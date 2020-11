Los últimos del año: cuáles son los feriados y fines de semana largos de diciembre

A este año particular le quedan aún al menos cuatro días feriado, por distintos motivos, que configuran tres fines de semana largos. Te contamos cuáles son

Sin dudas el 2020 fue un año atípico en el que los argentinos se tuvieron que adaptar y acostumbrar a muchas cosas. Una de ellas fue la imposibilidad de viajar en los feriados y hacer escapadas de fin de semana largo.

A medida que esas restricciones comienzan a aflojarse en todo el país, y que se espera el inicio de la temporada de verano 2020/21 en algunos de los principales destinos turísticos, los más fanáticos de viajar volvieron a consultar su calendario para saber qué feriados le quedan a este año particular.

Y la verdad es que diciembre es sin dudas el mes más interesante en lo que refiere a los feriados, ya que tiene varios fines de semana largos que se prestan para realizar viajes, respetando los requisitos y protocolos correspondientes, o para descansar en casa.

En esta nota te contamos los feriados y fines de semana largos que quedan en 2020.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

El Dïa de la Inmaculada Concepción de María es uno de los feriados inamovibles en la Argentina

El primer día libre de diciembre será el día 8, cuando en la Argentina se celebra el feriado inamovible a causa de una fecha especial de la religión católica: el Día de la Inmaculada Concepción.

El Día de la Inmaculada Concepción se celebró por primera vez en España en el año 1644, pero fue declarado día festivo a nivel global para los cristianos en 1854 por el Papa Pío IX.

El anuncio de Pio IX se realizó en la Basílica de San Pedro, en Roma, donde se indicó: "Declaramos que la doctrina que dice que María fue concebida sin pecado original es doctrina revelada por Dios y que a todos obliga a creerla como dogma de fe". En el momento del anuncio, sonaron al unísono las 300 campanas de las torres de Roma y volaron varias palomas mensajeras. Simultáneamente, en todos los templos católicos del mundo se celebraron grandes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción.

Por tal motivo, se celebra el 8 de noviembre el Día de la Inmaculada Concepción. El dogma de fe sostiene que Dios se aseguró que la madre de Jesús fuese concebida libre de pecado (como dicen las escrituras, "llena eres de gracia"), por lo que cuando se habla de inmaculada concepción en el catolicismo se refiere a las dotes que Dios concedió a la Virgen María para eximirla de pecado original y personal. Esto significa que, según esta creencia, María estuvo libre de pecado desde su concepción hasta el día de su muerte.

La elección de la fecha para conmemorar el día de la Inmaculada Concepción no es más que un cálculo matemático, ya que la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. De este modo, para calcular el momento en el que fue concebida, se restaron nueve meses a esta fecha.

En la actualidad esta celebración de la Iglesia Católica cae en 8 de diciembre al menos en países como España, Chile, Argentina, Panamá, Nicaragua, Paraguay, Portugal y Perú.

Teniendo en cuenta que este feriado es inamovible y que el 8 de diciembre es un martes en este 2020, el Ministerio del Interior dispuso que el lunes 7 sea inhábil con fines turísticos.

De esta manera el fin de semana posterior al 7 y 8 de diciembre será un fin de semana largo de cuatro jornadas, que para muchos será el último del año con esas características.

¿Qué es un día no laborable por fines turísticos?

Cuál es la diferencia entre un feriado tradicional y uno declarado por fines turísticos

El gobierno nacional tiene la potestad de determinar tres días al año como "feriado por fines turísticos", que se transforman en los famosos "feriado puente".

A través de estas fechas que las autoridades definen para cada año en particular, se busca fomentar no solo el descanso de los trabajadores sino la industria del turismo, los viajes, la hospitalidad y la gastronomía. Se seleccionan días que permitirán, junto con los feriados y días no laborables tradicionales, crear fines de semana largos de tres o cuatro días.

Esta modalidad comenzó en 2017, con la sanción de la Ley 27.399, que limitó la cantidad de veces al año que el Gobierno podía decretar para este fin a tres jornadas.

Para 2020, se establecieron como feriados con fines turísticos, a través del Decreto 717/2019, los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

La pregunta que surge siempre en estos casos es si se trata de un feriado optativo u obligatorio para las empresas. Y en cualquier caso, cómo debe abonarse a los empleados. De acuerdo al artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, "en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual". Es decir, quienes trabajen el 7 de diciembre deberían cobrar doble jornada.

La lista oficial completa de feriados está siempre disponible en Internet en un calendario que pone a disposición el Ministerio del Interior de la República Argentina, que incluye además un contador que permite conocer al instante cuánto falta para el próximo día libre.

Ese documento también aclara cuándo un feriado es inamovible o puede ser trasladado a una fecha diferente de la original.

Para el año próximo se determinó que esas tres fechas que por la Ley N° 27.399 el gobierno nacional puede declarar como feriado con fines turísticos sean 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre.

La noticia se confirmó con el decreto 947/2020 que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el Jefe de Gabinete. Santiago Cafiero. y el ministro del Interior, Eduardo Enrique de Pedro.

Los feriados de las Fiestas de Fin de Año

Cómo serán los feriados de Navidad y de las Fiestas de Fin de Año

Sin dudas muchos argentinos están a la espera de que termine este año tan particular y esperan con ansias las Fiestas de Fin de Año para poder reunirse con sus familias, siempre respetando los protocolos para combatir el nuevo coronavirus, o viajar a algún destino particular desde donde recibir el nuevo año.

