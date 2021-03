Salarios: las empresas de estos 12 sectores darán los aumentos de sueldo más fuertes del 2021

Conocé qué sectores le ganarán a la inflación por los aumentos de sueldo proyectados y el impacto que tendrán las paritarias en los fuera de convenio

Al calor de los rumores de una segunda ola de COVID-19 en la Argentina, muchos son los sectores que ven sus proyecciones 2021 tambalear.

Por el momento, los presupuestos salariales incluyen aumentos del 41,69% anual en promedio para empleados fuera de convenio, de acuerdo a los datos dados a conocer por Mercer Argentina en marzo.

Esto ya los dejará por debajo de la inflación proyectada por el sector privado, que se ubica en 47,7% para este año.

Vale la pena recordar que el gobierno nacional sostiene aún hoy la inflación proyectada en el Presupuesto 2021, que era del 29% para el acumulado de este año.

De hecho, se promovieron acuerdos paritarios que cerraran en torno a ese número, si bien hubo sindicatos que lograron romper esa pauta oficial, como el de encargados de edificios (32%) y los docentes (34,5%).

De acuerdo a la información a la que accedió iProfesional, las paritarias que se negocian en este momento en distintos sectores arrancan con pedidos de subas del 35%. Son los gremios de comercio, la industria metalúrgica y la salud privada buscan recuperar hasta 16 puntos por el retraso salarial del año pasado.

Los incrementos salariales que reciben los empleados agremiados suelen tener una presión en los que obtienen quienes están fuera de convenio. Es un factor decisivo para esa decisión junto con la inflación, el valor de mercado de cada uno de esos profesionales y la performance en general de cada compañía.

Consultada acerca de la influencia que las negociaciones paritarias tendrán en los sueldos de profesionales y ejecutivos, Ivana Thornton, Directora de Career de Mercer, dijo a iProfesional: "Las empresas miran los incrementos dentro de convenio como el piso para toda la población. Las subas previstas para empleados fuera de convenio están por encima del 29% que proyectó el Gobierno como inflación, por tanto, es posible que las empresas estén dispuestas a otorgar al personal dentro de convenio un porcentaje mayor a la inflación oficial proyectada".

"Sin embargo, la inflación proyectada es uno de los 'inputs' para las subas salariales, entran también en juego otros factores en la negociación que pueden afectar el número. Además, si bien está el 29% como un parámetro que el gobierno desea cumplir, algunos de los convenios prevén cláusulas de revisión posteriores", agregó.

Cuántos aumentos de sueldo habrá en 2021

Qué cantidad de aumentos de sueldo darán las empresas en la Argentina este año

Otro dato para destacar del estudio de Mercer es que el 43% de las empresas consultadas brindará 2 incrementos salariales en 2021, como se acostumbra desde hace años en la Argentina cuando la inflación supera los dos dígitos.

Solo el 5% dará toda la suba en un solo ajuste en el primer semestre, para salvaguardar el poder de compra de ese aumento, y el 46% dará tres alzas o más en el año.

El dato llamativo es que llegó al 6% el porcentaje de empresas que no dará ningún incremento este año. "No lo tomaría como un número definitivo. Normalmente este porcentaje desciende a medida que hacemos nuevos sondeos durante el transcurso del año", aclaró Thornton.

"Lo que sucede es que algunas empresas aún no tienen cerrado el incremento a principios del año y por lo tanto no lo informan, aunque claramente son una minoría. Hacia fines de 2020 sólo el 1% de las empresas no había otorgado ningún aumento", añadió acerca del año con fuertes restricciones para que operen las compañías que no fueron consideradas "esenciales" dentro del decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Ganadores y perdedores

Qué porcentaje de aumento de sueldo dará cada sector en la Argentina en 2021

Según el relevamiento de Mercer, habrá sectores que darán aumentos por encima del mencionado promedio de 41,69% anual, pero ninguno de los rubros relevados alcanzará la inflación proyectada por fuentes privadas.

En ese contexto, los sectores con incrementos salariales superiores al promedio serán:

Bancos (45%)

Industria del software (45%)

Telecomunicaciones (44%)

Industria automotriz (44%)

Fintech (44%)

Medios y entretenimiento (44%)

Productos de manufactura y hardware (44%)

Seguros (44%)

Ciencias de la vida (43%)

Servicios (42%)

Industria química (42%)

Consumo masivo (42%)

"Hay muchas variantes por industria y esto se marcó aún más el año pasado. Las compañías de tecnología, particularmente aquellas vinculadas con la digitalización, otorgarán incrementos por encima de la inflación (al igual que lo hicieron el año pasado) debido a su situación de negocio", explicó Thornton.

"En el otro extremo se encuentran industrias en las que el porcentaje de incrementos dependerá en gran medida de en qué grado la actividad se recuperará, como son el turismo, ingeniería y construcción, petróleo y gas, por dar algunos ejemplos", amplió teniendo en cuenta una potencial nueva ola de casos de COVID-19.

Los sectores que menos incremento salarial proyectan para este año de acuerdo a los datos relevados por Mercer entre 330 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales, serán el de Salud (38%), Maquinaria (40%), Servicios financieros (40%), Energía (40%), entre otros.

Las proyecciones coinciden en parte con las de Willis Towers Watson relevadas en febrero pasado, que ubicaban a la banca, las fintech y la industria automotriz entre los sectores que darán mayores subas en 2021 y en teoría permitirían así recuperar algo del poder adquisitivo perdido en 2020.

Las alimenticias, por su parte, confirmaron también que, como sector considerado esencial tanto en la etapa anterior de aislamiento social como en una potencial segunda ola, planean dar subas del 40% anual en promedio al personal en 2021, además de mejorar su cartera de beneficios –incluyendo el pago de viáticos- y mejorar las medidas de seguridad e higiene.