7 ideas para ganar dinero extra escribiendo desde casa

Saber escribir puede ser una habilidad muy valiosa para sumar dinero extra durante la cuarentena. A continuación, ideas para que comiences a hacerlo

Seguramente te encuentres con algo de tiempo disponible en tus manos durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio que permanece vigente en gran parte de la Argentina. Puede ser un muy buen momento para aprovechar tus habilidades y ganar dinero extra escribiendo.

En un país en el que el 45% de los hogares tienen ingresos informales, muchas personas no tienen cubiertas sus necesidades básicas durante la cuarentena. E incluso si contás con un sueldo en blanco que se sostiene durante la pandemia, tampoco es mala idea usar este "tiempo libre" para generar ingresos extra. Una buena manera de hacerlo es escribiendo.

Escribir es una tarea que puede hacerse 100% desde casa. De hecho, los mejores escritores hoy dan clases, corrigen o crean guiones, editan novelas, desde sus hogares.

Siempre será más sencillo ganar dinero escribiendo cuando eres un profesional y te dedicas hace años a ello. Pero nada quita que quienes quieren adentrarse en esa maravillosa profesión no puedan intentarlo. Nunca hubo un mejor momento para empezar que ahora.

Claro que, más allá de la parte más conocida e idealizada de este oficio, también hay nichos y trabajos menos conocidos que permiten ganar dinero extra escribiendo, al igual que experiencia y trayectoria en el rubro.

A continuación te damos algunas ideas de cómo podés ganar dinero extra escribiendo.

Se puede ganar dinero escribiendo al ser "ghost writer"

Un escritor fantasma puede ganar buen dinero escribiendo para editoriales

Hay muchísimas personas que tienen una idea que consideran que sería una genial novela, un guion o cuento corto, pero no disponen del tiempo o la habilidad para redactarlos. Por eso le pagan a otras personas para llevar sus proyectos al papel.

Asimismo, hay personas que son referente en su campo de trabajo –médicos, cocineros, hombres de negocios, etc.- que tienen muchísimo conocimiento muy valioso, pero nunca se disponen a escribirlos.

Es por eso que muchas editoriales y agencias de comunicación contratan redactores expertos para que los escriban por ellos. Se llaman escritores fantasma o "ghost writers" (en inglés) y con algunos de esos trabajos se puede ganar mucho dinero escribiendo.

Hay expertos en management o coaching que contratan personas para que escriban columnas de opinión basadas en sus charlas o disertaciones, redactores expertos en salud que escriben artículos de renombrados médicos, y hasta libros enteros de distintas temáticas (biografías, cocina, negocios, etc.) son obra del trabajo de un "ghost writer", el autor y el editor.

También en plataformas de trabajo independiente encontrarás usuarios que solicitan personas que escriban guiones enteros o sinopsis de obras o películas para presentar como propias en algunas de las principales plataformas de contenidos audiovisuales, y esa también es una manera de ganar dinero extra escribiendo.

Lo más importante para un "ghost writer" es nunca romper la confidencialidad con el autor y con las empresas que pagan por sus servicios.

Claro que también, por supuesto, puedes ganar dinero escribiendo tu propio libro o novela. Si tienes una buena idea y logras plasmarla en la página, puedes intentar recorrer el camino tradicional a partir de una editorial que se interese en él, autopublicarlo o también publicarlo solamente en formato digital como e-book.

Hoy existen plataformas donde puedes poner en venta tu ebook, aunque es conveniente que regales algunas a críticos literarios e influencers que lo den a conocer por vos, para lograr que se corra la voz de boca en boca.

Cómo ganar dinero extra escribiendo de manera freelance

Se puede ganar dinero extra escribiendo de manera freelance

No necesitas ser un escritor o editor profesional para ganar dinero extra escribiendo.

Toda persona que puede operar una computadora puede leer y escribir, y con eso hay muchos trabajos que pueden hacer desde casa, utilizando plataformas de trabajo independiente como Workana o Freelancer.com.

Allí, las personas que quieren ganar dinero escribiendo pueden encontrar ofertas para escribir desde slogans publicitarios hasta textos para páginas web en empresas.

