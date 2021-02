Cómo hacer tu currículum vitae para conseguir trabajo en 2021

Estos son los principales errores que tenés que evitar y los recursos a poner en práctica sobre cómo hacer un currículum vitae para conseguir empleo

El primer paso para iniciar una búsqueda de trabajo es entender cómo hacer un currículum vitae que te lleve a tu objetivo.

Los cambios de ciclo suelen ser motivadores de otros cambios como el de empleo. Por eso tenés que prepararte para encontrar un nuevo empleo en 2021, comenzando por aprender cómo hacer un currículum.

La hoja de vida, o CV, es la primera impresión que dejamos en el potencial empleador o reclutador, que solo le dedicará algunos pocos segundos para decidir si seguimos o no en el proceso de selección. Es fundamental pero a la vez es solo el primer paso a la puerta de entrada a la segunda etapa que puede ser desde un llamado telefónico hasta una entrevista personal.

Palabras clave

Por eso, al elaborar este elemento clave hay que ser estratégico y no simplemente abarrotar todo lo que queremos contar sobre nuestra vida y nuestra personalidad en una página. Es la primera regla sobre cómo hacer un currículum vitae.

Hoy en día no solo tienes pocos minutos de la atención del seleccionador sino que además, como los CV se envían mediante sistemas de búsqueda de personal, también debes aprender cómo hacer un currículum que incluya las palabras clave y habilidades que esa persona utilizará como filtro para ordenar los perfiles que se postularon a una búsqueda determinada.

Si no entendés cómo hacer un currículum que se adapte a las necesidades de la industria y la empresa a la que querés ingresar y que por lo tanto sea capaz de atravesar esos filtros, será muy difícil que llegues a conseguir un nuevo trabajo en 2021.

Por eso en este artículo te contamos algunos de los principales errores de cómo hacer un currículum, qué dicen los expertos sobre elaborar el CV perfecto y cómo hacer un currículum que atraviese los filtros de los sistemas digitales de selección de personal.

Cómo hacer un currículum vitae

La organización y la claridad son la clave de cómo hacer un currículum vitae

Lo primero que es necesario aclarar sobre cómo hacer un currículum es que no hay una sola forma "correcta" o "ganadora" que te llevará a conseguir el trabajo que deseas. Tampoco hay formas "incorrectas" de cómo hacer un currículum pero si existen errores frecuentes que conviene evitar cuando el objetivo es mostrarnos como el mejor candidato disponible para un puesto de trabajo.

Lo ideal es que sea un resumen breve de tus habilidades, tu educación y tu experiencia. A la vez, cuando pienses cómo hacer un currículum no olvides que debe resaltar tus fortalezas y diferenciarte de otros candidatos que aplicarán a las mismas posiciones

Si te estás informando sobre cómo hacer un currículum vitae seguramente ya te enteraste de que para ayudarte hay sitios desde donde podés descargar plantillas estandarizadas con diseños atractivos y claros para completar así y tener tu CV. Algunas de ellas son Onlinecv, Cvmaker, Editatucurriculum y Plantillas-curriculum, entre otras.

Sin embargo, tené en cuenta que como esas plantillas suelen ser muy populares, al igual que lo son los principales modelos de CV recomendados por expertos, lo que suele pasar es que los reclutadores ya se cansaron de recibir postulaciones que terminan siendo muy similares.

El formato

Esto no quiere decir que no tengas que pensar el diseño de la "experiencia de usuario" al evaluar cómo hacer un currículum. Es decir, tiene que presentar la información de manera clara y atractiva. Es válido utilizar recursos como el subrayado, las itálicas y las "negritas" para resaltar o diferenciar información.

Utilizá subtítulos o categorías para que rápidamente el reclutador pueda ubicar con solo una mirada en qué parte de tu hoja de vida está tu información personal, en qué parte tus estudios, en qué otra tu experiencia laboral previa, etc. Y dentro de cada categoría utiliza el orden inversamente cronológico: lo más reciente va primero.

