Argentina en cuarentena: ¿cuándo son las vacaciones de invierno 2020?

El gobierno nacional no piensa eliminar las vacaciones de invierno y evalúa un regreso escalonado a las aulas después del receso

Desde hace más de dos meses que los padres de los alumnos de toda la Argentina vienen oficiando de asistentes de los maestros para que sus hijos puedan continuar estudiando a distancia y no pierdan el año, y por eso más que nunca están esperando la llegada de las vacaciones de invierno.

Las vacaciones de invierno son siempre uno de los momentos más esperados del año tanto por niños y niñas como por los jóvenes, que por dos semanas pueden poner en pausa las tareas y obligaciones de la escuela para disfrutar de distintas maneras su tiempo libre.

Este año también muchos padres, agotados de trabajar a la par de cuidar que sus niños cumplan con las tareas, asistan a las videoconferencias con sus maestros, entreguen trabajos de arte, manualidades, tecnología, etc. por video o WhatsApp, esperan con más ansias que nunca esas dos semanas de vacaciones invernales.

Por lo general, en la Argentina las vacaciones se extienden las últimas semanas de julio, y marcan el fin del primer semestre del año y el inicio del último tramo del ciclo lectivo.

Las familias típicamente usan ese tiempo para hacer algún viaje al interior o el exterior del país, o llevan a sus hijos a espectáculos teatrales y a ver películas al cine, así como otras actividades que en años menos complejos se diseñan especialmente para el público infantil en esa época.

Pero en medida en que continúan aumentando los contagios de Covid-19 y se prolongan las medidas de aislamiento social, preventivito y obligatorio, estas vacaciones de invierno no serán las mismas de otros años. Incluso es muy posible que haya diferencias entre cómo podrán pasarlas las personas de provincias donde se habilitaron más actividades por estar en una fase más avanzada de la cuarentena, y para otras –para los ciudadanos del AMBA probablemente- las restricciones sigan siendo mayores.

Incluso se especuló con que, debido a cambios que se iban a realizar en el calendario escolar para que los chicos y jóvenes no perdieran el año, se iban a eliminar del todo las vacaciones de invierno. Para tranquilidad de padres e hijos, eso no es lo que tiene en mente el gobierno nacional finalmente.

La palabra oficial sobre las vacaciones

Ministros de Salud y Educación, Ginés González García y Nicoás Trotta, definen cómo serán las vacaciones de invierno 2020

Ante el temor que expresaban tanto padres como docentes de que el Gobierno nacional tomara la iniciativa de eliminar por completo las vacaciones de invierno del calendario escolar 2020, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta salió en más de una oportunidad a aclarar la situación.

Ratificó que no se piensa en la eliminación de las vacaciones de invierno en ninguno de los niveles educativos, ya que consideró que "es contradictorio" pensar en eso cuando los docentes "están trabajando tanto" con la enseñanza a distancia ante la pandemia de coronavirus.

"Sabemos el enorme costo social del aislamiento, pero esas no son decisiones educativas, sino decisiones epidemiológicas. El valor de la vida está por sobre todas las cosas", explicó el ministro en abril.

Y a principio de mayo Trotta no solo reiteró que se mantenían en el calendario escolar las vacaciones de invierno 2020, sino que además ya se estaba barajando la idea de un regreso escalonado de las clases presenciales en las aulas para después del período vacacional, al menos para algunos niveles de la educación obligatoria.

"Si seguimos en esta forma de educación a distancia considero que tiene que haber días de vacaciones. Será necesario un descanso y también ayudará en verano a empezar a reactivar un sector muy golpeado como el turismo″, dijo.

"La expectativa es que haya un regreso progresivo a las escuelas después de las vacaciones de invierno", aseguró. Y continuó: "Nuestra expectativa es poder, luego de las vacaciones de invierno, pensar que haya un regreso progresivo, pero ese es nuestro escenario de trabajo que se puede llegar a modificar: no es una decisión educativa, es una decisión epidemiológica".

Respecto a las clases presenciales, el funcionario remarcó: "Van a volver cuando no haya mayores riesgos de nuestros estudiantes y de nuestros docentes", y no es una certeza de que esto se produzca en todo el país luego de las vacaciones de invierno.

