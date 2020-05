Trabajos poco conocidos con un sueldo increíblemente alto

Quienes sueñan con ser pilotos, capitanes, médicos o empresarios desconocen estas profesiones que también permiten ganar sueldos altos

Todos sabemos más o menos qué carreras son garantía de éxito económico o qué camino seguir si lo que se busca es ganar mucho dinero. Pero hay además muchos trabajos poco conocidos en los que se perciben sueldos increíblemente altos en relación a la tarea a realizar.

Los empresarios y dueños de empresas, los gerentes generales o CEO de grandes compañías por supuesto tienen cuentas bancarias muy abultadas, y también son los que toman el mayor riesgo y asumen la mayor responsabilidad.

No por nada el hombre más rico del mundo según la revista norteamericana Forbes es Jeff Bezos, el dueño de la multinacional de comercio electrónico Amazon. Su fortuna está valuada en la actualidad encima de los 146 billones de dólares norteamericanos, y eso es después de un divorcio que dejó mermada la fortuna acumulada por Amazon.

Para hacer carrera en los negocios y llegar a tener un sueldo alto es posible empezar por estudiar administración de empresas, carreras de finanzas o incluso economía.

Otros profesionales con sueldos increíblemente altos son por ejemplo los artistas de cine, los deportistas, y claro está, los herederos de grandes fortunas y los políticos.

También hoy en día se sabe que las carreras mejor remuneradas, más allá de las antes mencionadas por los sueldos altos que otorgan, están en el área de tecnología. Quienes desarrollan software, escriben código, estudian ciencia de datos, manejan tecnología de inteligencia artificial, son ingenieros en distintas especialidades de alta demanda, etc. suelen tener también sueldos muy altos en relación a lo que ganan otro tipo de trabajadores.

Y quienes logran transformar esas lucrativas carreras en empresas billonarias, como fue el caso Mark Zuckerberg o Elon Musk, reúnen lo mejor de ambos mundos, los negocios y la tecnología.

Fuera de eso, las carreras más tradicionales como abogacía, medicina, contabilidad y administración, suelen estar bien remuneradas y eso todos lo saben. Por su nivel de ingresos, sus principales referentes componen la clase alta de todas las sociedades alrededor del mundo. Pero no son los únicos trabajos con sueldos altos.

Hay trabajos poco conocidos o menos comunes que también ofrecen sueldos increíblemente altos para las tareas que implican, para su nivel de responsabilidad y riesgo, por lo que conviene conocer a qué nos podemos dedicar para acrecentar nuestra cuenta bancaria.

Trabajos poco conocidos

Los asistentes de anestesista ganan sueldos altos

Fuera de la lista de profesiones obvias con las que se puede ganar mucho dinero, hay otros trabajos menos conocidos que también ofrecen el mismo beneficio, y casi siempre es porque no hay muchas personas que los hagan.

Por ejemplo, muchas personas sueñan con ser piloto de avión o de helicóptero, pero pocos con convertirse en controlador de tráfico aéreo.

Controlador aéreo es la persona encargada profesionalmente de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos, autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias, dentro del espacio aéreo de su jurisdicción. Toda esa responsabilidad para evitar choque entre aeronaves tiene su recompensa.

De acuerdo a los avisos publicados en Glassdoor actualmente, a estos profesionales se les ofrecen sueldos mensuales que van en un rango de entre 70.000 y 147.000 pesos.

En la misma línea, pocas personas reparan en quienes llevan las valijas en los aeropuertos tanto como se piensa en ser azafata o asistente de a bordo. Pero los sueldos reportados por usuarios de Glassdoor en Argentina para esta posición varían entre 42.000 pesos mensuales en el caso de Aerolíneas Argentinas y 65.257 pesos por mes en el caso de la operadora de aeropuertos y asistencia de aerolíneasIntercargo.

Asimismo, parece que cargar y descargar mercadería en los puertos no es un trabajo conocido pero sí ofrece sueldos altos. Claro que las personas desean ser marineros, capitanes y no tanto un estibador. Un encargado de estiba en Glassdoor Argentina declaró ganar más de 60.000 pesos por mes.

De la misma forma, muchas personas sueñan con ser médicos de distintas especialidades y pocos reparan en los anestesistas que también participan de las cirugías de distinta índole.

Ser anestesista no requiere una carrera académica que demande muchos años como la de los médicos. Y los asistentes de anestesista ayudan a administrar varias formas de anestesia antes, durante y después de una cirugía. Trabajan con los anestesiólogos y las enfermeras anestesistas.