La recomendación número uno sobre cómo hacer un currículum vitae es, sin mentir ni intentar engañar al entrevistador, customizar cada CV enviado de acuerdo a la búsqueda y la empresa en cuestión, para destacar las habilidades, títulos, experiencias y datos que sean más relevantes para ese puesto pretendido en particular.

En este caso, el orden de los factores si altera el producto. Al adaptar tu CV a una búsqueda pensá en priorizar aquello que es más importante para ese trabajo en sí, así sea una habilidad en particular, el título académico o una experiencia laboral anterior. Eso es lo promordial al diseñar la estrategia sobre cómo hacer un currículum.

Si tenés un título de grado pero lo que más cerca te llevará del trabajo al cual estás aplicando ahora es una capacitación reciente que hiciste, no dudes en dedicarle más espacio a detallar esto último. De la misma manera, si cuentas con puntos a tu favor como vivir cerca de las oficinas o haber colaborado con la empresa de manera freelance, al pensar cómo hacer el currículum no dudes en destacar de alguna manera esos ítems.

Cómo hacer un currículum: errores comunes y cómo evitarlos

Extenderse demasiado o no dejar información de contacto son los errores más comunes de cómo hacer un currículum vitae

Como ya dijimos, al pensar cómo hacer un currículum el primer error y el más común es extenderse en el largo del mismo.

No intentes incluir en este primer punto de contacto todo tu "prontuario laboral" pero sí asegúrate de customizar ese currículum con aquello que poseas o hayas experimentado que pueda resultar relevante para el puesto al que aspiras.

Si tienes varios años de carrera y te has dedicado a formarte o profesionalizarte, es probable que no sepas cómo hacer un currículum que incluya todos esos logros y conocimientos. La recomendación de los expertos es limitar la extensión lo más posible para aprovechar los siete segundos que el seleccionador le dará al CV.

Piensa primero qué información puedes quitar. ¿Es relevante para el puesto dónde hiciste tus estudios primarios o secundarios?¿Todos los cursos de formación que hiciste son clave para esta posición a la que aspiras? Elimina todo aquello que no sea fundamental o que puedas profundizar luego en la entrevista.

La recomendación de los expertos sobre cómo hacer un currículum en los casos en los que hay mucha información para compartir es que tenga como máximo una página por cada 10 años de experiencia laboral.

Además de ser conciso y tener información relevante, el CV debe estar bien organizado. La clave de cómo hacer un currículum muchas veces está en esa organización y en la claridad de la información antes que en el contenido o en tener un bonito diseño. Ya lo dijimos: los empleadores o reclutadores no le dedicarán más que unos segundos y serán menos incluso si nuestro CV no les resulta fácil de escanear y encontrar la información requerida.

Errores obvios pero muy frecuentes que debes evitar en cómo hacer un currículum: no incluir información de contacto, faltas de ortografía, errores gramaticales. Por caso, el 40% de los empleadores a nivel mundial afirma haber eliminado currículums por faltas de ortografía.

Otro error frecuente a evitar en cómo hacer un currículum vitae es utilizar el programa Word para guardarlo y enviarlo a las búsquedas de personal. Lo ideal es confeccionar el modelo de currículum vitae en formato PDF, para poder enviarlo y que quien lo recibe al abrirlo pueda verlo con el formato que nosotros le dimos, sin que se deforme en el proceso.

Por otro lado, todo el esfuerzo que hagas pensando cómo hacer un currículum se irá por la borda si el mismo está desactualizado. Lo debes mantener siempre vigente y con la última información disponible.

Los expertos concuerdan en que además hay señales claras cuando un modelo de currículum vitae se quedó en el tiempo. Por ejemplo, cuando utilizan direcciones de correo electrónico con denominaciones viejas como Hotmail o de proveedores de Internet que dejaron de existir. O si incluyen manejo de paquete Office, Internet Explorer o de email entre las habilidades.

