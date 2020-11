El adiós de las marcas a D10S: cómo despidieron los sponsors a Maradona

El ingenio de Diego Armando Maradona no se agotaba en la cancha ni adelante de la pelota.

Cuenta la leyenda que ese video del "precalentamiento más lindo del mundo" en el que se ve al crack haciendo jueguito con la rodilla, la cabeza, los hombros, y la punta del pie –con cualquier parte del cuerpo y una pelota, inigualable realmente- con los botines desatados mientras baila al ritmo de "Life is life" de Opus, no es simplemente otro momento de "magia" de Diego.

Estaba todo calculado. Cuando su sponsor le enviaba la cantidad de botines que quería, el 10 salía a la cancha con los botines desatados. Sabiendo que todos los ojos estarían sobre él, si ese era el caso, habría show.

Las cámaras enfocarían los botines y los cordones volando en un juego eterno que ningún hincha del fútbol en todo el mundo podría obviar. Después se agachaba en pleno campo de juego a atarse el calzado ante decenas de flashes que repartían una marca registrada en imágenes a todo el mundo. Pero si Puma no cumplía lo que Maradona quería, no había ni show, ni cordones al aire, ni fotos. Solo fútbol.

Los jueguitos que lo hacían feliz eran también un valor diferencial que Diego le aportaba a los hinchas y a las marcas. Fue una de las jugadas magistrales de Maradona que, más allá de conseguirle los botines que quería, generó una cantidad de videos por los que se lo recordará eternamente.

El miércoles, al conocerse la noticia del fallecimiento del excapitán y exdirector técnico de la Selección Argentina, el "precalentamiento más lindo del mundo" volvió a verse en las pantallas de TV pero también de computadoras y móviles en todos los países del universo fútbol.

El fallecimiento del 10 puede parecer una crónica de una muerte anunciada para muchos, sobre todo luego de la operación a la que fue sometido poco después de cumplir 60 años, pero no por eso dejó de ser una sorpresa. Tal vez por eso las previsiones para este eventual desenlace se tuvieron que ajustar de urgencia tanto en las áreas de gobierno, los clubes deportivos y en las empresas.

Fue sin dudas la noticia del día en todo el mundo. Según un relevamiento de la firma de monitoreo de indicadores de negocio Horse al que accedió iProfesional, entre el miércoles y la mañana del jueves el término "Maradona" tuvo 2978 menciones en los principales medios online de la Argentina.

"Superó claramente a las menciones del dólar (772) No obstante, y esto llama la atención, tuvo menos menciones que 'pandemia' (3514)", aclararon desde Horse.

Llovieron y siguen llegando los homenajes desde distintas partes del mundo mientras sus hinchas argentinos hacen fila para despedirlo en Casa Rosada o prenden velas desde La Boca hasta Nápoles.

Los clubes le encendieron los estadios; los deportistas pero también cantantes, artistas, referentes de la economía y la política, le envían condolencias a la familia por redes sociales; sus exrivales no dudan en contar "su anécdota con Diego" en todos los programas de TV. Hubo un sentido decreto presidencial que declaró duelo nacional por tres días y hasta una emotiva carta de un mandatario francés fanático del fútbol y de Borges.

Hasta ahora las marcas que acompañaron los momentos más importantes de la vida se limitaron correctamente a recordarlo desde las redes sociales para acompañar el duelo popular. Mientras puertas adentro, al cierre de esta nota, se definen en reuniones los homenajes que tendrán lugar más adelante.

"Gracias por tanta inspiración, hacernos soñar y tocar el cielo con las manos! Un día muy triste para todos. Descansa en paz, Diego querido. Serás eterno." le escribieron cariñosamente desde Le Coq Sportif Argentina, la marca que lo vistió al consagrarse campeón con la Selección Argentina y que casualmente lo hacía también en sus últimos días como DT de Gimnasia.

Puma por su parte también recordó al 10 de la Selección, aunque no llevara puesta su indumentaria en ese rol. La marca eligió una foto firmada y dedicada por el delantero estrella y escribió "In Memoriam"

Y Adidas, que fue Sponsor de la Selección que dirigió Diego Armando Maradona en Rusia le dijo "Eternas gracias" con una foto en plena gambeta, de espalda y con el diez en la camiseta.

Incluso Cabify en la Argentina, que no tuvo vínculo comercial con el 10 se sumó a los homenajes convocando desde las redes sociales a un "bocinazo" en homenaje a Maradona a las 22 horas del miércoles. "Despidamos con bocinas y aplausos a quien nos enseñó todo sobre la pasión de multitudes", expresaron desde la app.

Florencia Sassone, Head of Marketing de Cabify Argentina, le dijo a iProfesional que fue una iniciativa ideada junto con la agencia creativa de la marca, Juju. "Cabify tiene un fuerte vínculo con el fútbol porque entendemos lo que significa para los argentinos este deporte. Y en este sentido, comprendemos el dolor que implica la muerte de su máximo ídolo. Por eso quisimos estar presentes en la despedida e invitar a todos los fanáticos a dedicarle a las 10 un bocinazo desde sus autos a quien supo mover la pasión de multitudes como ningún otro", expresó la ejecutiva.

Maradona fue muy hábil para los negocios y se asegura que cobraba unos 150.000 dólares para presentarse por minutos en partidos homenaje, o 50.000 dólares para alguna entrevista en TV.

Su imagen apareció en comerciales de marcas de todo el mundo, desde Coca-Cola y McDonald's hasta Quilmes y Swiss Medical. En Brasil se lo recuerda por avisos para la bebida Guaraná Antártica, donde vistió la camiseta del vecino país, y en otro donde aparece solo su nombre en un video protagonizado por Romário para las famosas ojotas Havaianas. Y en Francia se animó a hacer un inesperado cameo en un aviso del Olímpico de Marsella junto a Puma.

Came from the water ????. To set the fire ????. Here is the #NewMarseille. @PUMAfootball x @OlympiquedeMarseille. #NewLevels pic.twitter.com/SCTcLfcUne — Olympique de Marseille ???????? ???????? (@OM_English) July 4, 2018