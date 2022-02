No sé qué estudiar: claves para elegir carrera universitaria

Si no tenés una vocación clara y definida, te encontrás con el problema de no saber qué estudiar. Seguí entonces estas pautas para elegir tu carrera

Puede ser que estés terminando el colegio secundario, viendo como tus compañeros comienzan a anotarse en carreras y universidades distintas. Para algunos es muy fácil tomar la decisión, y mientras tanto vos pensás "no sé qué estudiar".

Si esta es la situación, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy común no saber qué carrera seguir. Le pasa a mucha gente y hay un montón de estrategias que se pueden aplicar para llegar a una decisión cuando no sabés en qué anotarte. El primer paso es contar lo que te está pasando y animarse a decir en voz alta, "no sé qué estudiar".

Seguramente no van a faltar personas con ganas de darte su opinión sobre lo que podés hacer cuando no sabés qué carrera seguir y contarte sus propias experiencias. Tomá de esos consejos los que te sirvan, pero no dejes que otro tome la decisión por vos solo porque no sabés qué estudiar.

En la siguiente nota te damos algunas ideas de lo que podés hacer para decidirte y qué carreras con buenos sueldos y amplia salida laboral podés seguir si no tenés una por vocación.

"No sé qué estudiar": ¿qué podés hacer?

No sé qué estudiar: qué caminos podés tomar para comenzar a orientarte sobre qué carrera elegir

Además de escuchar los consejos y experiencias de otras personas que te rodean cuando les decís "no sé qué estudiar", lo principal es tomar iniciativa y salir de la innacción.

Nada va a cambiar y el tiempo sigue pasando, por lo cual si solo te quedás estancado en decir "no sé qué estudiar" nunca vas a llegar a una solución. Y hay muchas csas que podés hacer para allanar el camino hacia una decisión.

Por ejemplo, podés empezar por investigar en Internet videos de personas que explican cómo es su carrera, cómo fue su experiencia estudiándola, cómo es el campo profesional, etc.

Así como hay tutoriales para hacer prácticamente de todo, también vas a poder sacar algunas ideas de aquellos que cuentan que no sabían qué estudiar y ya lo resolvieron, aunque no todo sirva, por supuesto.

Otra buena idea es visitar universidades, hablar con autoridades de admisión o al menos actualizarte en las oficinas de información para ingresantes.

Siempre hay eventos online o presenciales de orientación en los que las casas de estudio informan a potenciales alumnos cuáles son las carreras disponibles, de qué trata cada una, cuál es la carga horaria y los costos, qué salida laboral ofrece cada una. Todos esos datos irán aclarando el panorama de tus opciones cuando no sabés qué estudiar.

Solo con mirar la oferta de carreras de varias universidades en Internet darás un paso al frente en este complejo problema de no saber qué estudiar.

Si todo esto falla y aún no sabés qué carrera seguir, probá pidiendo ayuda profesional.

Orientación vocacional para cuando no sabés qué estudiar

No sé qué estudiar: si no podés responder esta pregunta, pedí ayuda a un profesional de orientación vocacional

Si no sabés qué estudiar y se acerca el momento de tomar una decisión, quizás lo mejor sea pedir ayuda profesional.

Es cierto que hay muchos test vocacionales gratuitos en Internet que podés usar para orientarte sobre qué carrera seguir. Pero no tomes muy en serio sus resultados, son solo un dato más.

Pero si te preocupa el no saber qué estudia y querés orientación vocacional de verdad, lo más recomendable es acudir a profesionales que se dedican precisamente a hacer evaluaciones, a escuchar a chicos que no saben qué estudiar y a recomendarles posibles caminos a seguir según sus gustos y aptitudes.

Si no podés pagar un test personalizado de orientación vocacional, siempre podés acudir a herramientas de este tipo que ponen a disposición algunas universidades públicas o privadas.

No sé qué estudiar: elegir carreras con buenos sueldos

Si no sabés qué estudiar, investigá las carreras con mejores sueldos del mercado para ver a cuál te podrías dedicar

Lo ideal es siempre elegir una carrera académica por verdadera vocación. No es fácil completar una de grado y menos aún es hacerlo si no tenés pasión por tu profesión. Pero no todo el mundo tiene una vocación por naturaleza y por eso tantas personas no saben qué estudiar.

Si bien hay carreras más cortas que una licenciatura o un posgrado, la gran mayoría implican un compromiso de largo plazo de varios años. Será necesario dejar de lado la vida social para estudiar, asistir a clases, completar trabajos y asignaciones, rendir exámenes, etc.