Al ministro le preocupa no solo el contacto entre alumnos y docentes en las escuelas sino también evitar todo el incremento de movimiento en el transporte público que implicaría volver a clases presenciales. "Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes que pasaron en otros países", aseguró.

"No solo la pregunta es cuándo vamos a volver, sino cómo vamos a volver. No vamos a poder volver a la escuela como la dejamos en marzo", agregó Trotta. Para el ministro, hoy "no se puede imaginar en el corto plazo una escuela con las mismas características que tenía hasta marzo de este año ya que el distanciamiento social es fundamental hasta que haya una vacuna" contra el Covid-19.

En este marco, se espera que el regreso a las aulas pueda ocurrir después de las vacaciones de invierno 2020 en algunas provincias donde se está en fases más avanzadas de la cuarentena pero con nuevas medidas de seguridad e higiene, no en todos los niveles, etc. Las autoridades de Educación se encuentran diseñando protocolos para esa posibilidad, que solo ocurriría de acuerdo a la evolución de las tasas de contagio en lo que queda del otoño y el comienzo del invierno.

En caso de que se tome la decisión de realizar un regreso escalonado de las clases presenciales, "vamos a priorizar la vuelta de los que están terminando sus ciclos en primaria y secundaria o los que están empezando la alfabetización", enfatizó el titular de la cartera de Educación a principios de mayo en una entrevista radial.

No se trata de una decisión aleatoria sino que preocupa en el ámbito de educación la consolidación de saberes de quienes este año terminaban un ciclo para pasar al otro. No en todos los casos los chicos y jóvenes se adaptaron con la misma facilidad ni tuvieron acceso a los recursos necesarios para cursar a distancia.

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2020?

Muchos seguramente pasarán las vacaciones de invierno en aislamiento

Pese a todo lo que los argentinos tuvieron que modificar de improvisto y con urgencia por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el calendario escolar 2020 sigue sin modificaciones y mantiene vigentes las vacaciones de invierno.

Sin embargo, al igual que todos los años las dos semanas de vacaciones no se dan en todas las provincias por igual.

De acuerdo al calendario oficial escolar para 2020, las primeras provincias en entrar en vacaciones de invierno serán Chubut, La Rioja, Mendoza y Neuquén. Allí las vacaciones de invierno serán del día 6 de julio al 17 del mismo mes.

Te puede interesar Becas Progresar 2020: cómo hacer para cobrar hasta $6.900 por mes

Esto responde a que Mendoza y Chubut estuvieron también entre las primeras en iniciar el ciclo lectivo; lo hicieron el 26 de febrero. En La Rioja y Neuquén las clases comenzaron el día 2 de marzo, junto con otro grupo importante de provincias.

La siguiente semana de julio, el día 13, iniciarían las vacaciones de invierno los alumnos de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. En estos casos el receso escolar se extendería hasta el 24 de julio.

El resto del país tendría vacaciones de invierno entre los días 20 y 31 de julio. Esto incluye a los alumnos y docentes tanto a la Provincia como a la Ciudad de Buenos Aires, junto con Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

¿Cómo se vivirán las vacaciones de invierno 2020 en la Argentina?

Las decisiones sobre cómo continúan en el país las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio se definen día a día en la cúpula del gobierno nacional, y en lo que refiere a la eliminación de restricciones para circular y realizar determinadas actividades, es muy pronto para decir qué es lo que estará ocurriendo en julio, cuando los argentinos estén en vacaciones de invierno.

Por lo pronto, vale la pena aclarar que hoy en día, incluso en aquellas provincias que se encuentran en la Fase 4 de la cuarentena y en donde los respectivos gobernadores e intendentes dieron en visto bueno para realizar algunas actividades puntuales que hasta ahora estaban restringidas, las clases presenciales no se encuentran habilitadas en todo el país.

Es muy probable que las restricciones para circular continúen siendo reforzadas aunque de distinta manera en todo el país. De hecho, las fronteras seguirán cerradas para el traslado de personas y por eso se descarta que las familias puedan salir de vacaciones en el invierno. De hecho, las agencias de viajes no estarían operativas tampoco hasta septiembre.

