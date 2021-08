Hay un auge de fondos de inversión de riesgo para startups de Argentina y la región: claves de este boom

Surgieron en lo que va del año nuevos vehículos de inversión en Argentina y la región. ¿Qué pueden hacer los argentinos para capturar parte de ese capital?

Parece mentira cuando uno lo mira desde la Argentina, donde la inversión privada no abunda, pero en la región están surgiendo nuevos fondos de inversión semilla o de riesgo que apuntan a potenciar startups latinoamericanas en etapas iniciales o tempranas.

Un reciente estudio del área Deal Advisory de KPMG Argentina mostró que la financiación de capital de riesgo global aumentó 4%, a 300.000 millones de dólares en 2020, y el capital se enfocó en industrias como la salud, educación, finanzas y comercio minorista, que migraron sus ofertas de servicios en línea como resultado de la pandemia global.

Algo similar pasó en Latinoamérica, que llegó a tener este año más de 30 empresas "unicornio" (valuadas en más de mil millones de dólares), de las cuales muchas son Argentinas. KPMG sitúa en 100.000 millones el valor generado por el ecosistema local de empresas como Mercadolibre, Globant, Auth0, Ualá, Despegar, Technisys, Mural, Aleph Holding, Vercel, Bitfarms y Tiendanube.

Es conocido el hecho de que, a pesar del exitoso "track record" de los unicornios locales, los emprendedores argentinos suelen tener que ir hasta mercados más consolidados a buscar fondos frescos para escalar sus ideas. Y combinator, SoftBank, Kaszek y recientemente Sequoia –que volvió a invertir en la región para potenciar a la fintech Pomelo- son los que suelen mover la aguja con fuertes fichas en esta zona del globo.

Mientras tanto, abundan firmas fundadas por argentinos en otras latitudes, que constituyen legalmente la empresa fuera del país por más que la operación esté en la Argentina, o que mudan su casa central a otro mercado como fue el caso del unicornio Mural, que ahora tiene uno de sus HQ en San Francisco. Los famosos satélites argentinos de Satellogic, empresa fundada por Emiliano Kargieman en 2010, se lanzan desde el país pero tienen, sin embargo, su casa matriz en Montevideo, Uruguay.

"Hay inversores que directamente no consideran desembolsar dinero en una empresa si viene de Argentina", le dijo recientemente en off the record a este medio el CEO de una startup de logística que tras haber iniciado su camino en la Argentina ya desembarcó en México, que es su próximo gran desafío.

El viento cambió mucho desde aquella etapa en la que una empresa joven tenía las puertas abiertas en el mundo cuando venía de la Argentina. Así y todo fueron muchas las locales que incluso en este año de pandemia lograron fondos frescos para expandirse por la región. Coderhouse, Digital House, Frizata son algunos de los casos que muestran que, contra viento y marea, el auge de capital semilla y de riesgo a nivel mundial llega también a la región y a la Argentina.

Cada vez más capital

Se lanzan nuevos fondos y el capital corporativo busca socios para invertir en la región

En la misma línea, son cada vez más las fuentes frescas de capital a las que podrán acceder los emprendedores latinoamericanos para echar a andar sus ideas, con nuevos fondos de capital semilla o de riesgo recientemente fundados en la región.

Esto opinaron desde Newtopia VC, un nuevo jugador en el mercado local con un "dream team" de varios fundadores de "unicornios" argentinos como asesores y con $50 millones fresquitos para impulsar el ecosistema emprendedor de Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, Uruguay, entre otros países de la región.

"Somos parte de un movimiento en auge y ayudaremos a más de 100 nuevas startups a despegar y escalar con este primer fondo. Se trata de una gran oportunidad que también está validada por el creciente interés en la región por parte de inversores de capital de riesgo a nivel global de relevancia como Sequoia, Softbank y Andreessen Horowitz's", dijo Juan Pablo Lafosse, fundador de Almundo y uno de los General Partners de Newtopia. De hecho, este fondo ya puso algunas fichas en empresas como Aleph, Apperto, Choiz, Inipay, Leef, Wibson, Wibond, ForMe y Yerbo.

Consultado por iProfesional sobre el origen de esta tendencia de mayores fondos para nuevas compañías en la Argentina, Lafosse afirmó: "Está asociado al crecimiento de oportunidades de inversión. La transformación digital se ha acelerado en los últimos años y, especialmente a partir de la pandemia, y posibilita que los emprendedores tecnológicos puedan tener un rol protagónico en los sectores que se están transformando. Incluso en muchos casos están creando modelos de negocios innovadores que están logrando llevar más allá de las fronteras de nuestra región".