Son los famosos "copywriters", que crean textos para generar ventas o promocionar una empresa. También escriben todo lo que ves en las "landing pages" o portadas de las páginas web corporativas, los videos de promoción de productos y mucho más. En este caso, además de escribir se necesita también saber persuadir a los consumidores a través de los textos.

Son trabajos de corta duración, que se pueden hacer desde casa y permiten ganar dinero extra escribiendo, y si tienes conocimientos de cómo optimizarlos de acuerdo a parámetros de Search Engine Optimization (SEO), seguramente también puedas cobrar bastante bien por tu trabajo.

Aunque no es exclusivo que seas vos quien genere el contenido para ganar dinero extra escribiendo.

Si tu objetivo es poner a trabajar tus habilidades de escritura, es muy probable que en esas mismas plataformas puedas encontrar trabajos que te pidan digitalizar textos que están escritos a mano, o pasarlos a un archivo en formato PDF, etc. No solo de escritura creativa se trata.

Cómo ganar dinero extra escribiendo para redes sociales

Se puede ganar dinero extra escribiendo contenido para redes sociales

Muchas personas que provienen del campo de la comunicación social o la publicidad ya ganan dinero escribiendo para los perfiles de redes sociales de eventos, marcas, empresas o incluso de personas. Son los famosos gestores de redes sociales, y no solo community managers.

Es decir, en lugar de escribir un artículo o un perfil en una web corporativa, debes adaptar la "personalidad" de la marca a aquello que publicaría en sus redes sociales, y puede ganar buen dinero extra escribiendo este tipo de contenido.

Asimismo, muchos famosos o empresarios delegan sus perfiles profesionales a expertos en redes sociales que producen contenido, aunque no solo es escrito. Hay personas que se especializan, por ejemplo, en mantener tanto los perfiles de redes de grandes compañías como los de sus principales ejecutivos, para que se sostenga cierta homogeneidad en la comunicación.

Pero no solamente trabajando para grandes empresas se puede ganar dinero extra escribiendo para redes sociales. Cada día abren sus puertas cientos de nuevos negocios, la mayoría de los cuales no tienen el tiempo ni la experiencia para redactar sus propios mensajes publicitarios y slogans, gacetillas de prensa, contenido para sus redes y sus sitios web, incluso newsletters.

Es cierto que las pequeñas y medianas empresas (Pyme) no suelen disponer de presupuestos abultados para este tipo de tareas pero es posible que ter sirva esta idea para sumar experiencia así como para ganar dinero extra escribiendo.

¿Se puede ganar dinero extra escribiendo guiones?

No necesitas escribir para Hollywood para ganar dinero extra escribiendo guiones

En relación a escribir para redes sociales, también es posible hacer dinero extra escribiendo para Youtube, por ejemplo.

En general, no es tan sencillo ganar dinero como guionista si no eres un profesional. Esos trabajos requieren no solo buenas ideas y cierta habilidad para escribir, sino también dedicación y trayectoria.

Por lo general asociamos este tipo de trabajo a las películas de Hollywood o a las que podemos ver en Netflix o Amazon Prime. Pero precisamente por el crecimiento exponencial de los contenidos en video es que cada vez hay más personas produciendo que pueden necesitar ayuda con sus guiones.

Se escriben guiones para podcasts, para videos de youtube y hasta para series web que muchas veces hacen las marcas para relacionarse con sus consumidores desde un costado más lúdico. Por eso, si te capacitas en la escritura de guiones es muy probable que puedas hacer dinero extra escribiéndolos.

¿Se puede ganar dinero extra escribiendo un blog?

Los bloggers que escriben sobre viajes suelen ganar dinero por hacerlo

Los blogs hoy parecen cosa del pasado, pero muchas empresas siguen teniendo blogs o perfiles en plataformas como Medium para comunicar las noticias corporativas dentro de sus páginas web, y se puede ganar dinero extra escribiendo esas entradas.

Es decir, no hace falta que sea siempre un blog de tu autoría para ganar dinero extra escribiendo. Por ejemplo, es un recurso muy utilizado por empresas de consultoría, que generan información permanentemente a partir de estudios y encuestas, y con ellos actualizan los blogs de sus sitios web.