El salario promedio que ganan en Buenos Aires, de acuerdo a Glassdoor, es de 43.200 pesos mensuales, con picos de 64.000 pesos entre los mejor remunerados.

En la misma línea está el asistente médico. Quizás la mayoría piensa que los médicos solo trabajan con enfermeros y enfermeras pero no es así. El asistente médico profesional está preparado, tanto académica como clínicamente, para brindar servicios de atención médica bajo la dirección y supervisión responsable. Generalmente estos profesionales egresan de carreras cortas en universidades de medicina.

Entre sus funciones se encuentran servicios diagnósticos, terapéuticos, preventivos y de mantenimiento de la salud y tienen muy buenos sueldos.

También los caddies de golf son muy requeridos. En 2015 en un torneo del PGA Tour, el presidente de la asociación profesional de caddies (PCA), le dijo a la prensa que un caddie de alto nivel podía ganar entre 1000 y 1500 dólares por cada semana de juego. Asimismo, puede ganar mejor aún si logra asociarse con alguna de las grandes estrellas del juego. Y quienes se dedican a recuperar bolas de golf perdidas en los distintos campos de juego del mundo, pueden hacer de esa manera hasta 100 mil al año.

Técnicos con sueldos increíblemente altos

La agrimensura es un trabajo muy poco conocido que se paga muy bien

Hay trabajos técnicos o de asistencia que no requieren tampoco de demasiado estudio pero si de habilidad y experiencia, y se pagan muy bien.

Los reparadores de ascensores por ejemplo, en Argentina trabajan de manera independiente, fijan sus propios horarios y firman con los consorcios contratos por servicios mensuales para todo el año, por lo que tienen cierta estabilidad. Luego, cobran mucho más cuando resuelven alguna urgencia.

También los técnicos de torre, que son quienes reparan en altura por ejemplo conexiones de antenas o postes de luz. Es el trabajo ideal para quienes disfrutan del aire libre y no tienen miedo a las alturas. Generalmente, además, no se necesita carrera universitaria.

La salud está llena de este tipo de profesiones técnicas, como el radiólogo por ejemplo. Hasta el año pasado, el salario de base para un puesto inicial en esta profesión era de 31.628 pesos mensuales según el Colegio Profesional de producción de Bioimágenes de la Provincia de Córdoba.

También los audiólogos ganan sueldos increíblemente altos. Son profesionales de la audición que se encargan de diagnosticar posibles problemas auditivos y se especializan en el tratamiento de estos trastornos. Según la Asociación Argentina de Audiología, ASARA, hay múltiples especialidades para quienes se dedican a esta actividad: audiología clínica, pediátrica, electrofisiológica, gerontoaudiología, etc. También trabajan en esta área quienes se dedican a implantes para la audición y audífonos.

¿Qué hace y cuánto gana un audiólogo?

Otra profesión clásica en esta línea es la del higienista dental. Son profesionales asistenciales, con carreras cortas, cuya función principal es asistir y coordinarse con el odontólogo para realizar tratamientos. Realizan exámenes radiológicos y recogen datos clínicos, etc. Un asistente dental en la Argentina puede ganar hasta 45.000 pesos por mes en promedio.

La agrimensura es otro trabajo poco conocido, una disciplina que se ocupa de la ubicación, identificación, delimitación, medición, representación y valoración del espacio y la propiedad territorial, ya sea pública o privada, urbana o rural. El ingeniero agrimensor participa en cualquier empresa dedicada a la resolución de problemas inherentes a los derechos sobre las cosas inmuebles. También realiza e interpreta levantamientos planimétricos, topográficos, hidrográficos y fotogramétricos con representación geométrica, gráfica y analítica.

Según figura actualmente en Glassdoor Argentina, de acuerdo a estimaciones realizadas en base a búsquedas de estos profesionales publicadas en la plataforma de "reviews" de empleadores, de acuerdo a la experiencia y al proyecto a llevar a cabo, el salario mensual de un ingeniero agrimensor en Argentina varía entre 38.000 y 51.000 pesos mensuales. Aunque en algunos casos puede cobrar más de 170.000 pesos por mes.

Los escritores técnicos se llevan también la cara menos conocida y glamourosa de la literatura, pero tienen sueldos más altos. Se trata de una profesión en alta demanda en este momento, que realizan desde ingenieros, pasando por traductores y lingüistas, hasta graduados en bellas artes.

