistador, customizar cada CV enviado de acuerdo a la búsqueda y la empresa en cuestión, para destacar las habilidades, títulos, experiencias y datos que sean más relevantes para ese puesto pretendido en particular.

Fuera de estas recomendaciones generales, hay tres detalles más que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar un CV "ganador" para buscar trabajo en 2020.

3 consejos a tener en cuenta para tu CV en 2020

Diseño: simplificar y no confundir

El CV debe facilitar al reclutador obtener la información que necesita

Empieza el nuevo año y muchos ya han planificado un cambio de rumbo laboral o buscan otros horizontes profesionales. El arte de confeccionar CVs ha tenido sus trucos a lo largo del tiempo. Reclutadores expertos cuentan qué hay que tener en cuenta para que el CV sea la primera carta de presentación y el imán definitivo para empresas y consultoras. ¿Cómo armar un CV para llamar la atención de los reclutadores?

En Internet hay tutoriales y plantillas con coloridos diseños que se pueden descargar y completar para tener un CV que vaya más allá del texto negro sobre la hoja en blanco. Sin embargo, vale la pena aclarar que esos tutoriales y diseños ya son utilizados por miles de personas y los reclutadores están habituados a verlos.

Es más, no todos los expertos en Recursos Humanos son adeptos o partidarios de este tipo de diseños, y de hecho muchas veces no los prefieren.

"Abusar de los nuevos recursos visuales puede confundir más que simplificar", aseguran. En este sentido, menos es más: las plantillas visualmente diferenciales como aquellas que muestran los logros o habilidades emulando barras de progreso, pueden resultar visualmente atractivas, pero se recomienda no sobrepasarse.

"Se debe buscar la cuota justa entre: información acorde, adecuado impacto visual, información cualitativa y cuantitativa sin excederse. Lo esencial es que la información del CV apunte directamente a las capacidades, trayectoria y logros que jerarquizan al candidato, respecto del puesto que se está buscando", recomienda la Lic. María Sánchez, especialista en Gestión del Talento de Talent Recruiters.

Por eso es fundamental, a la hora de elegir un diseño de la información para el CV, tener en cuenta en primer lugar qué experiencia tendrá con ese documento quien lo recibe.

¿Permite acceder rápida y fácilmente a la información que el reclutador querrá saber sobre el postulante? ¿El formato destaca los mejores atributos y habilidades del candidato para ese puesto? Son algunas de las preguntas que conviene hacer antes de enviar la hoja de vida.

¿Cuál es la información que conviene incluir en el CV y cuál no?

Cómo completar un currículum cuando no se tiene experiencia laboral

Seleccionar, jerarquizar, y tener ojo crítico son tres de las recomendaciones a la hora de armar un CV de forma estratégica.

¿Es necesario incluir los estudios primarios? ¿Qué sucede con las referencias?, son algunas de las preguntas frecuentes que reciben los expertos en Recursos Humanos que asesoran a los candidatos.

"No es necesario aclarar los estudios primarios, salvo que se hayan realizado en otro país, en alguna institución educativa diferente, o muy prestigiosa. Es importante sumar algunas referencias laborales. Esto, además de dar cuenta de la veracidad de la información puntualizada del CV, facilita la tarea al reclutador y agiliza los tiempos", explica Jimena Ferreño, Directora de Talent Recruiters.

Al postularse a un puesto es porque la experiencia cuadra y resulta relevante con lo solicitado, en ese caso: la experiencia va primero y al final los estudios. Si los estudios son los que hacen calificar para el puesto, deben destacarse más.

En este sentido, desde la mencionada consultora recomiendan no omitir las capacitaciones que se están realizando, aclarar si los estudios que se mencionan están finalizados o no.

Respecto de la experiencia adquirida, es conveniente diferenciar no solo por qué compañías se transitó en el pasado, sino también la posición, si se tenía personal a cargo o no, los objetivos que se cumplían en cada función, si se trabajó en estructuras regionales (de manera remota con equipos multiculturales), si se participó de proyectos especiales, entre otros temas de interés. E incluso se pueden incorporar datos relacionados con motivos de salida de cada trabajo anterior, para valorizar un perfil laboral.

"La experiencia, además, debe ser orientada en función del tipo de puesto de trabajo por el cual se está participando. Los logros deben incluirse siempre que sean comprobables, en los que el candidato haya participado de manera directa en su consecución y pueda dar cuenta de esto en una entrevista laboral", comentó la Lic. María Sánchez, especialista en Gestión del Talento de Talent Recruiters.

Hasta aquí, las recomendaciones para quienes cuentan ya con experiencia laboral y han tenido en el trabajo trayectorias tradicionales.

Sin embargo, en el mercado abundan los jóvenes sin experiencia que desean comenzar a trabajar y no saben qué completar cuando se les pide que den referencias o cuenten sus experiencias previas. Este es un obstáculo también para personas no tan jóvenes que fueron despedidos o están hace tiempo fuera del mercado laboral por distintos motivos.

Gabriel Schwartz, experto en evaluaciones psicotécnicas y fundador de la consultora Psicología Laboral, recomienda en esos casos que la hoja de vida transmita sus intereses, actividades extracurriculares, cursos que hayan hecho, trabajos que hayan presentado, menciones que tuvieron en el colegio o en la facultad.

"Toda esa información nos da un panorama de cuáles son las motivaciones y habilidades de los postulantes", afirmó el seleccionador experto.

Conviene incluir también si la persona está completando el colegio secundario, si realiza alguna actividad artística o deportiva, o referencias de índole social o voluntariado, ya que son actividades que suman habilidades muy valoradas en el ámbito de trabajo.

La remuneración pretendida, la pregunta más difícil de responder

El objetivo principal del CV es abrir la puerta a una entrevista

Un tema que, en general presenta dudas de parte de los candidatos, es si se suma o no la remuneración pretendida para un puesto en el currículum.

Desde Talent Recruiters indican que este dato es fundamental y muchas veces agiliza el proceso de búsqueda y orienta al reclutador, en función de acercar expectativas entre el candidato y la empresa.

"La remuneración que se indique deberá ser orientativa y, es importante para el candidato que comprenda que no es un dato definitivo o excluyente, ya que siempre que el perfil se adecúe a la posición y el sueldo se encuentre contenido dentro de los parámetros del mercado para esa industria y puesto, los selectores, consideramos que la remuneración, en general es un factor que admiten algún rango de variación en el devenir de una búsqueda, y se puede conversar, teniendo en cuenta también los beneficios, oportunidades de crecimiento, atractividad del puesto y la industria, etc. señaló Florencia Insúa, Líder de Desarrollo y Gestión Comercial de Talent Recruiters.