Los reclutadores hoy ya asumen que esas habilidades están incorporadas, por lo cual aclarar que las posees no es la mejor manera de cómo hacer un currículum.

Lo que nunca debes hacer en tu CV

Mentir es lo peor que puedes hacer al pensar cómo hacer un currículum que te consiga tu próximo empleo

Hay una sola cosa que nunca, bajo ninguna circunstancia debés hacer al confeccionar tu CV, y eso es mentir.

Incluso hay maneras para aprender cómo hacer un currículum cuando no tenés ni experiencia laboral ni estudios que avalen tus conocimientos y capacidades. Mentir o engañar no es la manera de sortear esos desafíos que ofrece la página en blanco.

La mentira tiene patas cortas y si incluís alguna certificación, alguna habilidad o experiencia con la que no contás para obtener el puesto deseado, lo más probable es que te descubran durante el proceso. Los entrevistadores tienen maneras y test para comprobar aquellas cuestiones clave que hacen a la posición en sí cuando analizan a los candidatos. Por eso no pienses que podrás salirte con la tuya si no entiendes cómo hacer un currículum sin recurrir al engaño.

Cómo hacer un currículum y los filtros de los buscadores

Hay que tener en cuenta los filtros de los sistemas de búsqueda de trabajo

Como mencionamos antes, hoy en día para entender cómo hacer un currículum debemos comenzar pensando de qué manera accederá la empresa o el reclutador a nuestra información.

La realidad es que en la mayoría de los casos no importa mucho cómo hacer un currículum si lo único que llegará a ver el seleccionador del mismo es aquellos datos que los sistemas de búsqueda de empleo piden a los usuarios que se registran.

Seguramente si estás buscando trabajo ya tengas cargado tu perfil en muchas de esas plataformas que te piden tus datos básicos, tu formación, tu experiencia, etc. Y sí, claro que estos son los criterios que luego los seleccionadores usan para filtrar la enorme cantidad de postulaciones que reciben para cada búsqueda.

Muchas veces pueden filtrar por un rango de edad o por la cantidad de años de experiencia o el nivel de estudios alcanzado, y en estos casos no es posible hacer demasiado ya que, como mencionamos antes, para saber cómo hacer un currículum lo principal es saber que nunca debes mentir.

¿Qué es lo que sí puedes hacer para pensar cómo hacer un currículum que atraviese esas instancias de filtros?

Las primeras pistas las encuentras en el aviso mismo.La mayoría de las empresas determinan el conjunto de habilidades que buscan en la persona que esperan contratar para una posición y muchas veces las detallan en el propio anuncio de búsqueda de personal.

Si contás con esas habilidades o conocimientos no dudes en resaltarlas en tu CV con las mismas palabras que se utilizan en el anuncio. Una persona que escanea tu currículum puede entender si usás un sinónimo, pero no todos los algoritmos con los que operan estos sistemas de búsqueda de empleo lo harán.

De la misma manera podés buscar pistas en la página web de la compañía sobre cómo hacer un currículum que encaje con la cultura de la empresa. Sin exagerar ni mentir, si contás con experiencias que puedan resultar relevantes o que demuestren tu afinidad con los valores y misión de la compañía, utilizalos en tu perfil. Siempre tratá de incluir las palabras clave que la empresa a la que estás aplicando ya usa.

Por último, si lo que estás haciendo es pensar cómo hacer un currículum para tus perfiles en plataformas de búsqueda de talento y no en base a una empresa o aviso específico, igual intentá utilizar palabras clave que puedan aparecer en las búsquedas vinculadas al sector en el que te desempeñás.

Y para seleccionar esas palabras clave no pienses solo en tu profesión o en aquellas que te describan. Piensa qué términos utilizan los seleccionadores para buscar perfiles que son similares al tuyo, qué habilidades, certificaciones y conocimientos valoran. Puedes tomar inspiración de búsquedas laborales publicadas que coincidan con tu perfil.