Es probable que haya ventajas comparativas que favorezcan a las compañías que surgen en otros países, pero el socio fundador de Newtopia cree que también los argentinos tienen diferenciales para poner en juego y capturar su porción del capital disponible: "Los emprendedores argentinos tienen talento, capacidad de adaptación y creatividad, que les permiten captar capital para hacer crecer sus compañías con impacto transversal hacia el empleo y la proyección regional y/o global."

Desde Brasil, Derek Bittar, uno de los socios fundadores de Indicator Capital, le dijo a iProfesional que la oportunidad no es solo para las startups: "Creo que las corporaciones ven la necesidad de construir vehículos de inversión propios o de encontrar fondos que puedan taclear la transformación digital y servirles como socios. Por eso estamos viendo cada vez más interés del segmento corporativo y también de VC tradicionales, lo que es muy positivo. De hecho, las próximas inversiones que anunciaremos también involucran a nuevos actores corporativos en el segmento de Internet de las Cosas" (IoT, por sus siglas en inglés).

"También es cierto que estamos viendo más interés de los fondos de VC internacionales interesados en encontrar el socio correcto en la región. Y a nosotros nos parece positivo, no nos molestaría en un trato firmar un cheque de menor valor de manera de atraer también a un VC del exterior al mismo", afirmó el experto de Indicator Capital.

Nuevos fondos de inversión en Latinoamérica

Cuáles son los nuevos fondos de capital de riesgo y semilla en Latinoamérica

Son varios los nuevos fondos de inversión en etapas tempranas de empresas que se lanzaron tanto en Argentina como en países de la región este año, en los que los emprendedores locales podrán ir a buscar financiamiento para escalar, así como asesoramiento.

Por caso, Rafael Steinhauser, expresidente de Qualcomm Latinoamérica, fundó junto con el emprendedor serial Alec Oxenford (Deremate.com, Dineromail, OLX) Alpha Capital, el fondo que desde Latinoamérica llevó a cabo en Nasdaq su oferta pública inicial (IPO) recientemente con vistas exclusivamente a una fusión o adquisición.

Se trata de un mecanismo cada vez más conocido en el continente para que una empresa de alto potencial salga a cotizar en bolsa directamente. Es decir, Alpha es empresa de adquisición de propósito especial o "SPAC", por sus siglas en inglés, que ya cotiza en Nasdaq y que allí reunió 230 millones de dólares para asociarse o fusionarse con alguna firma de tecnología de Latinomérica.

Según pudo saber iProfesional al momento de la IPO había unas 50 startups de la región bajo el análisis de estos dos expertos: "Estamos más próximos, pero nada que podamos anunciar en este momento", dijo a este medio Steinhauser, quien es también advisor de Indicator Capital, firma brasilera que en mayo lanzó el primer fondo de inversión semilla y de riesgo de la región especializado en IoT en América Latina, y que busca acelerar su desarrollo en áreas como agricultura, salud, industria 4.0, ciudades inteligentes y movilidad.

Impulsados también por el potencial de esta tecnología de la mano del plan de 5G en Brasil, Indicator 2 IoT recaudó unos 45 millones de dólares –más del doble de los 22 millones que tenían como objetivo- con la meta de hacer en total unas 30 inversiones en la región. "Haremos estos desembolsos en un plazo de 5 años, y luego de eso habrá otros cinco años en los que podremos hacer ‘follow-ons’ con empresas que ya estén en nuestra cartera", le dijo a iProfesional Derek Bitter.

Bittar junto a su hermano Thomas, fueron los fundadores de Indicator Capital, que está activo desde 2006 con la misión de encontrar y desarrollar oportunidades de negocio a partir de los datos. A partir de 2015 se les sumó como tercer socio Fabio Iunis de Paula. "Para 2015 ya éramos tres socios muy complementarios: yo lidero en el proceso de inversión, Fabio es nuestro hombre para la etapa de crecimiento, y Thomas es el que lidera las ‘exits’, nuestro negociador", dijo Bittar a este medio.

Para este nuevo fondo especializado que inauguraron en 2021, contaron también con el Banco de Desarrollo de Basil (BNDES) y Qualcomm Ventures, y sumaron inversores corporativos como Banco do Brasil, Multilaser, Motorola, Lenovo, and Telefônica Ventures / Vivo. La primera inversión semilla de este vehículo fue de alrededor de R$ 4 millones (759.734 dólares) en Monuv, la plataforma que aplica inteligencia artificial para transformar cualquier cámara de seguridad en un dispositivo inteligente. "Anunciaremos en breve nuestra segunda inversión Serie A. Estimamos hacer unas siete tan solo en 2021", apuntó Bittar.

