Nicolás Trotta: "La pandemia nos deja una apropiación de la tecnología que en otro contexto hubiera demorado un lustro"

El ministro detalló cómo será el regreso a las aulas pero también cómo avanzará el plan para equipar a escuelas y alumnos con computadoras y conectividad

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, mantuvo este martes una reunión por videoconferencia con empresarios nucleados en AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.

Por su parte, Trotta reiteró una vez más lo que viene diciendo desde el inicio de la pandemia: su prioridad hoy es la Salud de alumnos y docentes, antes que el regreso a las aulas.

Asimismo, confirmó que si todo sigue como hasta ahora, en agosto está previsto el retorno a la educación presencial en escuelas y universidades del 85% del país que se encuentra en etapas más avanzadas de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio.

Por el crecimiento de la curva epidermiológica, las escuelas en el restante 15% del país –incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- tendrán que esperar para tener definiciones.

Trotta informó además que se viene trabajando en las nuevas condiciones de seguridad e higiene que deberán tener las escuelas para poder retomar las clases presenciales.

"Estamos realizando una construcción colectiva de protocolos, sobre base de distanciamiento social para disminuir el contagio, de los protocolos que pusieron en juego distintas industrias y de sectores de educación de otros países que ya tuvieron experiencia", aseguró el Ministro, que espera que estas normativas se aprueben en los próximos días, aunque en algunos puntos mencionados aún se estaban trabajando los consensos.

"No van a poder volver todos de manera simultánea a la escuela. Sabemos que va a haber una vuelta escalonada a las clases que será fundamental para reorganizar el ciclo lectivo y garantizar los saberes", aclaró. Y como los protocolos implican además de medidas de distanciamiento social, garantías de higiene y seguridad, "la escuela que no garantice esas medias, es una escuela a la que no se va a poder regresar incluso si no hay casos positivos, porque nuestra prioridad es la salud", dijo tajante.

Esos protocolos incluirán también guías de respuesta rápida frente a casos sospechosos y positivos de contagio de COVID-19.

Una "agenda analógica" para sortear la desigualdad

El ministro de Educación , Nicolás Trotta, asegura que la pandemia dejó sobre la mesa las desigualdades

Unas 580 empresas de base norteamericana participan de AmCham en Argentina, capítulo dirigido por Roberto Alexander, presidente de IBM en Argentina. J.P. Morgan, Cisco Systems, MetLife, Citi, ManpowerGroup, American Express, Accenture, Motorola Solutions, Visa, Exxon Mobil, son algunas de las multinacionales que forman parte de esta cámara.

La conferencia con el ministro Trotta es solo una de las que viene desarrollando la Cámara para sus asociados, en el marco de la campaña #SeamosUno, que lleva recaudados 575 millones de pesos en donaciones en tres meses y espera llegar al millón de cajas de alimentos.

Durante la videoconferencia de la que también participó iProfesional, los empresarios pudieron transmitirle al ministro sus consultas sobre cómo funcionará eventualmente ese regreso a clases y la articulación con la situación de las familias.

Trotta anticipó que espera que entren en funcionamiento las leyes que regulan las licencias para "progenitor, progenitora o adulto a cargo" de los niños, y que se respete también la recomendación de que, por el tiempo que dure la pandemia, quien pueda trabajar desde su casa lo haga para reducir la circulación.

También contó que se está trabajando en las escuelas un sistema de articulación, para que los que tengan que llevar a varios de sus hijos a la escuela puedan hacerlo en un mismo día, tratando de que los hermanos coincidan en la jornada de cursada.

Otros temas son más complejos de abordar. Trotta detalló que la pandemia llegó a la Argentina luego de dos años muy complejos, y de una gestión que había incumplido compromisos de inversión educativa, abandonado programas como Conectar Igualdad, hecho caso omiso de la Ley de Educación Técnico Profesional, entre otras deficiencias.

El diagnóstico que realizó el Ministerio al asumir en Diciembre de 2019 fue uno de una "profunda injusticia y desigualdad", que en medio de la pandemia se tradujo en diferentes chances de acceso no solo al hardware para atravesar la educación a distancia, sino también a la conectividad y a las posibilidades de acompañamiento de los padres en el proceso educativo.