Los escritores técnicos crean documentos procedimentales o guías sobre cómo hacer cosas, generalmente como manuales para usuarios o consumidores. No hay aún muchos datos de cuánto gana un escritor técnico en la Argentina, pero en Estados Unidos hasta el año pasado el salario anual promedio era de 71.850 dólares de acuerdo a datos publicados por CNN Money.

Otras formas de ganar dinero

Hay personas que han ganado mucho dinero creando contenido para YouTube

Si tu sueldo no es increíblemente alto o tu trabajo no está entre los mejor remunerados del mercado, eso no significa que nunca podrás ganar dinero.

Por el contrario, en tu tiempo libre o incluso ahora en medio de la cuarentena contra el Covid-19, puedes ganar dinero extra con distintas actividades y trabajos.

Siempre hay una oportunidad para generar algún proyecto nuevo e innovador para brindarle algún servicio o producto a aquellos que lo necesitan incluso sin salir de casa. Se debe tener en cuenta que todo lo que se ofrezca al mercado debe ser valioso para la otra parte, y así poder tener éxito en generar un ingreso extra con un trabajo desde casa.

A continuación, algunas ideas para ganar dinero extra desde el hogar.

- Diseño y edición de video

Hoy en día la edición de imagen y video se ha hecho cada vez más sencilla con el auge de aplicaciones y sitios web que facilitan la tarea. Claro que sin conocimientos previos no se puede ser un profesional en el tema, pero se pueden generar algunos resultados simples. De hecho, hoy los influencers están haciendo más videos que nunca y muchos individuos que daban cursos presenciales se vieron obligados a pasar su trabajo a plataformas online.

Muchos de estos no cuentan con el presupuesto para pagarle a un editor o diseñador profesional, y ahí está tu oportunidad para insertarte. En Internet se puede acceder a diversos programas de edición de video sencillos de manejar, simplemente se requiere paciencia en conocer cómo se utilizan.

- Apoyo académico online

En caso de tener conocimiento en algunas áreas que tengan cierta vinculación a las orientaciones escolares, como matemática, literatura, uso del lenguaje, historia. O bien, si sabés algún idioma, o especialización como contaduría o abogacía, podés brindar clases de apoyo de algunas materias o asesorar a empresas de forma online como una forma de trabajo desde casa.

Para concretarlo, sólo se precisa disponer de una computadora o teléfono celular moderno, conexión a Internet y, sobre todo, tiempo. Este servicio se puede ofrecer tanto de manera grupal como individual, por lo que se puede ajustar a los presupuestos de cada familia y realizar un sistema educativo entretenido para fidelizar a los alumnos.

- Viandas a domicilio

Cocinar viandas y llevarlas a domicilio puede ser una oportunidad de negocio

Si cocinás bien por hobbie o por profesión, y además tenés un equipamiento mínimo disponible en tu casa para hacerlo en cantidad, podés elaborar viandas y tortas a domicilio. Muchas personas viven solas o algunas familias no tienen tiempo o ganas para ponerse a cocinar a diario. Allí hay una oportunidad.

Lo importante es analizar los potenciales clientes y estar cerca de un barrio densamente poblado y que pueda realizar este tipo de gastos que responden más a una comodidad.

- Clases de esparcimiento

Para aquellos que se dedican a la actividad física (gimnasia, yoga o karate, para citar algunas), manualidades, música, decoración y cocina, entre otras actividades de esparcimiento, es posible brindar clases desde la casa. Se puede armar una rutina diaria o de algunas jornadas fijas semanales para ayudar a la gente sola o para los que les cuesta establecer un espacio en su día para dedicarse a determinadas actividades.

- Generar contenidos en YouTube

Para artistas, ilustradores y amantes de los hobbies, historia, geografía o animales, entre otros, ésta es una opción que pueden disfrutar y mucho. Durante esta cuarentena muchas personas se han enriquecido por la cantidad de reproducciones que tienen sus creaciones en YouTube. Sólo se requiere un teléfono celular con buena resolución de cámara y memoria disponible. Y lo óptimo es sumarle una mínima de edición.

- Kits de cumpleaños a domicilio

Un desafío que nos plantea el encierro y el distanciamiento social es el festejo de cumpleaños, aniversarios y eventos sociales. Ya es común ver festejos por la aplicación de videoconferencias Zoom, por Whatsapp y otras plataformas para generar reuniones virtuales.

Para darle un poco de emoción y realismo al festejo algunas personas ya ofrecen el envío de cajas al cumpleañero y todos sus invitados virtuales para compartir en el evento. Estas cajas cuentan con cotillón, pastelería y hasta souvenir para que todos los presentes vivan el festejo a pleno.