"Las empresas se postulan a través de un formulario digital, y los evaluamos a partir de una aplicación. En los últimos 12 meses en los que estuvimos construyendo este nuevo fondo, a evaluamos a 320 compañías de IoT. De ellas, 71% tienen un alto porcentaje en el uso de esta tecnología. El promedio de capital que buscan en las rondas es de 1,4 millones de dólares", reveló el experto de Indicator Capital.

¿Pueden empresas argentinas postularse para ser invertidas por este fondo? "Nuestro posicionamiento está en un ángulo muy estratégico para Brasil, así que nuestras inversiones serán en empresas que tienen que están operando en el país. Pero podemos ayudar a crecer internacionalmente a esas empresas, si esa es la estrategia. Y con dos de nuestros tres socios fundadores viviendo en el área de la Bahía en California, nos tomamos el enfoque internacional muy seriamente", respondio Bittar.

Fue en agosto también que la multinacional de origen chileno Cencosud anunció el lanzamiento de una nueva unidad orientada al capital de riesgo, denominada Cencosud Ventures, a través de la cual se vinculará con emprendedores y startups latinoamericanas, basadas en tecnología y soluciones digitales escalables, para crecer en los mercados de la región.

Buscan poner fichas en áreas como e-commerce, logística y cadena de suministro, fintech y retail services, si bien no confirmaron con cuanto capital contará este nuevo vehículo de inversión.

El área de Venture Capital Corporativo de Cencosud la liderará José Antonio Pascual, quien lideraba inversiones y era miembro de los directorios de las startups de Wayra, área de innovación abierta e inversión de riesgo corporativo de Movistar.

"El objetivo de Cencosud Ventures es identificar e invertir en compañías emergentes que están en etapa de crecimiento, es decir, con un producto, clientes y proyecciones de escalamiento. Hemos iniciado el despliegue en varios países y ya estamos en conversaciones con empresas innovadoras locales. Vemos mucho talento y ambición", explicó Pascual a través de un comunicado.

Y como ya se mencionó antes, hay un nuevo jugador en la región con corazón argentino. Newtopia VC tiene a Lafosse como socio, junto con Patricio Jutard, (CEO de Mural), entre otros nombres destacados del ecosistema local. También a exfuncionarios del gobierno de Cambiemos vinculados a las áreas de innovación y desarrollo están detrás de este vehículo; puntualmente Mariano Mayer (exsecretario Nacional de Emprendedores y Pymes en Argentina, y fundador de Marea Venture Partners) y Jorge Aguado, exsecretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en Argentina.

Contarán también con mentores como Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Miguel Santos (Technisys), Facundo Garretón (Blueberries Medical Corp e InvertirOnline); Emiliano Kargieman (Satellogic) y Matías Woloski (Auth0). Parte del modelo de este fondo está basado en la mentoría, a través de un programa de aceleración de 10 semanas que pueden atravesar compañías seleccionadas.

Newtopia VC está seleccionando en este momento a la primera camada de 10 startups de la región para atravesar su programa de aceleración y recibir un primer capital de 100 mil pesos. Además, Newtopia también invierte entre $250.000 y $1.000.000 en nuevas empresas en la etapa inicial para ayudarlas a alcanzar una Serie A saludable con la que puedan crecer.

Por último, oficialmente en abril de este año Sancor Seguros lanzó un nuevo vehículo de inversiones de capital de riesgo llamado Sancor Seguros Ventures, liderado por Clorinda Mántaras, quien era Directora de Innovación y Transformación del mencionado Grupo.

Se trata de un nuevo vehículo corporativo de capital emprendedor de 10 millones de dólares que serán destinados a invertir en tickets de hasta 500.000 dólares, en un portfolio de 12 startups, principalmente en Latinoamérica y que cubran necesidades globales.

Invertirá en empresas argentinas de los sectores de insurtech, fintech y healthtech, y ya está buscando las startups donde poner sus primeras fichas.

"Sancor Seguros Ventures se crea con un doble objetivo, estratégico y financiero, procurando generar valor para los negocios y/o la cadena de valor del Grupo Sancor Seguros mediante el acceso a nuevas tecnologías, productos, mercados, etc.", indicó la compañía argentina.