Nada de todo esto es fácil y requiere compromiso y vocación. Nadie llega al final del camino si no selecciona una profesión que realmente le gusta. El interés es fundamental en la decisión cuando no sabés qué estudiar.

Por otra parte, muchos empleos están a punto de desaparecer o ya quedaron obsoletos. Otros surgirán y aún no conocemos de qué se tratan.

Entonces, lo único que puede hacer una personas al pensar en su futuro y decidir qué estudiar, es confiar en aquello que lo convoca espontáneamente, ya que siempre será mejor haciendo aquello que lo apasiona antes que aquello que hace por dinero u obligación.

Dicho todo lo anterior, no todas las personas tienen la fortuna de tener una vocación clara. Si no sabés qué estudiar pero igual querés dedicarte a hacer una carrera de grado, quizás quieras elegir alguna que tenga amplia salida laboral o buen nivel de sueldos, de manera de al menos facilitar tu ingreso al mundo laboral más adelante.

No sé qué estudiar: las carreras mejor pagadas en Argentina

En esos casos en donde no se sabe qué estudiar, es siempre útil para evaluar las carreras universitarias disponibles y cuáles de ellas son las mejor pagas.

El dinero también puede ser un indicador que incline la balanza cuando a la persona que busca capacitarse le gustan varias carreras y no solo cuando no sabe qué estudiar.

En esos casos, hay carreras que suelen ser las de primera elección y que sirven para trabajar en cualquier sector de la economía que pague buenos sueldos. Es el caso de contabilidad, administración de empresas, Derecho. Son carreras para estudiar que no están restringidas a una actividad económica particular.

Y hay además algunas que ofrecen mejores perspectivas salariales que otras. Esto es lo que determinó un reciente informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, CEPXXI.

Con este reporte podés comenzar a orientarte cuando no sabés qué estudiar, conocer qué carreras se enseñan en el país y te reportarán un salario muy alto en relación a la media de mercado.

En este marco, este es un ranking de las 15 carreras cuyos graduados cobran al menos 150 mil pesos por mes apenas egresan (salario inicial) y dónde se pueden cursar en la Argentina.

1 - Licenciatura en Plantas Propulsoras Marinas

Salario mediano: 434.606 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad de la Defensa Nacional

2 - Ingeniería en minas

Salario mediano: 343.116 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad de San Juan, Universidad de Catamarca y Universidad de San Luis

3 - Ingeniería petrolera

Salario mediano: 254.097 pesos por mes

Dónde estudiarla: Universidad del Comahue, Universidad de Salta, Universidad de Cuyo, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

4 - Licenciatura en Finanzas

Salario mediano: 214.06 pesos por mes

Dónde estudiarla: Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

5 - Sistemas e informática

Salario mediano: 184.800 pesos por mes.

Dónde estudiarla: Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad de Buenos Aires (UBA)

6 - Geofísica

Salario mediano: 178.825 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de San Juan

7 - Ingeniería Eléctrica

Salario mediano: 178.756 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

8 - Ingeniería aeronáutica

Salario mediano: 172.826 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

9 - Ingeniería industrial

Salario mediano: 171.416 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad tecnológica Nacional (UTN) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA)

10 - Economía

Salario mediano: 168.676 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Buenos Aires (UBA)

11- Ingeniería mecánica

Salario mediano: 165.638 pesos por mes.

Dónde estudiar: Universidad Tecnlógica Nacional (UTN)

12 - Ingeniería en telecomunicaciones

Salario mediano: 165.506 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Río Cuarto y de la UADE

13 - Ingeniería electrónica

Salario mediano: 164.466 brutos pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

14 - Comercialización y marketing

Salario mediano: 163.671 brutos pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de Palermo, Universidad del CES (UCES)

15 - Licenciaturas en transporte y logística

Salario mediano: 159.968 pesos por mes

Dónde estudiar: Universidad de la Defensa Nacional y Universidad de Lanús

Vale la pena aclarar que para construir el ranking, se utilizó la mediana, en lugar de la media (si en un sector hubieran tres trabajadores y ganaran $1, $2 y $899.997, el promedio sería $300.000 y la mediana $2). En este sentido, "la mediana "aísla" los valores extremos, muchas veces de puestos jerárquicos, que inciden en la media".

No sé qué estudiar: carreras con salida laboral

Entre las carreras para estudiar en tecnología con alta demanda en 2022 se destaca una clara líder: Business Intelligence

En todo el mundo las carreras con mayor demanda de talentos en este momento son las vinculadas a la tecnología y la transformación digital.

