Una "Big Four" invertirá u$s45 millones para contratar 1.000 empleados en Argentina: las posiciones buscadas

PwC tiene más de mil búsquedas abiertas y duplicará su nómina en tres años, además de sumar tecnología para acelerar su transformación digital

La consultora de servicios profesionales PwC acaba de anunciar su plan de negocios para los próximos cinco años, que implica una inversión de 12.000 millones de dólares a nivel mundial y de 45 millones de dólares en la Argentina en particular.

PwC es considerada la líder dentro de las "Big Four", las cuatro consultoras de este tipo más grandes del mundo. En la Argentina está presente desde hace décadas y tiene ahora la intención de duplicar el equipo local actual en tres años, para potenciar distintas áreas vinculadas a la exportación de servicios desde este mercado.

En la actualidad, la consultora tiene más de mil búsquedas laborales abiertas, pero según se anunció este jueves con el dinero de esta inversión se busca multiplicar en el equipo las capacidades en áreas como transformación digital, ciberseguridad, finanzas corporativas y "deals".

Santiago Mignone, socio de PwC Argentina, le dijo a iProfesional que la mayor parte de esta inversión será destinada a talento para el área de exportación de servicios desde el país. Así, espera llevar la actual dotación de 1.800 empleados a unos 3.600 en tres años.

"Desde 2019 el área creció en 400 empleados aproximadamente. El negocio de exportación de servicios viene creciendo para nosotros alrededor de 15% al año, y con esto lo que buscamos es acelerar ese ritmo", afirmó el directivo a este medio. "Venimos invirtiendo fuertemente en esta dirección desde hace cinco o seis años, tanto en talento como en tecnología", aseguró.

Asimismo, parte del desembolso será para acelerar la transformación mediante el uso intensivo de tecnología y automatización de procesos, impulsando así también el crecimiento del servicio de consultoría para clientes que están atravesando también sus propios procesos de transformación. El tercer objetivo será "desarrollar oportunidades de servicios regionales, en coordinación con las respectivas oficinas de PwC en cada país".

"Estamos potenciando al máximo las habilidades de nuestros talentos, capacidades y transformación tecnológica para ser reconocidos como una firma que brinda servicios integrales a nuestros clientes regidos por los principios básicos de integridad y confianza. Actualmente tenemos aproximadamente 1.000 puestos de búsqueda abiertos en especialidades diversas tales como ciberseguridad, finanzas corporativas, economía, auditoría y asesoramiento fiscal y legal, entre otros, tanto para nuestro negocio local como para el negocio de exportación de servicios, los cuales se integrarán a la nueva visión estratégica", afirmó Mignone.

Desde PwC piden reglas de juego estables para la exportación de servicios desde Argentina

"Hace unos 12 años reinterpretamos la estrategia en cuanto a este negocio. En un primer momento abrimos nuestro centro de exportación de servicios y brindábamos servicios más básicos. Interpretábamos que el offshoring de servicios era la tendencia y efectivamente sucedió así", recordó el ejecutivo en diálogo con este medio.

Vale la pena mencionar que, debido a la devaluación de la moneda argentina en los últimos años, el país se convirtió en un mercado aún más atractivo para iniciativas de exportación de servicios a nivel mundial. Muchas compañías de este segmento se están instalando o ampliándo su operación local por el talento altamente capacitado, buen nivel de inglés y por estar en la misma zona de husos horarios de mercados muy importantes en cuanto a demanda de servicios.

Sin embargo, Mignone remarca que para esta actividad la Argentina no es la más barata dentro de la red, en comparación con países como La India, Indonesia o Polonia, ni se vende por barata. "Lo que tenemos a nuestro favor es el huso horario, los recursos, el nivel de inglés -el mejor rankeado de Latinoamérica- y una cultura que es occidental, lo cual no es menor en la calidad de respuesta", afirmó.

"Venimos peleando para posicionar a la Argentina como exportadora de servicios en la red. Nosotros levantamos la mano para que esa inversión venga aquí y no a otro lado por tres motivos: porque tenemos los recursos y las capacidades, porque tenemos las ganas, y por último por las condiciones que podemos ofrecer. Esa pelea que damos pesa más que la mejora desde el punto de vista cambiario, porque también hay modificaciones regulatorias permanentemente que hacen que la Argentina sea catalogado como un país más riesgoso que otros de la región", dijo Mignone en referencia a la Ley de la Economía del Conocimiento y a los impuestos a la exportación de servicios.

"Tras el COVID-19, hay una nueva ola de demanda de servicios de exportación en el mundo. Para poder aprovecharla, es necesaria la estabilidad del marco legal. Yo siempre digo que me marquen la cancha, pero que después me dejen jugar. Con lo que no se puede convivir, porque eso espanta, es la inestabilidad permanente de las normas. Ese 'ruido' va en detrimento de Argentina, y no hay plata que se pueda recaudar por cambiar una tasa que compense lo que se pierde en volumen de negocios", cerró.

Contrataciones y capacitación

PwC planea duplicar su nómina de talentos en Argentina en tres años

En este sentido, PwC está redoblando su esfuerzo tanto para atraer talento como para capacitar a las personas que ya se desempeñan en la compañía.

En 2019 había anunciado una inversión de 3.000 millones de dólares para mejorar las habilidades de sus colaboradores.