Sin ir más lejos, el 2020 tan vapuleado se despedirá con un diciembre con cuatro fines de semana largos que permitirán que los argentinos descansen y recarguen energías para iniciar el nuevo año, en donde se espera comenzar la etapa final de la pandemia una vez que se comience a vacunar a la población y se puedan retomar las actividades normales.

En ese marco, el último de los feriados del año y fin de semana largo será el feriado inamovible por Navidad el 25 de diciembre. Será un fin de semana de tres días, aunque muchos empleadores otorgan también la jornada o media jornada del 24 de diciembre para que sus empleados se preparen y disfruten de la Noche Buena.

Asimismo puede ocurrir con el último día del año, el 31 de diciembre, que cae jueves. Muchos afortunados podrán disfrutar de un día o de media jornada libre para preparar la llegada del 2021, que como es costumbre, inicia con el feriado inamovible del 1 de enero.

El año pasado por ejemplo, el gobierno nacional otorgó asueto administrativo para el día 24 de diciembre y para el 31. Esto quiere decir que los empleados de la administración pública gozaron de un día libre extra.

En el gobierno bonaerense, por ejemplo, el gobernador Axel Kicillof les dio además un asueto administrativo que inició los días 23 y 30 de diciembre, configurando una semana de descanso para quienes se incorporaban en 2019 a la nueva administración de la Provincia de Buenos Aires.

El 24 y 31 de diciembre de 2019 fueron además jornadas sin actividad bancaria, por lo que muchos de los trabajadores de los sectores público y privado gozaron de un fin de semana largo de cuatro días para Navidad y Año nuevo. ¿Se volverá a repetir la misma metodología este año?

No sería nada extraño que así fuera ya que en el pasado, en las primeras etapas del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) el gobierno nacional utilizó como estrategia el traslado de feriados y días no laborables para reducir la cantidad de circulación de personas y así combatir el virus.

Se esperan los feriados de fin de año para comenzar a repuntar la actividad turística en la Costa Atlántica

Estos últimos feriados y fines de semana largos de 2020 serían muy importantes para reactivar la alicaída industria del turismo a nivel nacional en el inicio de la temporada 2020-2021. Desde los organismos de gobierno se indicó que se espera una temporada de verano para la cual se implementarán protocolos y diversas medidas de seguridad.

Por ejemplo, el gobierno bonaerense dio detalles este lunes sobre la temporada de verano 2020-2021, que comenzará el 1 de diciembre y finalizará el 4 de abril. Tras confirmar que no será necesario contar con un test o hisopado por coronavirus para viajar a los principales destinos de esa región, se evalúan el ingreso por cupos a los municipios de la Costa Atlántica para evitar aglomeraciones.

Asimismo, los campings que no tengan cabañas no van a poder funcionar en esta temporada ya que no estará habilitado el uso común de instalaciones como baños y vestuarios. Y respecto de las piletas tanto en hoteles como en natatorios, "serán por turnos y con distanciamiento porque está demostrado que el agua clorada impide la difusión del virus".

Incluso con estas restricciones, tomando las precauciones necesarias los argentinos ya tienen todo listo para ir hacia los principales destinos turísticos durante los feriados y fines de semana largos de fin de año. Quienes quieran viajar por la Argentina en esas fechas -o cualquier otra mientras dure la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO)- deberán para ello solicitar el permiso correspondiente.

Se trata del Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19. Este deberá solicitarse en el sitio oficial del gobierno nacional para la emergencia sanitaria y el trámite se completa 100 por ciento online, al igual que ocurría con el permiso que habilitaba a viajar dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el ASPO.

Argentina en el ranking de países con más feriados

La Argentina tuvo 19 feriados tradicionales entre rasladables e inamovibles en 2020

En 2020 los países que lideraron el ranking de naciones con mayor cantidad de días feriados fueron China y Sri Lanka, ambos con 24 días libres entre los 365 que tendrá en año.

Camboya les sigue los pasos, con 22 días feriado. En 2018, este país asiático había tenido el récord de 28 jornadas festivas.

En 2020 la Argentina completará un total de 19 feriados, entre "trasladables" e "inamovibles" y por eso se ubica en el podio de los países con mayor cantidad de feriados en todo el mundo.

Además, en el país existe otra división de estos días especiales: están los obligatorios y los "no laborables". La aplicación de estos últimos queda a consideración de los empleadores.

Como en cualquier nación, también existe una cantidad variable de feriados provinciales y municipales. Sin embargo, estos no son considerados por los recuentos de feriados que se realizan a nivel global, dado que sólo se consideran los días festivos o de conmemoración nacionales.

Según un relevamiento de Mercer, Japón es otro de los países desarrollados con alto número de feriados: 18. El estudio aclara que en este país de fuerte cultura productiva los días libres son necesarios para incentivar el consumo en la población.

La India también tiene 18 días de descanso oficiales.

De vuelta en América Latina, Colombia cuenta con 18 días feriados.

Con 16 días se encuentra Chile. Siguen Honduras (14), Ecuador (14) y Guatemala (14).

En Europa, Francia cuenta con 13 y Alemania con 11.

También 11 tienen Costa Rica y Bolivia.

Estados Unidos, 10 días. Muy cerca está Brasil, con 9 días oficiales.

Reino Unido, Países Bajos, Hungría y México, todos cuentan con 8 feriados anuales.