Si no sabés qué estudiar pero si necesitás o te interesa adentrarte pronto en el mundo laboral -y no recién cuando tengas el título- las carreras conocidas como STEM (por las siglas en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) son las que te ofrecerán más seguramente esa posibilidad.

Y ese es otro factor que podés poner en juego para decidir qué carrera seguir.

Como siguen siendo escasos los recursos humanos con las habilidades digitales necesarias para cubrir esos roles profesionales, siempre hay trabajo en estas áreas, y por eso son atractivas carreras.

Y al ser más alta la demanda que la oferta de talento en el área de IT, esto redunda en que sean carreras para estudiar que ofrecen muy buenos sueldos y excelentes beneficios como parte de la compensación total.

Pero también incluso cuando te decidís a elegir una de estas áreas de formación profesional con buenos salarios y amplia salida laboral, sigue siendo difícil elegir una carrera en particular.

Es un área en donde hay muchas opciones distintas y no siempre se tiene claro la diferencia entre una u otra carrera en tecnología, en datos o en ciencias, por ejemplo. Entonces tenés definido el campo de estudio pero igual estás como al principio: "no sé qué estudiar".

Una herramienta que podés utilizar para decidirte son los relevamientos de las consultoras de empleo que indican cuáles de las carreras en tecnología y ciencias serán más demandadas en el futuro cercano.

La consultora multinacional PageGroup dio a conocer recientemente su Estudio de Perspectivas LATAM 2022, para el cual consultó a más de 3.000 ejecutivos de siete países de América Latina. En ese marco, se les consultó a los responsables de capital humano cuáles eran en su opinión las carreras en tecnología que más requerirían este año.

Los perfiles tecnológicos que serán más demandados son los siguientes:

Business Intelligence (54,2%)

Ciberseguridad (49,7%)

Big data (44,4%)

Desarrolladores (22,7%)

Internet de las cosas o IOT (21%)

Cloud Computing (20,7%)

SCRUM Master (11%)

UX/UI (6,8%)

Full Stack Developer (6,4%)

Product owner (5%)

Desarrollador FrontEnd (3,1%)

Desarrollador BackEnd (3%)

QA (2,5%)

Es decir, está claro que cuando decimos carreras para estudiar en tecnología, la mayoría de las personas piensa en los desarrolladores de software o analistas de sistemas.

Sin embargo, está claro que aparecen nuevas carreras para estudiar en el área que tendrán muy alta demanda de talentos capacitados y que no son las más tradicionales del mundo tecnológico.

Por caso, parece más conveniente hoy empezar una carrera en ciberseguridad o business intelligence que iniciar una licenciatura en sistemas o programación web.

PageGroup dio algunas pistas más sobre las carreras para estudiar en tecnología y ciencia en su estudio latinoamericano de 2022: "Las tres respuestas más frecuentes estuvieron asociadas nuevamente a data: (i) analista de datos, así como especialistas tanto en (ii) inteligencia artificial como en (iii) biotecnología, siendo este último de particular interés en países como Perú y Argentina. Asimismo, en lo que refiere a inteligencia artificial, destacan Chile y Colombia."

Será entonces muy importante tener en cuenta cuando no sabés qué estudiar, que en la Argentina son valorados los perfiles con conocimientos en bitecnología. No obstante, para los argentinos que deseen trabajar para otros países de la región, puede ser que business intelligence o inteligencia artificial sean el camino a seguir.

No sé qué estudiar: un último consejo

No sé qué estudiar: perdé el miedo a decidir qué carrera seguir, siempre podés cambiar si te equivocaste

Muchas personas se encuentran a si mismas diciendo "no sé qué estudiar" y no solo cuando terminan el colegio secundario.

A veces puede ocurrir que alguien ve como necesita un cambio de carrera o una actualización porque su actual profesión está cayendo en desuso o está siendo eliminada por la automatización, y tampoco en esos casos sabe qué estudiar.

Un último consejo entonces es desdramatizar la situación. Muchas personas van a meter presión para que tomes una decisión cuando no sabés qué estudiar, pero no podés poner sus expectativas y urgencia en la balanza para definir tu carrera.

La mejor decisión, cuando no tengas una vocación clara, es perderle miedo al error. La decisión de qué estudiar es importante, si, pero no está escrita en piedra. Podés empezar una carrera y luego cambiarla, o terminarla y especializarte luego en algo distinto, e incluso, trabajar de algo completamente diferente a lo que estudiaste. Es una decisión importante, pero no determina todo tu futuro.

Para tomar la decisión final, si todos los pasos descriptos en este artículo fallan, dejá de lado los temores y elegí una carrera. Una vez que comiences a cursarla, muchos de los miedos y las dudas se disiparán.