Esto se complementará con los nuevos talentos que ingresen en estos tres años. "Los nuevos puestos de trabajo se centrarán en áreas de capacidades emergentes, desde ESG hasta Inteligencia Artificial. Además, continuará contratando a más de 30.000 jóvenes profesionales cada año, brindando capacitación y ampliando aptitudes que los prepararán para desarrollar una carrera sólida, sea dentro de PwC o en otros empleos", indicó la empresa en un comunicado a este medio.

Respecto de su programa de jóvenes profesionales, el de PwC es de los mas prestigiosos y con más trayectoria del mercado local, con dos décadas de vida. "Nuestro programa de jóvenes profesionales aplica a todas las líneas de servicios que tenemos en Argentina. No sólo incorporamos nuevos talentos para nuestro negocio local sino también para nuestro Acceleration Center que presta servicios para el exterior", dijo a este medio recientemente Pablo Granado, Director de Capital Humano de PwC Argentina.

"Desde que comenzó la pandemia continuamos con los procesos de reclutamiento en la misma línea que antes de esta situación. Al principio tuvimos algunos obstáculos porque no se podían realizar los estudios preocupacionales, pero, una vez solucionado esto, pudimos concretar las contrataciones y continuar con lo que teníamos planificado", prosiguió.

Actualmente, en su página web hay oportunidades para este segmento en distintas ciudades del país, para ingresar a las áreas de Consultoría y Auditoría. Bajo esta modalidad, PWC Argentina incorporó en el último año unos 600 jóvenes que recién terminan o están promediando su carrera universitaria.

PwC Argentina requiere generalmente estudiantes y egresados de carreras de base económica como administradores, actuarios, economistas o contadores, pero en los últimos años se han incorporado nuevas unidades de negocio y servicios que requirieron otros perfiles, como licenciados en sistemas, abogados, ingenieros, psicólogos y licenciados en recursos humanos, entre otras profesiones. "Cada vez es más diverso el tipo de profesionales que necesitamos y al mismo tiempo, los desarrollamos internamente no sólo en competencias técnicas y habilidades de comunicación y relacionamiento sino también en digitalización", añadió Granado.

Más planes para Argentina

En los próximos cinco años, la red de firmas miembro de PwC invertirá 12.000 millones de dólares, con lo que se crearán más de 100.000 puestos de trabajo.

Dentro de la nueva estrategia de negocios anunciada por PwC a nivel global, en la Argentina tendrán lugar también otras iniciativas más allá de la duplicación de la nómina de talentos. Éstas incluyen:

Alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y aumentar la transparencia a través de los informes no financieros basados en el marco del Foro Económico Mundial y recomendaciones del Consejo Empresarial global sobre Desarrollo Sostenible.

y aumentar la transparencia a través de los informes no financieros basados en el marco del Foro Económico Mundial y recomendaciones del Consejo Empresarial global sobre Desarrollo Sostenible. Cumplir el compromiso asumido el año pasado de lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030, lo que implica transformar su modelo de negocios para descarbonizar su cadena de valor.

Presentar objetivos específicos basados en la ciencia como parte de la iniciativa Science Base Targets (SBTi)1, y cada firma miembro de la red ha designado a un líder de "Cero Emisiones Netas" para posibilitar el avance a partir de los planes locales.

La nueva estrategia a nivel mundial de PwC se tituló "The New Equation" y se diseñó en base al "imput" de clientes y grupos de interés. Será la forma de la consultora de servicios profesionales de navegar un nuevo mundo con transformación digital acelerada, cambio climático y salida de la pandemia de COVID-19.

Bob Moritz, Chairman de la red Global de PwC afirma que "ante los profundos cambios que experimenta el mundo, nuestros clientes sólo podrán tener éxito si crean un círculo virtuoso que gire en torno a construir confianza y obtener resultados sostenibles. Gracias a nuestra combinación de capacidades, inversión y compromiso con la calidad, podemos ayudarlos a lograrlo, generando valor para sus inversores, grupos de interés y la sociedad en general".

En este marco, PwC ampliará la capacidad de sus Centros de Excelencia e incorporará especialistas en medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo, incluyendo especialistas en riesgos climáticos y cadena de suministro. También creará una Academia ESG Global que permitirá a socios y colaboradores de la red de firmas integrar los principios fundamentales de esta temática en su trabajo diario.

Por otra parte, invertirá 1.000 millones de dólares para acelerar el uso de la tecnología y automatizar ciertos procesos para realizar auditorías de calidad y continuar con el desarrollo de modelos para las auditorías del futuro, que requerirán otros tipos de datos, la evaluación de un mayor rango de riesgos y la integración de información no financiera.

Se desarrollarán también Escuelas de Liderazgo que entrenarán en nuevas habilidades requeridas para el actual contexto, y apoyar así la transformación. Estas escuelas, sin embargo, estarán en los mercados de Estados Unidos y Asia Pacífico. PwC planea que pasen por estos centros unos 10.000 nuevos líderes de negocios.

Por último, parte de la inversión se destinará a seguir expandiendo el uso de la nube, inteligencia artificial, realidad virtual y otras tecnologías emergentes para aportar nuevos conocimientos e impulsar una ventaja competitiva para los clientes.