Sin embargo, no es imposible hoy ganar dinero extra escribiendo un blog, sobre todo si sabes hacerlo bien o sobre un tema que conoces mucho, para que puedas mostrarte como experto. No es algo que solo puedan hacer los "influencers" en las redes sociales.

Hay muchas personas que ganan dinero extra escribiendo sobre sus viajes, o reseñando actividades o lugares para ir a comer en su ciudad, que disfrutan compartiendo sus conocimientos, gustos y opiniones.

También es buena idea escribir sobre temas que estén en boga y de los cuales no haya aún tanto material. Por ejemplo, surgieron en los últimos años muchos portales de contenidos en donde sus autores están ganando dinero extra escribiendo de eSports o criptomonedas.

Desde el comienzo puedes agregar a tu blog publicidad de Adsense –la plataforma de anuncios publicitarios de Google- y así comenzar a monetizar tus contenidos. Cuantos más seguidores tenga tu sitio, más dinero extra ganarás escribiendo tu blog. Y si es muy exitoso, eventualmente podrás correr campañas que las marcas directamente pauten en él o canjes que busquen hacer contigo. Otra opción de monetización es el marketing de afiliados.

Para este trabajo si es conveniente saber algo de SEO, de manera de incrementar el tráfico a tu blog y que puedas efectivamente ganar dinero extra escribiéndolo. Prueba además con crear contenido atemporal, como tutoriales de cosas que sepas hacer o listas, de manera que sigan generando visitas en tu blog en el mediano o largo plazo.

En este caso también, indefectiblemente deberás hacer perfiles de redes sociales para tu blog, de manera de hacer circular la información también por esas vías para ganar tráfico. No lo pienses como trabajo extra, considéralo parte del mismo objetivo de ganar dinero escribiendo.

Ganar dinero extra con trabajos de transcripción

Se puede ganar dinero extra transcribiendo entrevistas en audio

Si escribir es tu fuerte podés dedicarte también a ganar dinero extra transcribiendo artículos o entrevistas de manera independiente.

Muchas personas pagan para pasar sus archivos de audio a texto, aunque es necesario ser detallista y responsable para entregar apropiadamente el trabajo, de manera de ganar clientes en este rubro.

Quienes contratan este tipo de servicios suelen ser periodistas de gráfica o en red, que hacen entrevistas todo el tiempo, autores de libros o investigaciones, así como quienes están escribiendo sus tesis académicas. Todas estas personas pagan las transcripciones, y esa es una manera de ganar dinero extra escribiendo.

En muchos casos también se necesita que el transcriptor en realidad traduzca el contenido a otro idioma distinto del original. Para proponer esto debes estar seguro de que manejas un muy buen nivel del idioma en cuestión, ya que hay traductores profesionales que pueden realizar este trabajo perfectamente.

Si no puedes ofrecer un servicio de calidad, es mejor que no aceptes trabajos para transcribir que impliquen un idioma que no es el tuyo.

Microtareas: ganar dinero escribiendo reseñas o comandos para "bots"

Hay empresas que encargan una multiplicidad de "microtareas" a escritores en todo el mundo.

Una persona puede ganar dinero extra escribiendo, por ejemplo, reseñas de restaurantes en plataformas como Yelp, o reseñas de productos en sitios de e-commerce.

Otra microtarea muy frecuente con la que se puede ganar dinero escribiendo es la de completar encuestas, dejar comentarios en foros y hasta hacer algunos trabajos de "mistery shopper" online.

Hay compañías que se dedican específicamente a generar la tecnología que utilizan los algoritmos que se encuentran en la tecnología que usamos todos los días. Son los asistentes digitales de los automóviles, de las casas y teléfonos celulares (como Alexa o Siri) y los "chat bots" de las empresas, que reconocen incluso comandos de voz.

Para ello, esas compañías le encargan microtareas a personas de todo el mundo, que van desde clasificar archivos de audio en tu idioma a grabar o escribir comandos que luego se utilizan para entrenar a esos asistentes virtuales.

Todas estas son maneras de ganar dinero extra escribiendo y desde tu casa, mientras duren las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio.