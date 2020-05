Cuáles son las carreras universitarias estratégicas en la Argentina

Son aquellas áreas de estudio claves para el desarrollo y bienestar del país que tienen prioridad para recibir asignaciones y becas estatales

Es un año particular para los estudiantes debido a que deben llevar a cabo sus tareas escolares a la distancia por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio; pero aún en ese contexto muchos se encuentran decidiendo qué carrera universitaria empezar.

Sobre todo para los jóvenes que no sientan una vocación o que no estén muy al tanto de qué carreras universitarias se pueden seguir en Argentina fuera de las más tradicionales (abogacía, medicina, contabilidad, psicología, etc.) la decisión es más difícil.

También puede ser difícil tomar la decisión de cambiar, abandonar una carrera universitaria para comenzar otra más afín a nuestros intereses, más corta, mejor remunerada, etc. No resulta sencillo el cambio pero es necesario recordar que no hay nada de malo ni es poco frecuente equivocarse con la carrera de primera elección, ya que cuando elegimos lo hacemos aún sin haber conocido del todo el campo laboral ni tener experiencia directa con nuestra área de estudio. Lo importante es tomar conciencia a tiempo y tener el valor de corregir el rumbo.

En cualquiera de esos casos resulta útil conocer cuáles son en este momento las carreras universitarias con mayor salida laboral en el mercado local, ya que ofrecen mejores posibilidades de inserción, algo que es una de las mayores preocupaciones para los jóvenes hoy en todo el mundo por las dificultades que se le presentan.

De acuerdo a un informe de 2018 del entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, titulado "Las profesiones que más se necesitan en el país", en la zona metropolitana de la Argentina hay una amplia demanda de profesionales en empresas de los siguientes sectores:

Industria alimentaria y textil.

Turismo.

Industria automotriz.

Industria metalmecánica.

Refinación y petroquímicas

Finanzas.

Servicios empresariales.

Logística.

Informática, comunicación y Software.

Analistas e ingenieros ambientales

Elegir una carrera universitaria por su salida laboral puede no estar bien visto y ser interpretado como una falta de vocación. Pero en realidad es una muy buena idea ampliar las posibilidades de ser elegido para un empleo seleccionando un área de estudio con mucha demanda de talento.

Sucede que la falta de experiencia es la principal dificultad que tienen los jóvenes para insertarse en el mundo laboral, de acuerdo a un estudio de Grupo Adecco, realizado en Argentina a chicos y chicas de entre 18 y 24 años de edad.

El 60% decía que no conseguía insertarse en el mercado "porque me piden mucha experiencia", y a su vez, un 16,17% respondió no conseguir trabajo "porque no hay mucha demanda de mi perfil en el mercado laboral".

Ganar esa primera experiencia y tener un perfil laboral demandado es más sencillo si se estudia una carrera universitaria con mucha salida laboral, y también ofrecen grandes oportunidades a los estudiantes las carreras universitarias consideradas estratégicas. Estas últimas se distinguen no porque ofrezcan amplia demanda de talentos sino por el aporte que sus profesionales hacen al desarrollo del país.

¿Qué es una carrera universitaria estratégica?

Las carreras universitarias vinculadas a las ciencias suelen ser estratégicas en Argentina

En la Argentina la educación es un derecho universal, obligatorio y de acceso gratuito para todos los habitantes. Por eso siempre existieron distintos programas para promover que los jóvenes pudieran seguir y completar una carrera universitaria.

Pero luego de la crisis económica y social del 2001, cuando fue necesario reconstruir de a poco el país, se comenzó a hablar acerca de que había carreras universitarias con muchísimos estudiantes, más de los que podía absorber el mercado, mientras que en otras que eran menos atractivas para los jóvenes por ser consideradas "difíciles" o "aburridas" no se generaba la suficiente cantidad de graduados para satisfacer la demanda de talentos que las industrias necesitaban para recuperarse y avanzar.

También era necesario desarrollar carreras vinculadas, por ejemplo, a la explotación de hidrocarburos, a la biotecnología, etc. que no tenían suficiente representación en las instituciones educativas.

Si bien el Estado había tenido siempre mecanismos para promover que los estudiantes pudieran completar carreras universitarias, como las Becas Sarmiento, por ejemplo, se comenzó a pensar en iniciativas que promovieran el estudio de esas carreras menos atractivas para los jóvenes pero que resultaban estratégicas para el país.

Esas carreras universitarias estratégicas tenían que ver con la producción industrial, la ingeniería, el desarrollo de software, la ciencia y el medioambiente.

Esa idea tuvo un punto cúlmine en enero de 2014 con el lanzamiento del programa de Becas Progresar, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El mismo fue implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y continúa siéndolo hasta el día de hoy, siempre con el mismo objetivo de colaborar con la inclusión laboral de los jóvenes mediante ayudas financieras para terminar sus estudios.

En ese primer año, un total de 552.446 jóvenes percibieron el ingreso mensual de las Becas Progresar, con una inversión de 265.174.080 pesos de parte del Estado. Y la cantidad de chicos inscriptos desde el sitio web de la ANSES para participar fue de 1.284.809 personas.

En el marco de ese programa, se definieron listados de carreras universitarias estratégicas, consideradas como prioritarias para formar a futuros profesionales en rubros de alta demanda en la sociedad, como las Ciencias Básicas, Ciencias Aplicadas y Enfermería.

¿Por qué inscribirse en las carreras universitarias estratégicas?

Las ingenierías suelen ser carreras universitarias estratégicas en la Argentina

A través del programa de Becas Progresar se terminó definiendo un listado de carreras que se imparten sobre todo en Universidades Nacionales de la Argentina, avalado por el Ministerio de Educación. Elegirlas tiene amplios beneficios para los estudiantes.

Los alumnos de esas carreras universitarias estratégicas tienen prioridad en el proceso de adjudicación de las becas Progresar, para resultar elegidos entre todos los candidatos que las solicitan.

Asimismo, en caso de salir seleccionados reciben montos mayores de asistencia financiera para completar su educación. Los montos son los siguientes:

Carreras universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - 2.250 pesos mensuales

Para estudiantes de 3º y 4º año - 2.700 pesos mensuales

Para estudiantes de 5º año - 3.250 pesos mensuales

Carreras universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - 2.550 pesos mensuales

Para estudiantes de 2º año - 3.100 pesos mensuales

Para estudiantes de 3º año - 4.100 pesos mensuales

Para estudiantes de 4º año - 5.350 pesos mensuales

Para estudiantes de 5º año - 6.900 pesos mensuales

Carreras de educación superior no universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año - 2.250 pesos mensuales

Para estudiantes de 3º y 4º año - 2.700 pesos mensuales

Carreras de educación superior no universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año - 2.550 pesos mensuales

Para estudiantes de 2º año - 2.800 pesos mensuales

Para estudiantes de 3º año - 3.650 pesos mensuales

Estudiar una carrera universitaria que es estratégica para el país además asegura que en el resto del camino profesional esos expertos tendrán las puertas abiertas en compañías de alto potencial de desarrollo y habrá asistencia también para empresas de esos rubros.

Por todos estos motivos, a la hora de definir qué carrera universitaria estudiar o en qué campo de estudio realizar una especialización, es conveniente revisar el listado de las que resultan estratégicas de acuerdo a la definición del gobierno nacional.

¿Cuáles son las carreras universitarias estratégicas?

Carreras en Vialidad y Urbanismo abundan entre las consideradas estratégicas para el país

En todos los casos las instituciones que participan del programa de Becas Progresar son las de gestión estatal. Excepcionalmente participaran las instituciones privadas que emitan títulos oficiales, brinden un servicio gratuito o contribución voluntaria y estén localizados en una zona donde no exista oferta equivalente en las instituciones educativas de gestión estatal.

Dentro de ese marco hay un listado amplísimo de carreras universitarias de las cuales elegir, y el hecho de que sean o no estratégicas varía de provincia en provincia, de acuerdo a las necesidades del mercado y de desarrollo de cada una de ellas.