En cuanto a qué actividades se podrán realizar en esa época, dependerá del grado de avance de la tasa de contagio, ya que las decisiones de "cerrar" o "relajar" la cuarentena se toman día a día en base a esos resultados.

En algunos puntos del país ya están habilitadas las salidas recreativas con ciertas restricciones.

Asimismo, a partir de este fin de semana en la provincia de Mendoza estarán permitidas las reuniones familiares. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, confirmó que serán con un máximo de 10 personas y para quienes tengan vínculo directo (padres, hijos y hermanos). Solo estarán habilitadas esas reuniones los días sábados, domingos y feriados, con restricciones de horario.

En Jujuy se habilitaron algunas actividades turísticas y en Mendoza las reuniones familiares

En Jujuy, por ejemplo, se habilitaron para los residentes que cumplen allí la cuarentena, ciertas actividades turísticas. Incluso la provincia cuenta con un estricto protocolo de bioseguridad para los establecimientos gastronómicos, de manera de que puedan operar.

Te puede interesar Los mejores cursos online gratuitos para hacer en junio

En Córdoba, por el contrario, se dio el movimiento opuesto: en la ciudad Capital de la provincia se dio marcha atrás con la flexibilización del aislamiento por un brote de contagios.

En este marco, es imposible predecir cómo serán las vacaciones de invierno en julio en la Argentina, pero muy probablemente sean muy diferentes las posibilidades de disfrutar del receso en los distintos puntos del país, de acuerdo a cómo evoluciones el Covid-19 en cada una de las poblaciones.

¿Qué pasará con los cines y teatros durante las vacaciones de invierno 2020?

¿Se podrá ir al cine o al teatro en las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno son de las fechas más importantes en facturación en el año tanto para los cines como para los teatros y distintas organizaciones que se dedican a espectáculos y actividades infantiles.

Las medidas de aislamiento social pegaron de lleno en los bolsillos de estas empresas, y según repiten tanto las autoridades del gobierno nacional como los epidermiólogos, estas actividades estarán entre las últimas en ser autorizadas, junto con los espectáculos deportivos y musicales y todas aquellas actividades que impliquen aglomeraciones de gente.

No poder llevar a cabo los negocios planificados para las vacaciones de invierno sería otro duro golpe a la economía de teatros, cines y productores de espectáculos, y la posibilidad de que la situación cambie para julio dependerá del avance de la tasa de contagios.

Por lo pronto, según informó iProfesional, las cadenas de cines ya ajustaron sus protocolos de seguridad e higiene para el momento en que puedan reabrir las salas en el período de "nueva normalidad".

Las empresas nucleadas en la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla (CAEM) comenzaron a diseñar un protocolo con el fin de acelerar el retorno, en base a lo establecido en otros rubros en lo que hace al distanciamiento social y el énfasis en la higiene.

Se implementaría la limpieza permanente de las centrales de emisión automatizada de tickets -bajo una modalidad similar a la establecida hoy para los cajeros automáticos-, distanciamiento en las filas de ingreso a las salas y puntos de compra de golosinas y comestibles, y desinfección permanente de baños y corredores. Se podría llegar a implementar también la medición de temperatura de los espectadores y empleados, y por supuesto, se habla de una separación rotunda entre las butacas.

Con esas medidas, CAEM evalúa como salida más inmediata la apertura de las salas a partir del mes de septiembre y con proyecciones acotadas en términos de oferta de películas y previendo que tampoco habrá una afluencia de público masiva. Esto significaría que por lo menos la industria del cine en la Argentina está pensando en vacaciones de invierno sin salas abiertas.

Para los shows en vivo, sin embargo, se barajan algunas alternativas, debido a que no se espera su retorno hasta el año próximo. La opción que trabaja la industria podría ser la transmisión de shows en vivo -desde un teatro, por ejemplo, pero sin público- que llegue a la gente vía streaming o a través de un "pay per view".

"Es muy difícil que volvamos este año. Los shows y los eventos masivos no volverán hasta que haya una cura a la enfermedad", dijo el empresario, estimó recientemente Marcelo Fígoli, titular de la productora Fénix.