"No podemos hablar de digitalización educativa en una argentina tan desigual, no solo en cuanto al hardware necesario sino al nivel de conectividad. Por eso, en el contexto de la pandemia hemos diseñado una 'agenda analógica', para tratar de garantizar la continuidad educativa", mencionó Trotta en referencia a los contenidos educativos transmitidos por radio y TV, a los cuadernillos con ejercicios distribuidos por las escuelas, y el acuerdo con ENACOM para que se pueda acceder gratuitamente a esos materiales desde móviles.

Te puede interesar Becas Progresar 2020: cómo hacer para cobrar hasta $6.900 por mes

"Eso implicó también un gran esfuerzo de nuestros docentes y de los padres", dijo el Ministro, y consideró que ese vínculo generado entre las escuelas y las familias, "las dos instituciones de formación por excelencia", debe ser potenciado y no abandonado una vez que pase la emergencia sanitaria.

"La pandemia nos deja la enseñanza de lo irremplazable de la escuela, del aprendizaje colectivo del aula. Porque en el hogar vemos que se consolida la desigualdad. Y nos deja también el proceso de apropiación de la tecnología, que en otro contexto nos hubiese llevado un lustro", continuó el Ministro. Se refiere al uso de plataformas educativas pero también de videoconferencia que debieron utilizar los profesores, así como la aplicación al proceso de herramientas como WhatsApp o Facebook.

"Eso implicó también un compromiso del Estado Nacional. Se capacitaron más de 200.000 docentes en digitalización educativa y educación a distancia", amplió.

Conectividad a futuro

El Ministerio espera desarrollar un plan federal de conectividad

De manera de potenciar esa apropiación de las plataformas tecnológicas que hicieron tanto docentes como alumnos, desde la cartera de Educación se espera poner primera con el Programa de Conectividad Federal "Juana Manso". Esa idea que antecede a la pandemia cobró ahora mayor prioridad en el nuevo contexto.

Este plan es la continuación de lo que fue la versión original del plan Conectar Igualdad, desarrollado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y continuado, pero con cambios y menor inversión, según detalló Trotta, en los cuatro años del gobierno de Cambiemos.

"Previo a la pandemia tomamos la decisión de retomar las mejores prácticas de lo que fue el plan Conectar Igualdad, y avanzamos en nuestro plan Juana Manso con tres pilares", dijo. Éstos son:

- Conectividad.

- Inversión en computadoras para estudiantes

- Un portal federal educativo

"Un 60% de las escuelas hoy no cuentan con conectividad", dijo el Ministro, y aseguró que es un tema que se está trabajando ya junto con el sector privado.

Asimismo, se planea desarrollar un portal federal educativo de accesibilidad 100% gratuita, que de alguna manera tuvo un buen comienzo improvisado con el acuerdo que el Ministerio hizo con las tres principales empresas de telefonía celular, para que quienes ingresaran al portal Educ.ar pudieran hacerlo sin costo.

Esta gratuidad, que inició junto con la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, es de alguna manera, "a medias" ya que para la descarga de los contenidos educativos o su envío por mensaje se necesita acceso a un WiFi o plan de datos, lo mismo que ocurre con las clases vía Zoom u otras plataformas, aclaró el titular de la cartera.

"Estamos trabajando con ARSAT en plataformas de aulas, videollamadas e intercambio de archivos que si van a poder ser gratuitas, al estar alojadas en servidores de ARSAT, lo mismo que los repositorios de contenidos que venimos generando, para que sean descargados sin costo", adelantó Trotta.

Por último, un cambio grande que ocurrirá con el Plan de Conectividad Federal Juana Manso es que, al igual que en los primeros años de Conectar Igualdad, las computadoras que entregue el Estado serán para los estudiantes, que podrán llevárselas a sus casas, y no para dejarlas en gabinetes en los colegios.

"Estamos trabajando para tener garantías para el sector privado y pensamos llegar a comprar unas 400.000 computadoras. La inversión va a rondar unos 120 o 130 millones de dólares, junto con el sector privado, para recomponer además las empresas que trabajarán con el plan de conectividad", agregó el Ministro.

Parte fundamental de este pilar será también la articulación con la Secretaría de Industria para iniciar un proceso de sustitución de componentes importados en los mencionados equipos, de aquí a los próximos años.