El mapa completo de carreras universitarias estratégicas se puede conocer directamente en el portal web del Programa Progresar.

Por ejemplo, en el norte del país, son estratégicas algunas de las carreras universitarias que se cursan en la Universidad Nacional de Jujuy, particularmente las de la Facultad de Ciencias Agrarias (Bromatólogo, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Ciencias Biológicas, en Desarrollo Rural, en Gestión Ambiental, etc.) y en la Facultad de Ingeniería (Ciencias Químicas, Bioquímica, Farmacia y Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería en minas, Ingeniero de Minas, en Informática, Industrial, Metalúrgico, entre otras)

Mientras que en el sur del país hay 25 carreras seleccionadas en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional de Santa Cruz. Allí priman las carreras técnicas y las ingenierías, aunque también se valora a los estudiantes de Enfermería, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Seguridad Vial, y Recursos Naturales Renovables.

En donde abunda la oferta académica es en la Provincia de Buenos Aires, con 334 carreras universitarias consideradas estratégicas (más que el doble de la oferta de Santa Fe o Córdoba) y las mismas son en campos tan variados como la Vigilancia y Control Aéreo, Seguridad del Trabajo en Buques y Ámbito Portuario, Manejo Ambiental del Territorio, Diseño de Marcas y Envases, Mantenimiento Industrial del Sector Automotriz, Urbanismo y Ecología Urbana, etc.

Abundan sobre todo en distintas áreas del país propuestas para estudiar carreras universitarias que no solo son estratégicas sino que son menos conocidas entre los jóvenes, y por eso tienen una baja tasa de egreso de profesionales, mucho menor de lo que el mercado demanda. Ocurre por ejemplo con la Geología o la Geoinformática, la Matemática aplicada, la Explotación de Minas, la Floricultura, la Agrimensura o la Aeronáutica, entre otras.

Ser guardaparque, agrimensor o meteorólogo son carreras que se estudian en universidades y que resultan de gran demanda para las necesidades del país, por más que no se encuentren ampliamente difundidas entre los jóvenes como opción de estudio profesional.

En general, más allá de las particularidades de cada provincia, las estratégicas son carreras universitarias vinculadas a la producción, como ingenieros civiles, mecánicos, electrónicos, en petróleo, diseñadores industriales, urbanistas, entre otros caminos profesionales.

También son muy valoradas las carreras universitarias de analista de sistemas o desarrollador de software, científico de datos, expertos en informática y computación de todo tipo, pensando en el campo de la exportación de servicios basados en el conocimiento con valor agregado.

Asimismo las ciencias son muy destacadas entre las carreras universitarias estratégicas que toma el gobierno para determinar quiénes serán los beneficiarios de las Becas Progresar y resaltan las medioambientales, y las de especialistas en ecología, en alimentos o biotecnología. Incluso la meteorología es carrera estratégica.

Y sobre todo luego de la pandemia las ciencias médicas, la enfermería, la bioquímica clínica o la bacteriología cobraron mayor relevancia.

Quienes encaren el estudio de carreras de grado de esta lista de carreras estratégicas serán quienes reciban las mayores asignaciones de parte del programa de Becas Progresar y en los años superiores pueden cobrar hasta 6900 pesos por mes.

Más que carreras universitarias

Las Becas Progresar son también para terminar el secundario o hacer cursos de formación profesional

Las Becas Progresar también se ofrecen a alumnos que no están estudiando carreras universitarias.

Hay una línea de becas para adultos que quieren completar su educación secundaria y otra para quienes tomen cursos de perfeccionamiento profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Hay carreras en de nivel secundario que también son consideradas estratégicas. Se destacan entre estas últimas algunos bachilleratos con títulos intermedios en carreras como Farmacia, Ciencia Y Tecnología de los Alimentos, de Arquitectura, de Bioquímica, en Química, en Estadística y Matemática, entre otros.

Respecto de las becas para cursos de formación profesional, se trata de una asistencia de 1750 pesos mensuales para realizar cursos avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica.

Se cobra durante el período que dure el curso el 80% del monto mensualmente y el 20% restante si se acredita regularidad. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y se otorga una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.